Canal de TV flagra Neymar xingando Zúñiga: “Depois me liga para pedir desculpas, filho da p**”

O Canal+, canal de TV da Espanha, flagrou o atacante Neymar xingando o lateral Camilo Zúñiga durante a derrota do Brasil para a Colômbia, por 1 a 0, nessa quarta-feira (17), em Santiago, no Chile, pela segunda rodada do Grupo C da Copa América. O jogador colombiano foi o responsável pela lesão que tirou o craque brasileiro da Copa do Mundo de 2014 com uma joelhada nas costas.

“Camilo! Camilo! Depois me liga para pedir desculpas, filho da p***”, dizia o vídeo do canal espanhol.

Neymar, que está com problemas por causa de uma suposta fraude em sua transferência ao Barcelona, ficou apagado durante toda a partida diante dos colombianos e acabou se envolvendo em confusão após o apito final. O capitão da seleção canarinho chutou a bola em cima do lateral-esquerdo Pablo Armero e tentou atingir outro adversário com uma cabeçada, atitude que revoltou os adversários – o atacante Carlos Bacca, inclusive, lhe deu um empurrão.

Por causa da confusão, Neymar foi suspenso provisoriamente pela Conmebol por apenas um jogo. Assim, o camisa 10 não estará à disposição do técnico Dunga para a partida contra a Venezuela, no domingo (21) – os brasileiros precisam vencer para avançar às quartas de final.