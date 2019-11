Resultado Brasil x Venezuela na Copa América 2015 (2-1)

A VAVEL Brasil agradece sua presença, te esperamos nas próximas transmissões e fique de olho no nosso site, onde você terá tudo sobre o esporte mundial com tudo o que acontece. Até lá.

Brasil joga o suficiente pra abrr dois gols, mas sofre nas mudanças e quase toma o empate. A Vinho Tinto está fora da Copa América.

Não dá mais! Termina o jogo e o Brasil avança para as quartas de final, onde encarará o Paraguai, assim como em 2011, quando foi eliminado nos pênaltis.

94' Último ataque!

93' Último minuto!

92' FEDOR TEVE A CHANCE! Jogada pela esquerda, cruzamento sai um pouco mais alto e o empate não sai.

92' Venezuela à um gol de tirar a Colômbia e pegar a Argentiina.

91' Mais quatro minutos!

90' DANIEL ALVES, QUAAAASE! A bola sobra pra ele, mas o chute sai pela linha de fundo.

89' Venezuela põe pressão. Brasil não tem mais ataque e precisa se defender agora.

88' TUNEZ, AMARELO. Entrada dura em Elias.

87' Brasil não tem saída de bola, sofrerá na pressão venezuelana.

86' O estádio pulsa pela equipe Vinho Tinto!

85' Jogo promete demais. Mais um gol e a Venezuela passa, tirando a Colômbia.

84' TEMOS UM JOGO! Arango bateu muito bem, Jefferson fez milagre, mas o rebote estava para Fedor diminuir.

84' GOOOOOOOOOOOOOL DA VENEZUELA, FEEEEEDOR!

83' Arango na bola.

82' THIAGO SILVA, AMARELO. Pegada forte em Rondón. Venezuela tem falta muito perigosa.

81' Bate rebate na área brasileira, mas a zaga chega para afastar.

80' DAVID LUIZ, QUE ESTILO! Elias cabeceia pra área e o zagueirão quase marcar de bicicleta.

79' Brasil valoriza a posse de bola, mas no campo defensivo. Muito lento na transição.

78' Daniel arrisca de fora da área, mas Baroja pega firme.

77' Marquinhos joga pela lateral direita, fecha o setor e empurra Daniel Alves para a ponta, mais avançado.

76' 36.284 é o público total para o jogo, aqui no Monumental.

75' MUDA O BRASIL: Robinho, melhor em campo, sai para a entrada de Marquinhos.

74' Jogo volta a ficar muito pegado no meio e Brasil perde intensidade.

73' Elias atua mais a frente do meio, caindo pelos dois lados do meio.

72' Na cobrança da falta, Jefferson espalma, mas o jogo já estava parado.

71' MUDA A VENEZUELA: Fedor entra e Guerra sai.

70' SAAAAAAAAAAALVA, MIRANDA! Gonzalez recebe livre, corta, mas chute sai na zaga. Na sequencai falta perigosa para a Venezuela.

69' Dunga libera os dois laterais e Brasil joga com três zagueiro na defesa, quando tem a bola.

68' Agora, David Luiz fica mais na contenção e dá liberdade para Elias e Fernandinho sairem mais.

68' TROCA O BRASIL: Sai Firmino e entra David Luiz e Tardelli entra para sair Coutinho.

67' Vem mudanças no Brasil.

66' Tentativa de Rondón no ataque, mas o jogo já estava parado.

65' A 'ola' corre solta nas arquibancadas do Monumental.

64' Robinho arranca da esquerda para o meio, finaliza, mas o tiro sai fraco e sem direção.

63' Daniel busca lançar para Coutinho, mas Barojas sai firme.

62' Outra vez a Vinho Tinto tem a chance de finalizar, mas não arrisca. Zaga brasileira tira.

61' Rosales tira o cruzamento, mas manda forte demais e ninguém aproveita.

60' Daniel Alves tenta Firmino pelo meio, mas a zaga rival afasta bem.

59' Brasil cadencia a partida e torcida começa a vaiar.

58' Martinez dança pra cima da marcação e arrisca pra fácil defesa de Jefferson.

57' Chegada pela esquerda da Venezuela é desperdiçada com um cruzamento horrível.

Firmino e o segundo gol brasileiro.

56' ROBINHO.....Contra ataque enorme, mas o atacante pegou muito mal na bola. Fácil defesa.

55' EEEEEEEESPALMA, JEFERSON! Cobrança de falta venezuela e o goleiro afasta.

54' Jogadores reservas começam o trabalho de aquecimento.

53' O contra ataque brasileiro se desenha muito rápido. Há um buraco nas linhas defensivas venezuelanas.

52' QUE BELO GOL! Willian faz a jogada pela esquerda, avança pela linha de fundo, cruza de três dedos e Firmino escora pra ampliar.

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, FIRMINO, ÉÉÉÉÉÉÉÉ DO BRASIL!

50' Brasil armado para o contra ataque na base da velocidade.

49' Venezuela arrisca-se mais no ataque e busca os espaços.

48' SEEEEEEEENSAAAAACIONAL, BAROJA! Thiago SIlva cabeçou firme e o goleiro faz milagre! Sa volta, o juíz marcou impedimento.

48' Jogo começa aberto e as duas equipes perdem bons ataques.

47' Contra ataque gigante da Venezuela que Daniel Alves salvou na hora H!

46' E Coutinho arrisca, quase ampliando. Susto logo no primeiro lance.

45' RECOMEÇA O JOGO! Tudo ou nada para a Venezuela!

MUDANÇAS NA VENEZUELA: Vargas e Seijas saem e entram Gonzalez e Martinez.

Equipes retornam e a partida recomeçará

Jefferson retorna para o segundo tempo.

No momento, os confrontos para as quartas de finais são:

Chile x Uruguai

Peru x Bolívia



Brasil x Paraguai

Argentina x Colômbia

46' Termina o primeiro tempo, no Monumental. Com gol de Thiago Silva, o Brasil faz o mínimo e vence a Venezuela, classificando-se para a próxima fase.

46' SEIJAS, AMARELO. Dividida forte do venezuelano que toma o segundo cartão do jogo.

45' Mais um minuto apenas.

44' VARGAS, AMARELADO. Carrinho forte por trás em Firmino.

43' Venezuela cresce nesse finalzinho. Brasil busca o contra ataque.

42' QUAAAAASE O EMPATE! Venezuela encontra os espaços, gira a bola e o cruzamento passa por toda a pequena área.

41' Intensidade brasileira para recuperar a bola no campo de ataque é uma virtude considerada.

40' Brasil armado para o contra ataque. Firmino vai buscar o passe da zaga e busca Robinho para a velocidade.

39' Venezuela avança bem, mas peca no passe final para a finalização.

38' MIRANDA, FOOOOOOORA! Zagueiro pegou a sobra do escanteio e chutou à direita do goleiro.

37' Contra ataque muito rápido, Willian recebeu de Robinho, cortou para o fundo, mas Baroja espalmou.

36' Com esse resultado, a Colômbia também se classifica para enfrentar a Argentina, na próxima fase.

35' No momento, temos Brasil x Paraguai nas quartas de final, em Concepción.

34' Firmino escapava pela linha de fundo, lado esquerdo, mas a cobertura foi bem feita. Escanteio.

33' Contra ataque rápido da Vinho Tinto é desperdiçado por passe errado.

32' Robinho dono da partida até aqui.

31' Coutinho aparece livre para o gol, mas bandeira marca impedimento. Da cabine, impressçao de erro.

30' Brasil acalma e cadencia o jogo. Vitória vai classificando o time de Dunga, mas o futebol é fraco.

29' Belíssima jogada trabalhada da Venezuela, onde Rondón escorou e quase deu pra Vargas.

28' Fernandinho chega duro em Arango e jogadores pedem cartão. Juíz ignora.

27' Gritos de "Si, se puede", no Monumental. Confiança venezuelana.

26' Sejias surge livre pela esquerda, cruza, mas Miranda sobe e afasta.

25' Equipe venezuela tenta o contra ataque, mas Elias chega bem na cobertura.

24' QUE SUSTO, BRASIL! Bate rebate na área, Robinho tenta, a zaga afasta e Thiago Silva pega o rebote, mas erra.

23' EEEESPAAAALMA BAROJA! Daniel e Robinho aparecem, a bola é invertida para Filipe Luis que obriga o arqueiro rival a espalmar pra escanteio.

22' Jogo fica muito truncado e equipes errram muito. Poucas emoções.

21' Time venezuelano não tem a mesma qualidade brasileira e sofre para sair jogando com a bola nos pés.

20' Brasil erra passes demais e não aproveita os ataques.

19' Quando Venezuela consegue escapar da primeira linha de marcação brasileira, encontra forte bloqueio na intermediária.

18' Brasil aperta a saída de bola com até seis jogadores. Venezuela passa apuros.

17' Vargas arrisca de fora, mas Jefferson só olha.

16' Vinho Tinto cresce e torcida vem junto com o time.

O gol de Thiago Silva, único até aqui.

15' ROBINHO!!!! Daniel rolou para o atacante que pegou de primeira, num volêio lindo que tirou tinta da trave.

14' Vinho Tinto começa a ter mais a bola e Brasil espera no contra ataque.

13' Cichero tenta a finalização, mas Fernandinho aparece no meio do caminho para tirar. Lado direito brazuca cede muito espaço.

12' Coutinho arrancava pelo meio, mas sofre falta. Jogo parado.

11' Rondón e Miranda discutem e o árbitro chama a atenção dos dois.

10' Brasil joga apertando a saída de bola venezuelana e força o erro rival. Seleção bem até aqui.

9' Brasil parece jogar mais solto, mais leve e conta, também com a fraca qualidade rival.

8' A REDENÇÃO DO XERIFE! Escanteio da direita, o zagueiro foi com o pé direito para fuzilar o goleiro Baroja.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, THIAGO SILVA, PARA O BRAAAAAAAAASIIIIIIIIIL!

7' Outra vez pela direita com Robinho. Escanteio. Pressão total.

6' Inversão sensacional de Willian para Robinho, que rola para Coutinho que chuta prensado. Escanteio.

6' Daniel Alves sobe bem e Brasil assusta no ataque.

5' Falta batida na área brasileira e Cichero cabeceia muito por cima.

4' Brasil começa solto, mas deixa muitos espaços pela direita.

4' Arango tenta o domínio, mas falha e sobra pra Jefferson.

3' Marcação brasileira começa alta e dificulta a vida da Venezuela.

2' Daniel Alves sofre falta e fica sentindo no chão. Tudo bem com o jogador.

2' Torcida venezuelana canta alto no Monumental.

1' Robinho buscava a jogada pela direita, mas comete falta em Sejias.

1' Brasil começa trabalho no campo defensivo e tenta buscar os espaços pelo meio.

0' AUTORIZA O ÁBRITRO. Começa o jogo!

Começará com a Venezuela. Quem perder estará fora!

Brasil com camisa amarela, calção azul e meias brancas. Venezuela com camisa, calção e meias vinho. Belo uniforme.

Estádio não está completamente lotado. Bem divididos entre as duas equipes, mas venezuelannos parecem mais animados.

A organização erra e corta o hino venezuelano. Agora, o Hino Nacional do Brasil.

Equipes no gramado. Vamos aos hinos nacionais, começando com a Venezuela.

Venezuela com: Baroja; Rosales,Vizca,Tuñez,Cichero; Rincón, Seijas, Vargas, Arango, Guerra; Rondón. Técnico: Noel Sanvicente

Brasil definido: Jefferson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Fernandinho, Elias, Willian, Coutinho; Firmino, Robinho.

A sala de imprensa do estádio do Colo Colo está lotada. É grande a cobertura para a seleção mais vitoriosa da história.

Brasileiros comparecem em grande número, mas o povo venezuelano também se faz presente.

Torcidas começam a movimentar os arredores do Estádio Monumental, em Santiago.

Expulso, o atacante dificilmente retorna nesse torneio e agora Dunga terá que quebrar a cabeça para arrumar um substituto, um esquema tático novo que permita diminuir a "Neymardependência" em Brasil x Venezuela hoje.

Hoje, no mundo do futebol, existem algumas certezas que são universais. Que Neymar é uma realidade e um dos maiores do mundo, isso é inegável, mas o time brasileiro não pode depender apenas do camisa 10.

A Venezuela é uma das gratas surpresas na competição. Na rodada inicial, bateu o forte time colombiano e, mesmo com um a menos, dificultou ao máximo o bom ataque do Peru e a derrota pelo placar mínimo não foi de tudo ruim.

Com dois jogos totalmentes diferentes, a Seleção Brasileira terá um desfalque de enorme grandeza. Com isso, fica a expectativa de como jogará o Brasil de agora em diante.

Neymar, seu craque e um dos principais jogadores do mundo, está fora da Copa América, após expulsão e agressão ao árbitro, depois do fim da partida contra a Colômbia.

O Grupo C da Copa América tem um dado muito curioso. Todos os times tem três pontos, com uma vitória e uma derrota cada e uma derrota.

E neste domingo, a última rodada definirá os classificados para a próxima fase e no meio dessa confusão, encontramos um Brasil com mais dúvidas do que certezas e uma Venezuela sem medo do perigo.

O estádio Monumental, em Santiago, será palco para o jogo Brasil x Venezuela decisivo entre as equipes.

FIQUE DE OLHO Brasil x Venezuela,: Salomon Rondón, atacante: força fisíca, cabeceio e poder de finalização, esse é o principal jogador da Vinho Tinto. Autor do gol da vitória contra a Colômbia, deverá incomodar demais a zaga canarinho.

FIQUE DE OLHO Brasil e Venezuela 2015: Roberto Firmino, atacante: ele saiu como um desconhecido, mas na Europe vem se destacando e mostra faro de gol e oportunismo também na Seleção. Com mais movimentação e habilidade do que Tardelli, o jovem jogador é uma das esperanças brasileiras.

No jogo passado, não deu muita sorte ao Brasil. Na estreia do estádio na competição, a equipe colombiana venceu o time brasileiro por 1 a 0.

Aos pés da Cordilheira dos Andes, o estádio é um verdadeiro caldeirão. A expectativa, no entanto, é de um público todo chileno, já que no jogo passado, os colombianos tomaram conta do estádio.

O Estádio Monumental David Arellano, casa do Colo Colo, principal equipe chilena, sera mais uma vez o palco da Seleção Brasileira nessa Copa América.

O provável Brasil terá Jefferson; Daniel Alves, Miranda, Thiago Silva, Filipe Luis; Fernandinho, Elias, Willian, Douglas Costa, Coutinho; Firmino.

Sobre estar preparado para atuar na vaga de Neymar, Coutinho afirmou na coletiva: "No mundo não se tem ninguém para substituir o Neymar, mas estarei pronto para fazer meu melhor".

Outra mudança que poderá ter no time brasileiro é a entrada de Douglas Costa no lugar de Fred, no meio campo canarinho. Na defesa, Thiago Silva ganhou mesmo a vaga de David Luiz, que deverá começar no banco mais uma vez.

Dunga pouco trabalhou taticamente para o jogo deste domingo. Sem Neymar, o treinador pode fazer com que Coutinho atue pelo setor esquerdo. Outro que corre por fora é Robinho, que ainda não atuou nenhum minuto pela competição.

A partida seguinte não foi como o esperado. Contra o peru, teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e se defendeu o tempo todo. Ainda assim, perdeu apenas pelo placar mínimo e só depende de si para avançar.

Esse triunfo contra o time colombiano foi o grande feito da Vinho Tinto, até aqui. Jogando de forma segura e bem compacto, venceu na estreia e deixou boa impressão.

A Venezuela vem com uma equipe bem experiente. Contando com jogadores acostumados à atuar pela sua seleção e tendo o bom centroavante Salomon Rondón, autor do gol da vitória contra a Colômbia, como ponto de referência.

Agora, sem Neymar, o Brasil terá de demonstrar que não existe essa 'Neymardependência'. Esse domingo será uma boa oportunidade para mostrar esse lado.

A Conmebol, durante a semana, não ajudou, mas sim, piorou a confusão. Demorou demais para soltar a sentença e quando avisou, emitiu notas diferentes em línguas diferentes. Apenas no fim da tarde desta última quinta-feira que foi conhecida a punição.

Além da derrota, o Brasil teve um prejuízo a mais. Neymar, craque e capitão da equipe, se envolveu numa confusão danada após o jogo e acertou uma bolada em Armero. Na sequencia, Bacca o empurrou e na saída do túnel, o brasileiro ainda quase agride o árbitro Enrique Osses. Resultado, quatro jogos de suspensão e fora do restante da Copa América.

Dessa maneira, o Brasil não teve criação, pouco atacou e sucumbiu para a Colômbia, que teve em Murillo, o herói da vitória 'Cafetera'.

Essa concentração foi bem anulada pelo time colombiano, com uma boa tática de seu treinador, Jose Pekerman, e atuação gigantesca do meia Carlos Sanchez, anulando o camisa 10 brasileiro.

A Seleção Brasileira não passa por um bom momento. Mesmo vencendo o Peru, de virada, na estreia da competição, o que chamou a atenção foi a alta concentração de jogadas em Neymar.

Caso o Brasil avance em segundo, visando um confronto mais tranquilo nas quartas de final, voltará para a fria e longíquoa cidade de Temuco, onde realizou sua partida de estreia, contra o Peru.

Todos os times tem uma vitória e uma derrota. Pode haver do terceiro colocado neste grupo avançar de fase. As únicas certezas até agora são, que, o segundo colocado do Grupo C pegará a Bolívia.

Nunca na história da Copa América um grupo chegou na rodada final com todas as equipes tendo três pontos. Na tarde deste domingo, Brasil, Colômbia, Venezuela e Peru entram em campo dependendo apenas de si para avançarem.

A fase de grupos vai chegando ao fim e logo mais serão definidos os últimos classificados. Quem vencer neste jogo estará garantido na próxima fase.

Esse jogo terá todos detalhes direto da cabine no estádio Monumental, no Chile. O melhor tempo real,,, com o minuto a minuto sentindo o clima do jogo e da torcida.

Amigos da VAVEL Brasil, sejam bem vindos para a rodada decisiva da Copa América 2015. Na tarde deste domingo, direto do estádio Monumental, em Santiago, Brasil x Venezuela duelam por uma vaga na próxima fase da competição.