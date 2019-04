Resultado Joinville x Goiás no Campeonato Brasileiro 2015 (2-1)

17:55 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (21). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

17:54 Com o resultado, o Joinville deixa a lanterna da Série A e vai para a 19º colocação, com quatro pontos. Já o Goiás fica na 15ª posição, com nove pontos.

17:53 Última vitória do Joinville na Série A do Campeonato Brasileiro tinha acontecido em 1986, quando o clube bateu o Botafogo placar mínimo.

49’ Acabou! O Joinville bate o Goiás, de virada, por 2 a 1 e conquistar a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Kempes fez os dois gols e Wesley marcou para o alviverde.

47’ Amarelo! Naldo recebe cartão por conta de reclamação.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

40’ Amarelo! Mário Sérgio faz falta no meio-campo e é mais um jogador que recebe cartão amarelo no confronto.

39’ Vermelho! Diogo, que já tinha cartão amarelo, recebe o segundo e é expulso.

38’ Mesmo com um a mais, Goiás não consegue pressionar o JEC para deixar tudo igual.

35’ Perdeu! Bruno Henrique fa linda jogada individual, chuta da entrada da área e o goleiro Angenor falha. No rebote, Robert bate por cima e perde uma grande chance.

33’ Última modificação no Goiás: Sai: Clayton Sales. Entra: Lucas Coelho.

31’ Wesley chuta da entrada da área, após boa troca de passes, e bola desvia na zaga do JEC. Na sequência do lance, o atacante Bruno Henrique faz falta.

29’ Alteração no Goiás: Sai: Patrick. Entra: William Kozlowski.

28’ Amarelo! Felipe Macedo mata o contra-ataque, que seria puxado por Kempes e recebe cartão.

26’ Amarelo! Bruno Henrique faz boa jogada pela direita e acaba sendo derrubado por Anselmo, que recebe cartão amarelo.

23’ Alteração no Joinville: Sai: Lucas Crispim. Entra: William Popp.

22’ Técnico Adílson Batista conversa com o atacante William Popp, que deve entrar na partida.

17’ Alteração no Joinville: Sai: Tiago Luis. Entra: Naldo.

16’ Anselmo faz boa jogada individual, passando pela marcação e entrada na área para acionar Kempes, que não consegue fazer o gol

15’ Kempes aproveita falha bizarra de Felipe Macedo, mas tenta driblar zagueiro e acaba desperdiçando ótima oportunidade.

13’ Alteração no Goiás: Sai: Rafael Forster. Entra: Robert.

13’ Expulso! O lateral-esquerdo Diego pisa no atacante Wesley e o árbitro mostra o cartão vermelho.

11’ Renan! O goleiro do Goiás faz grande defesa em ótima cobrança de falta do meia-atacante Marcelinho Paraíba. Quase o terceiro gol do JEC.

10’ Amarelo! Rafael Foster faz falta, o meio-campista Patrick fica reclamando e recebe cartão amarelo. Lance pode ser perigoso para o JEC.

7’ Etapa final está movimentada, mas sem grandes oportunidades de gols até o momento.

4’ Felipe Menezes aciona Welsey, que limpa o zagueiro, mas acaba caindo na área no momento do chute e fica pedindo pênalti. Árbitro mandou continuar.

0’ Começa o segundo tempo!

17:02 Joinville voltou com Dankler na vaga de Augusto César. Goiás continua com a mesma equipe.

17:01 Equipes estão de volta para o gramado.

16:53 Rodrigo, volante do Goiás: “Começamos bem, seguramos o ímpeto, era hora de cadenciar, segurar o jogo, mas não conseguimos. Temos uma das melhores defesas da Série A, mas vacilamos”.

16:52 Kempes, atacante do Joinville: “Saímos atrás, mas tive a felicidade de marcar esses dois gols e conseguimos virar. Temos que continuar assim para conquistar a primeira vitória na competição”.

47’ Fim do primeiro tempo! O Joinville consegue terminar a etapa na frente com dois gols de Kempes. 2 a 1, de virada, diante do Goiás.

45’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO JOINVILLE! Marcelinho Paraíba cobra escanteio na primeira trave, Kempes se antecipa e manda, de cabeça, para o fundo das redes. O JEC vira o jogo para delírio do torcedor.

43’ Lucas Crispim entra na área, fica livre e tenta acertar o gol mesmo sem ângulo. A bola passa na frente da meta e vai para fora. Quase o segundo tento.

42’ Amarelos! Diogo e Augusto César ficam batendo boca no gramado e o árbitro mostra o cartão amarelo para os dois.

40’ Renan! Anselmo acerta um lindo lançamento do campo de defesa, a zaga do Goiás não corta e Tiago Luis vai até a entrada da área. Ele toca para Kempes, que limpa o zagueiro e bate para boa defesa do arqueiro alviverde.

38’ Lucas Crispim arranca pelo meio-campo, passa por dois defensores, mas acaba batendo no atleta seguinte e fica pedindo falta. Árbitro manda o lance seguir.

34’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO JOINVILLE! Kempes faz bela jogada individual, passa pelos defensores do Goiás e bate na saída do goleiro Renan. Festa na Arena Joinville.

31’ Augusto César vai até a linha de fundo e cruza para a área. A bola passa na frente de Kempes e a zaga afasta o perigo.

26’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GOIÁS! Marcelinho Paraíba erra na saída de jogo, Felipe Menezes recebe a bola e arma contra-ataque. A zaga do JEC estava completamente desorganizada e o meia-atacante só rolou para Wesley mandou para o fundo do gol.

25’ Amarelo! Clayton Sales entra da maneira ríspida em Lucas Crispim e recebe o segundo cartão amarelo do embate.

20’ Jogo é equilibrado, contudo, Goiás consegue ser um pouco superior ao rival.

15’ Uuuhhh! Bruno Henrique recebe na direita e cruza com perfeição. Zaga do JEC deixa vários espaços na área e Diogo cabeceia com facilidade, mas erra o alvo.

13’ Goiás adianta a marcação e complica demais a saída de bola do JEC, que comete vários erros. Alviverdes estão melhor neste momento.

11’ Uuuhhh! Depois de uma cobrança de falta mal ensaiada, o alviverde encaixa contra-ataque, Patrick acerta pelo passe e deixa Bruno Henrique em grande condição. Ele chuta cruzado e a bola passa muito perto do canto direito de Agenor.

8’ Renan! Marcelinho Paraíba manda belo passe e Augusto César bate para o gol. Atento, Renan faz a defesa.

6’ Amarelo! Felipe Menezes reclama por conta de um lateral e acaba recendo cartão amarelo por reclamação. Primeiro do jogo.

5’ Kempes faz bela jogada individual, passa pelo lateral alviverde e chuta de fora da área, mas a bola vai para longe.

3’ Goiás tenta fazer um troca de passes no setor ofensivo para segurar ímpeto do JEC e encontrar espaços na defesa.

2’ Marcelinho Paraíba acerta lindo passe para Tiago Luis, que perde espaço na entrada da área e chuta em cima do defensor adversário.

0’ Mário Sérgio avança pela direta e cruza a bola na área buscando os atacantes. A defesa do Goiás se posiciona bem e tira o perigo. Torcida gosta do início do JEC.

0’ Começa! A bola está rolando para o confronto entre Joinville e Goiás.

15:57 Tudo pronto! Dentro de alguns momentos a bola vai rolar na Arena Joinville.

15:55 Público melhorou na Arena Joinville, entretanto, está longe de ficar com a capacidade máxima ocupada.

15:54 Agora, é o momento da execução do hino do estado de Santa Catarina.

15:52 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

15:51 Joinville e Goiás já estão no gramado da Arena Joinville.

15:40 Público fraco neste momento na Arena Joinville. Apesar da campanha do JEC, existe uma expectativa do número de torcedores melhores dentro de instantes.

15:25 O banco de reservas do JEC será formado por: Oliveira; Dankler, Danrlei, Rafel Donato, Naldo, Trípodi e William Popp

15:23 O trio de arbitragem será de Minas Gerais. O comando do confronto ficará com Igor Junio Benevenuto, que será auxiliado por Márcio Eustáquio Santiago e Guilherme Dias Camilo.

15:20 Já o Goiás entrará em campo com: Renan, Clayton Sales, Felipe, Fred e Rafael Forster; Rodrigo, Patrick, Felipe Menezes e Diogo; Wesley e Bruno Henrique.

15:15 O Joinville vai tentar sair da crise com a seguinte formação: Agenor, Mário Sérgio, Douglas Silva, Guti e Diego; Anselmo, Augusto César e Marcelinho Paraíba; Tiago Luis, Lucas Crispim e Kempes.

15:10 Os dois times já se encontram na Arena Joinville e estão definidas para o duelo de logo mais.

A Arena Joinville será o palco da partida entre Joinville x Goiás, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Marcelinho Paraíba, meia-atacante do Joinville, poderá ser fundamental para o clube sair desta fase. A bola parada do experiente jogador pode fazer a diferença neste momento. Ele vem conquistando seu espaço na equipe de Adilson Baptista e, com o gol marcado na última rodada, deve ganhar a vaga de titular.

FIQUE DE OLHO: Bruno Henrique, atacante do Goiás, vem sendo o grande destaque do setor ofensivo do time alviverde neste início de campeonato. O jogador é muito rápido e complica a vida dos adversários com belas jogadas.

Mesmo com o Joinville na lanterna da Série A, o técnico Hélio dos Anjos optará por uma formação mais defensiva, pelo motivos de jogar fora de casa. O atacante Bruno Henrique aprova o esquema do comandante e aponta que é preciso ter um pouco de calma, para quando as oportunidades aparecerem, eles matarem o confronto. “Pelo fato de estarmos jogando fora de casa, o professor Hélio está optando por essa formação. Nós que jogamos na frente temos que entender o que ele está pedindo e sair no contra-ataque, que está nos dando bastante poder ofensivo. Saímos com bastante gás, às vezes no mano a mano, e só temos que ter calma para, quando a oportunidade aparecer, matar o jogo”.

A fase não é nada boa e o Joinville é apontado por todos como grande favorito ao rebaixamento. Entretanto, o meia-atacante Tiago Luís acredita na recuperação da equipe. “Estamos treinando isso. Contra Sport a gente teve uma chance clara e não aproveitamos. Espera fazer um bom jogo, sermos mais agressivos. Estamos no caminho certo, apesar das derrotas, mas tivemos uma melhora. Temos que nos ajeitar para melhorar mais e também vencer. No Campeonato Brasileiro não dá para respirar no jogo, as equipes são qualificadas. Acredito que o Goiás vá jogar mais atrás, respeitando o Joinville, e temos que colocar o ritmo de jogo e melhorar nas finalizações. Estamos fazendo isso nos treinos, melhorar na conclusão ao gol para conquistarmos a primeira vitória”.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 20º Joinville 1 7 14º Goiás 9 7

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Joinville x Goiás, partida válida pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 16h00, na Arena Joinville, em Joinville, Santa Catarina.