Resultado Grêmio x Palmeiras minuto a minuto 2015 (1-0)

Encerramos por aqui a nossa transmissão! O Grêmio venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol marcado por Maicon e reencontrou o caminho dos triunfos. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam! Até a próxima!

FIM DE JOGO! O Grêmio vence o Palmeiras na Arena por 1 a 0 . Gol marcado por Maicon, já no segundo tempo! Os gaúchos voltam a vencer no Brasileirão!

45' Juiz assinala quatro minutos de acréscimo.

44' Após disputa de bola, Marcelo Oliveira faz embaixadinhas e afasta bola.

42' Walace comete falta em Cleiton Xavier e é punido com cartão amarelo.

40' Mudança no Grêmio: sai Giuliano, entra Braian Rodríguez.

38' Após cruzamento na área, Tiago falha na saída do gol. A bola fica com Zé Roberto, que cai no gramado após se chocar com Mamute. O árbitro dá continuidade no jogo.

37' Edinho retorna a equipe depois de quase um ano sem jogar.

36' Mudança no Grêmio: sai Douglas, entra Edinho.

34' Grêmio segue tocando a bola e administrando o resultado favorável.

32' Walace se livra da marcação, atravessa o campo e avança para a esquerda, acionando a troca de passes. Mamute fica com a bola e arrisca cruzar Luan, mas Fernando Prass sai do gol e fica com a bola.

30' Pedro Geromel tenta se antecipar no lance com Dudu e acaba caindo.

28' Mudança no Palmeiras: sai Arouca, entra Cleiton Xavier.

25' Amaral aproveita o rebote na intermediária e tenta dar o cute, mas acaba errando e a bola vai embora pela lateral.

23' Cartão amarelo para Maicon, por cometer falta em Rafael Marques.

22' Mudança no Grêmio: sai Pedro Rocha, entra Yuri Mamute.

21' Zé Roberto lança bola na área em cobrança de falta. Tiago sai do gol e afasta o perigo.

20' Grêmio chega ao ataque a todo instante. Defesa do Palmeiras sofre para segurar os contragolpes.

18' Mudança no Palmeiras: sai Robinho, entra Zé Roberto.

16' Cartão amarelo para Alecsandro, por entrada dura em Marcelo Oliveira.

15' Rafael Marques recebe passe de Dudu n direita. Rhodolfo aperta na marcação, o atacante se atrapalha no lance e sai com a bola e tudo pela lateral.

14' Torcida gremista festeja o gol na Arena cantando bem alto.

12' Luan faz fila pelo lado esquerdo, evita a saída de bola pela lateral, invade a área e cruza por baixo. Na recepção, Pedro Rocha não consegue dar continuidade.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!! Maicon recebe bom passe e manda a bomba na entrada da área, sem chances de defesa para Fernando Prass.

6' MAIS UMA VEZ!!! Dudu cobra escanteio e a bola desvia, sobrando para Vitor Hugo, que manda forte de cabeça. Tiago aparece novamente e faz outra grande defesa.

5' DEFENDE, TIAGO!!! Dudu sobe pelo lado esquerdo e coloca a nola na cabeça de Alecsandro, que manda para baixo e obriga Tiago a fazer grande defesa.

4' Cartão amarelo para Robinho, por cometer falta em Marcelo Oliveira.

2' Grêmio chega com perigo ao ataque duas vezes seguidas e por pouco não abre o placar.

0' Mudança no Palmeiras: sai Gabriel, entra Amaral.

0' Começa o segundo tempo!

Equipes retornam ao gramado para a etapa complementar.

Sem muita objetividade de ambos os lados, Grêmio e Palmeiras permanecem no zero nesta etapa inicial.

46' Fim de primeiro tempo!

45' Juiz assinala 1 minuto de acréscimo.

44' Egídio levanta a bola em cobrança de fala e goleiro Tiago defende com tranquilidade.

43' Marcelo Oliveira dá dura entrada no jogador do Palmeiras e recebe cartão amarelo.

41' Geromel fica caído com a mão no joelho, mas árbitro manda o jogo seguir.

40' Alecsandro faz o recuo, aplica o chapéu no marcador e lança Dudu, que arrisca o ataque, mas cruza errado.

38' Palmeiras tem boa troca de passes entre Dudu e Robinho, que toca para Lucas. O lateral faz a devolução para o meia, que chuta forte, mas é travado. No rebote, Robinho ainda dá uma bicicleta, mas a bola sai sem direção pela linha de fundo.

36' Em cobrança de escanteio, Douglas faz o lançamento, mas Rafael Marques tira o perigo.

35' Ambas as equipes apostam nos lançamentos para conseguir levar perigo, mas sem sucesso.

33' Giuliano é acionado pelo lado direito, mas falha no domínio e cede lateral ao Palmeiras.

31' Na cobrança da falta, Robinho ajeita e manda uma bomba, mas a bola explode na barreira.

30' Rafael Galhardo dá toque de mão na entrada da área e recebe cartão amarelo.

29' Jogo segue com mais movimentação de ambas as equipes que tentam de alguma maneira sair na frente no marcador.

25' Grêmio chega com perigo na área e a bola fica no bate-rebate. A defesa do Palmeiras, porém, se antecipa e afasta bola dali.

24' Alecsandro consegue avançar ao ataque, mas se atrapalha e toca para Egídio. O lateral palmeirense bate de primeira, mas o chute sai torto e sem perigo.

22' Palmeiras tem dificuldades em se aproximar da área, ficando com a bola presa no meio de campo.

20' Walace faz o domínio, mas demora para dar o passe. Alecsandro chega e fica com a bola, mas é derrubado pelo jogador gremista, que não dá chance de contra-ataque.

19' Giuliano arrisca jogada individual, mas é parado por Egídio.

18' Grêmio se impõe e não dá espaço para o Palmeiras jogar.

16' Cartão amarelo para Gabriel, por tocar a mão na bola.

15' Palmeiras tem novo escanteio, mas no lançamento, a bola fica com a defesa gremista.

13' Na cobrança, Robinho cruza na área, mas Marcelo Oliveira afasta.

13' Bola sobra para Dudu na área, que chuta, mas é travado. Escanteio para o Verdão.

11' Grêmio faz o levantamento e Fernando Prass sai da área para tirar com a cabeça.

8' Pedro Rocha e Egídio se chocam na área e atacante acaba caindo. Jogadores gremistas pedem pênalti, mas o árbitro assinala apenas tiro de meta para o Verdão.

6' Início de jogo se mantém discreto, onde ambas as equipes não levam perigo para os goleiros.

4' Douglas levanta na área, mas sem perigo para a defesa do Palmeiras, que afasta.

3' Luan passa por dois jogadores alviverdes, mas é derrubado por Arouca. Grêmio tem falta perigosa!

1' Luan se livra dos marcadores e toca para Douglas, que encontra Marcelo Oliveira, mas o atleta manda para fora.

0' Começa a partida entre Grêmio x Palmeiras!

Um minuto de silêncio em homenagem a Zito, bicampeão pela Seleção Brasileira, que faleceu na última semana.

Palmeiras à direita, Grêmio à esquerda. Em instantes a partida começa na Arena!

Hino Nacional Brasileiro em execução.

Neste momento as equipes fazem aquecimento no gramado da Arena.

Já o Palmeiras não poderá contar com Gabriel Jesus, que defendeu ontem a seleção brasileira sub-20 na decisão do Campeoato Mundial da categoria, chegando ao vice-campeonato após a derrota para a Sérvia. Somam-se a ele o zagueiro Jackson e o meia Allione, ambos lesionados.

O Grêmio tem dúvidas para a partida deste sábado. Giuliano e Pedro Rocha, com dores musculares, ficaram de fora da maioria dos treinos da semana. No entanto, não foram descartados por Roger para o duelo. Outra dúvida é o atacante Luan. Com dores no pé direito, que já o tiraram de outras partidas, o jovem tem presença incerta no jogo de logo mais. Ramiro, lesionado desde as semi-finais do Campeonato Gaúcho, não é opção para o jogo.

Já do lado palmeirense, o estrante Marcelo Oliveira comentou sobre a equipe que deve ir a campo para a partida de logo mais, destacando também a estrutura do novo clube: "O time é o mesmo que treinou, só fiz um revezamento com Zé e Robinho, pois o Robinho está voltando de lesão, mas não vai ter problema. Os quatro dias foram prazerosos, encontrei como esperava um clube estruturado, com estrutura física fenomenal, jogadores comprometidos e a pressão pelo resultado como acontece em todas as equipes" afirmou.

Durante a semana, o técnico Roger Machado lembrou das dificuldades de enfrentar o Palmeiras na década de 90, quando era jogador do tricolor: "Sempre foi um jogo difícil, jogo que todo mundo queria ver, e hoje não será diferente. Gostaria de poder ver a Arena cheia, com nosso torcedor nos apoiando e tendo a certeza que vamos buscar muito a vitória."

Alguns anos depois, em 1999, o Palmeiras aplicou a maior goleada do confronto. Jogando pelo Campeonato Brasileiro e sob o comando de Felipão, o alviverde venceu por 6 a 0, com destaque para as atuações de Alex e Evair.

Em 1995, década que fomentou a rivalidade entre os dois times, Grêmio e Palmeiras duelaram pelas quartas-de-final da Copa Libertadores. Jogando em Porto Alegre, o tricolor não tomou conhecimento e aplicou uma goleada de 5 a 0 nos paulistas. Na partida de volta, o Palmeiras devolveu uma goleada de 5 a 1, insuficiente para fazer a equipe avançar na competição continental.

No último jogo entre paulistas e gaúchos, válido pela 28º rodada do Brasileirão 2015, vitória alviverde. Jogando no Pacaembu, o Palmeiras jogava na luta contra o rebaixamento. Após tomar um gol de Barcos no início da etapa final, a equipe conseguiu a virada e conquistou pontos fundamentais que ajudaram o time a seguir na elite do Brasileirão.

Visitante no jogo de logo mais, o Palmeiras leva grande vantagem sobre o tricolor no retrospecto do confronto. No Campeonato Brasileiro, foram 61 embates, com 27 vitórias palmeirenses, 13 triunfos gremistas e 21 empates.

Na última rodada, o alviverde venceu de virada o Fluminense, por 2 a 1. A partida foi a primeira dos paulistas após a demissão do técnico Oswaldo Oliveira no comando técnico do Palmeiras, que foi comandado pelo interino Alberto Valentim no jogo ante o tricolor carioca.

Já o Palmeiras é 13º colocado do Brasileiro, contando com 2 vitórias, 3 empates e duas derrotas.

Na última rodada, o tricolor venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1 e tirou o Furacão da liderança do campeonato. Leia mais sobre o jogo aqui.

O mando de campo é do Grêmio, que ocupa a 7º posição do campeonato com 11 pontos ganhos. Até aqui, foram 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Grêmio x Palmeiras pela 8º rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 21h, na Arena do Grêmio.

A Arena do Grêmio será o palco da partida entre Grêmio x Palmeiras, válida pelo Brasileirão 2015.

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Grêmio x Palmeiras válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!