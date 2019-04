Eduardo Baptista celebra atuação após vitória difícil sobre Vasco

O técnico Eduardo Baptista comentou a vitória do Sport sobre o Vasco da Gama por 2 a 1, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com o resultado, o Leão da Praça da Bandeira manteve os 100% de aproveitamento em seus mandos de campo, a invencibilidade no Brasileirão, e, de quebra, assumiu a liderança da competição nacional. Na visão do treinador rubro-negro, estar atento ao bom momento do Vasco no confronto, atacar e defender no momento certo e explorar os defeitos do penúltimo colocado do Brasileiro foram pontos fundamentais da equipe na conquista de mais um triunfo importante.

“Tivemos maturidade para reconhecer o momento em que o adversário estava melhor e se fechar, para depois voltar a pressionar. No primeiro tempo fomos bem, mas erramos muitos passes após o gol. As chances do Vasco foram em erros nossos. Deixamos de simplificar. No segundo tempo, tivemos dificuldades nos primeiros quinze minutos, mas, quando tomamos as rédeas, voltamos a pressionar e buscar o jogo”, avaliou Eduardo Baptista.

A aplicação dos treinamentos nos jogos oficiais é outro ponto fundamental para o bom momento do Sport, de acordo com o técnico. Além disso, para ele, o foco deve ser mantido, uma vez que a liderança e a boa fase deixam o clube mais visado pelos adversários, o que aumenta a dificuldade para manter a boa fase na sequência da atual temporada.

“O primeiro gol de hoje foi de uma jogada que fazemos em treinamentos, o chamado facão, bem trabalhado. E sempre treinamos também a bola parada, pois temos um bom batedor e jogadores altos. Hoje dormimos na liderança e acabamos sendo mais vistos. As equipes se fecham, respeitam e aumentam as dificuldades. Costumo dizer que o difícil não é chegar, mas se manter, pois as dificuldades e a pressão crescem. Temos que ter sabedoria e tranquilidade”, afirmou.

Eduardo Baptista concluiu a entrevista coletiva após o jogo realizado na Arena Pernambuco com a avaliação do meia Diego Souza. Embora não destacado como nos outros confrontos, o jogador teve fundamental aplicação tática no esquema rubro-negro. “Diego foi taticamente perfeito. Sem a bola, ele não deixou o Serginho e o Guiñazú se articularem. Também deu assistências e fez uma grande partida. Taticamente ajudou muito”, concluiu o técnico.