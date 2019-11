Resultado Brasil x Austrália no Mundial Feminino 2015 (0-1)

15:58 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de Domingo (21). Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço e até mais!

15:56 Na próxima fase, a Austrália enfrenta as vencedoras de Holanda e Japão, que fazem outra oitavas de final

15:54 Apesar da melhor campanha na primeira fase, o Brasil acabou eliminado no jogo de hoje pela Austrália pelo placar de 1 a 0, gol de Simon

47' FINAL DE JOGO! O Brasil está eliminado da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

45' Dois minutos de acréscimo

44' Em falta no meio campo, Marta joga para aréa, Cristiane desvia mas Williams faz a defesa

43' Jogo esfria e Austrália parece mais perto do segundo gol do que o Brasil do empate

41' Demonstrando desespero, Brasil perde lateral básico

40' Quase o segundo com Kerr, porém a goleira Luciana é mais rapida

37' Muda o Brasil, sai Thaisa, entra Beatriz e sai Tamires, entra Raquel Fernandez

35' Marta toma cartão amarelo por falta

Em contra-ataque, Van Egmond acha De Vanna que finaliza para defesa de Luciana e no rebote Simon marca e abre o placar

34' GOL DA AUSTRÁLIA! SIMON!

33' BOA JOGADA! Formiga recupera bola no campo de ataque e serve Cristiane, que finaliza bem entretando nas mãos da goleira Williams

31' E após uma jogada ensaiada bem confusa, a bola sobra para Luciana

30' Fabiana faz falta em Kerr, boa chance para a Austrália

28' E em sua primeira jogada, Gorry chuta bola pra fora após sobra de falta

27' Muda a Austrália, sai Butt e entra Gorry

26' Após demonstração de raça e vontade, Fabiana ganha escanteio

25' Marta tenta lançar Andressa Alves, a zaga afasta e no rebote Cristiane acaba isolando

24' Teodora Albon acaba atrapalhando troca de passes do Brasil

19' Mudança na Austrália; Sai Heyman e entra Simon

18' RESPOSTA RÁPIDA. Após bola na trave, a Austrália encaixa um contra-ataque, Kerr rola boa bola para Van Egmond que acaba não pegando em cheio

17' NA TRAVE! Na cobrança Marta manda na cabeça de Formiga e a bola bate na trave

16' APARECEU A CRAQUE! Marta tabela com Cristiane e chuta cruzado para ótima desefa da camisa um australiana, escanteio para o Brasil

15' Cristiane tenta outra vez de fora da aréa porém finaliza no meio para fácil defesa de Williams

13' Marta sumida no jogo; camisa 10 é bem marcada até agora

12' Foord tabela com Butt e faz bela jogada em diagonal mas na hora da finalização é travada por Mônica

10' Cristiane tenta finalizar de fora e a bola passa perto da trave esquerda australiana

9' Kellond cobra o escanteio e Kerr acaba isolando a sobra

8' Kerr tenta jogada pela esquerda, Formiga manda para escanteio

7' Jogo é bem parelho até agora, nenhuma equipe se mostra melhor que a outra

3' Na cobrança, a falta foi marcada, de Heyman em cima da Cristiane

2' De Vanna faz cruzamento e Rafaelle afasta, escanteio para a Austrália

2' Foord faz cruzamento pela direta e a bola passa por toda a aréa

1' QUASE, BRASIL! Cristiane faz bela jogada pela esquerda, acaba adiantando a bola demais e sobra pra Tamires que manda pelo lado esquerdo do gol australiano

0' Volta a rolar a bola em Moncton

15:00 As equipes já estão de volta a campo

45' E sem nenhum segundo a mais, Teodora Albon apita o final do primeiro tempo! Brasil 0 x 0 Austrália

44' Formiga tenta de fora da aréa porém a bola sobe demais

41' Após troca de passes no ataque brasileiro, Formiga passa para Andressinha mas a camisa cinco chuta por cima

39' Catley carrega pega esquerda e cruza, a bola desvia em Monica e fica com a goleira Luciana

38' Van Egmond acha De Vanna e enfia boa bola, Fabiana é mais rapida e recupera para o Brasil

34' Tamires e Heyman se chocam, porém tudo bem com as duas jogadoras

33' Outra falta de Andressa Alves pra dentro da aréa sem perigo

31' Na cobrança, Kennedy cabeceia para o gol, porém Fabiana consegue desviar

30' De Vanna tenta o drible de calcanhar para cima de Fabiana e ganha o escanteio

29' Andressa Alves cobra falta para dentro da grande aréa entretanto sem perigo

27' WILLIAMS! QUE DEFESA! Formiga arrisca de fora da aréa e goleira faz milagre, impressionante!

25' Foord lança a bola para aréa, Formiga afasta bem para escanteio

23' Kerr passa boa bola para Heyman, porém a australiana chuta fraco para a aréa

22' Cristiane é a jogadora mais avançada do Brasil; joga mais a frente do que o costume

20' Após boa jogada, Tamires cruza pela esquerda mas a bola passa por toda a aréa

16' Austrália cresce no jogo, parece melhor no momento da partida

13' Sai o primeiro amarelo da partida; Fabiane mata contra-ataque australiano e leva o cartão

12' Marta faz bela jogada, cruza para Cristiane mas a zaga chega para afastar

9' Após pela enfiada de bola de Andressa Alves, Formiga faz o cruzamento mas a bola não chega em ninguém

8' QUASE O PRIMEIRO! Kerr acerta belo chute após escanteio porém a bola bate na rede pelo lado de fora

7' Van Egmond cobra encanteio, Luciana sai estranha porém afasta para outro escanteio

6' Andressa Alves faz bela jogada, passa para Cristiane mas a brasileira finaliza no meio do gol

4' O Brasil começa dominando as ações do jogo; Austrália ainda fica retraida em seu campo

3' De Vanna faz falta no meio campo em Andressa Alves

2' Marta passa boa bola para Cristiane, porém a camisa 11 acaba furando

0' Rola a bola! Começa Brasil e Austrália pelas oitavas de final da Copa do Mundo feminina

13:54 O Brasil vem de amarelo e a Austrália de azul

13:52 As equipes estão entrando em campo

13:47 As seleções já voltaram para o vestiario

13:40 O banco brasileiro é composto por Rafaela, Beatriz, Barbara, Poliana, Gessica, Tayla, Rosana, Raquel Fernandes, Maurine, Gabriela, Darlene e Leticia.

13:39 Crummer, Sykes, Polkinghorne, Uzunlar, Khamis, Polias, Raso, Simon, Barbieri, Gorry, Arnord e Bolger são as opções australianas para o banco de reservas

13:35 As duas equipes já estão em trabalho de aquecimento

13:29 E as meninas brasileiras também estão escaladas para a partida: Luciana; Fabiana, Monica, Rafaelle e Tamires; Andressa, Thaisa, Andressa Alves e Formiga; Cristiane e Marta.

13:14: Saiu a escalação da Austrália para a partida! O Técnico Alen Stajcic resolveu mudar o ataque. Vem a campo com: Williams; Foord, Alleway, Kennedy e Catley; Kellond, Butt e Van Egmond; Kerr, Heyman e De Vanna.

FIQUE DE OLHO Brasil x Austrália minuto a minuto: Kyah Simon, a autora de dois gols das australianas na competição é perigosa e habilidosa. Será necessário olhar redobrado para a atacante, pois ela pode colocar agua no chopp brasileiro.

FIQUE DE OLHO Brasil x Austrália: Com certeza e não poderia ser outra. A maior ganhadora de Bolas de Ouro, eleita cinco vezes a melhor jogadora de futebol do mundo, onde nem no futebol masculino se foi capaz de fazer. Marta, ainda busca o Mundial. Com a perda na final para a Alemanha em 2007 e na semifinal para os Estados Unidos em 2011, a camisa 10 não quer outra coisa a não ser o titulo. Marcou um gol nessa competição e assim se tornou a maior artilheira da história das Copas femininas, com 15 gols marcados.

O jogo será realizado no estádio de Moncton, no Moncton Stadium. O Brasil já jogou nesse mesmo estádio em seu último jogo da fase de grupos, contra a Costa Rica. Apesar de pequeno, o estádio é bonito e bem aconchegante.

A camisa 10 do Brasil, Marta, pediu respeito pela seleção da Austrália e disse que estão crescendo na competição: "Estamos evoluindo na competição, a cada jogo temos melhorar ainda mais. A Austrália é uma grande equipe e se está aqui é porque certamente merece. Vamos entrar com tudo dentro de campo para sair com a vitória e avançarmos no Mundial, mas sempre respeitando o nosso oponente."

Porém, o retrospecto não conta para Beatriz. A atacante brasileira ressaltou que cada jogo é um jogo, principalmente num mundial: "O retrospecto pode ser favorável, mas não significa muita coisa. Vamos entrar em campo para vencer e avançar de fase. Cada jogo é um jogo, ainda mais quando se trata de Copa do Mundo."

Já em 2007, nas quartas de final do torneio, o Brasil lutou e venceu as australianas por 3 a 2, gols de Marta, Formiga e Cristiane.

As duas equipes já se enfrentaram duas vezes pelo Mundial e em ambas oprtunidades o Brasil saiu vencedor. Em 2011 com gol de Rosana e estreando na Copa do Mundo, a seleção canarinho venceu por 1 a 0. Veja o vídeo abaixo:

O Canadá é a sede desta Copa do Mundo de futebol feminino. A polêmica do gramado sintético vem sendo bem discutida por parte das atletas e das comissões técnicas, que alegam que o tipo de gramado escolhido acaba atraplhando para um melhor espetáculo.

O trunfo brasileiro na competição vai muito além da medalha. É a afirmação de uma geração guerreira e brilhante, que buscam espaço na mídia esportiva e a profissionalização da categoria.

O desejo de vencer essa Copa do Mundo é muito grande por parte das meninas brasileiras. Apesar de ter participado de todas as edições até aqui, o Brasil nunca foi campeão mundial feminino.

Já a Austrália passou sufoco na fase de grupos. Perdeu o primeiro jogo ante os Estados Unidos por 3 a 1, venceu o segundo por 2 a 0 na Nigéria e graças a um empate com a Suécia na última rodada por 1 a 1, se garantiu no segundo lugar do Grupo D.

O Brasil vem de campanha 100% nessa Copa do Mundo. As meninas brasileiras venceram a Coréia do Sul por 2 a 0, a Espanha por 1 a 0 e a Costa Rica também pelo placar minimo, fazendo nove pontos e assim terminando a primeira fase em primeiro lugar do Grupo E.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Brasil x Austrália, partida válida pelas Oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino, a ser disputada às 14h00, no Moncton Stadium, em Moncton no Canadá.