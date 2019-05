Hélio dos Anjos é demitido do Goiás; Brasileirão acumula nove quedas de treinadores em oito rodadas

Hélio dos Anjos não é mais treinador do Goiás. Mesmo com um começo bem animador, a equipe acabou não mantendo o bom desempenho que alcançou no inicio do Brasileirão, quando somou oito pontos em quatro partidas. Sendo assim, a diretoria alviverde optou pela demissão do técnico, devido à sequência negativa que a equipe alcançou no campeonato, sem vencer há cinco rodadas. A derrota por 2x1 para o Joinville em Santa Catarina no último domingo (21), time que até então era o lanterna do campeonato, foi o estopim para sua saída.

Apesar da demissão, Hélio vivenciou momentos bons no campeonato, principalmente quando conquistou resultados positivos no início da competição. A vitória contra o Palmeiras por 1x0 fora de casa na 3ª rodada, foi o melhor momento do time no campeonato, entretanto de lá pra cá a história mudou, e a equipe não encontrou mais o caminho das vitórias.

O treinador deixa o comando do Goiás com um aproveitamento de 37,5% no Campeonato Brasileiro, o que coloca a equipe na 15ª posição. Hélio chegou ao clube no dia 6 de Abril, ficando no cargo pouco mais de dois meses, o que configura sua mais curta passagem pelo Goiás, desde sua primeira chegada em 1995.

Entre as várias passagens do treinador pelo alviverde goiano, seu melhor desempenho foi em 1999, ano em que conduziu a equipe rumo ao título da Série B do Campeonato Brasileiro, até hoje um dos títulos mais relevantes da história do clube.

Desta vez, Hélio chegou ainda na reta final do Estadual e levou a equipe ao título de campeão goiano, substituindo na época o treinador Wagner Lopes.

A equipe do Goiás volta a campo no próximo domingo (28) quando enfrentará o Fluminense (RJ) as 16hrs no Estádio Serra Dourada. A princípio, a intenção da diretoria alviverde é confirmar até este próximo jogo o novo treinador do time.