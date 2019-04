Santos bate Corinthians no clássico paulista e se afasta do Z-4

Nesse sábado, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos acabou se segurando e vencendo o rival Corinthians na Vila Belmiro pelo placar minimo de 1 a 0, gol marcado por Ricardo Oliveira aos nove minutos da etapa inicial da partida.

Após a vitória, o Peixe sai da zona de rebaixamento e sobre para a 11ª posição, com 10 pontos ganhos. O próximo adversário do Santos no Campeonato Brasileiro é o Internacional, domingo (28), às 18h30 no Beira Rio, fora de casa.

Já o alvinegro da capital acaba caindo uma posição e agora é o 5º colocado com 14 pontos, uma posição abaixo da zona de classificação para a próxima Libertadores da América. Enfrenta o Figueirense, no sábaado (27) às 21h na Arena Corinthians.

Santos melhor na primeira parte e falha de Cássio

Antes do inicio da partida, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do grande idolo do Peixe, Zito. E caso estivesse em vida, ficaria feliz logo cedo, pois o peixe abriu o placar muito rápido. Aos nove minutos, em lançamento lindo de Rafael Longuine, Ricardo Oliveira recebeu pela esquerda e encheu o pé, num chute cruzado e com uma grande contribuição de Cássio, marcou o primeiro gol da partida, 1 a 0 Santos.

O Santos esteve melhor no primeiro tempo, ganhando todas as ações no meio-campo e marcando a saída de bola corinthiana. Aos 15, Marquinhos Gabriel arriscou de longe mas o chute passou ao lado da trave direita defendida por Cássio. No minuto 19, após ótima enfiada de bola, Ricardo Oliveira achou Geuvâvio que mandou para as redes, porém o jogo já havia parado por impedimento. Após tira-teima, foi confirmado que o gol foi anulado corretamente.

A primeira chance do Timão foi no tardio minuto 21, quando Renato Augusto fez boa jogada pela esquerda, passou por Victor Ferraz, porém optou pelo cruzamento em vez de chutar ao gol e perdeu grande chance para a equipe da capital paulista. Após o lance, o Corinthians melhorou um pouco na partida, porém ainda não conseguia nenhuma chance de fato perigosa.

Aos 32, Petros chutou cruzado, Vagner Love ainda tentou chegar na bola com um carrinho, porém a bola atravessou a aréa santista e saiu pra lateral.A última chance da primeira parte foi aos 42 minutos com o volante Petros cruzando pela direita e David Braz quase mandou pra dentro da propria meta

Expulsões e trave "santista"

Na volta do intervalo, o Corinthians voltou dominando a posse de bola, porém sem muita eficácia e sem objetividade. Tanto que a primeira oportunidade da segunda etapa veio para o lado santista. Aos sete minutos, após jogada pela esquerda de Geuvânio, que deixou para Ricardo Oliveira e pela esquerda cruzou para Gabriel Barbosa que marcou o gol, porém foi corretamente anulado pela arbitragem, o camisa 10 santista estava bem a frente.

O Corinthians pareceu acordar após o susto. Aos 12, Jadson bateu falta para a aréa, a bola passou por todo mundo e sobrou limpa para o camisa oito Renato Augusto, porém na hora do dominio, ela acabou batendo no joelho do meia que acabou perdendo grande chance. No minuto 24, veio a primeira expulsão do jogo. Rafael Longuine, que já tinha cartão amarelo por chutar a bola para longe no primeiro tempo, recebeu o segundo por falta cometida em cima de Luciano, que havia acabado de entrar. Na cobrança, Jadson achou o camisa 18 corinthiano que cabeceou firme para o gol e Vladimir fez boa defesa.

Mas a vantagem numérica do Corinthians em campo terminou cedo. Aos 28 minutos Fagner foi expulso após matar um contra-ataque santista e receber o segundo cartão amarelo. E aos 36, a melhor chance de empate corinthiana. Jadson achou Luciano após cruzamento pela esquerda, o atacante cabeceou na trave, na volta o mesmo Luciano chutou para o gol e David Braz salvou e ainda no rebote Renato Augusto acabou desperdiçando a chance.

O Santos mal chegava ao ataque e só se defendia. E a trave ajudou mais uma vez o Peixe. Após escanteio, Edilson que havia entrado no segundo tempo aproveitou o rebote e soltou um bomba, que explodiu na trave esquerda defendida pro Vladimir. A última chance do Corinthians veio ainda mais tarde aos 47 minutos, quando Edilson arriscou de longe, mas foi para fora. Vitória do Peixe após seis rodadas sem vencer, que além de deixar a zona de rebaixamento, deixa o rival numa crise ainda maior.