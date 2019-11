Neymar, Rivaldo e a falta de critério da Conmebol em Copa América

Seria leviano afirmar que a punição de Neymar foi injusta. Porém, a Conmebol pode ter exagerado. Três jogos, talvez, seriam suficiente, mesmo com dois amarelos e um vermelho com apenas 180 minutos em campo do – agora – ex-capitão do excrete canarinho.

Há 16 anos, Rivaldo, então camisa 10 daquela seleção treinada por Vanderlei Luxemburgo, foi expulso também pela segunda rodada, mas retornou na fase final e terminou aquela Copa América como principal artilheiro, ao lado de Ronaldo.



Falta de cirtério da confederação sulamericana após tantas discordâncias perante ao futebol do continente? Se a diligência fosse sempre a mesma, é provável que as atitudes fossem diferentes. No final das contas, a própria Conmebol acaba se contradizendo.

A anulação do cartão amarelo dado para Guerrero, no confronto diante da Venezuela, foi justa. Mas o que falar da primeira advertância a Neymar na partida ante a Colômbia? Também passível de anulação, mas nada foi feito.

Para mostrar este ponto de vista, nada melhor do que a punição imposta a Rivaldo na Copa América de 1999, disputada no Paraguai, quando o Brasil se sagrou bi-campeão continental pela primeira vez na história e tinha uma equipe de respeito.

A seleção vencera jogo diante do México por 2 a 1, mas o camisa 10 deixou o time em maus lençois após entrada criminosa em Salvador Carmona. Sorte que os tentos marcados por Amoroso e Alex, com Terrazas descontando para os mexicanos, foram suficiente para sacramentar a classificação antecipada à segunda fase do torneio.

Mas o que aconteceria se Rivaldo ficasse de fora por três, ou até quatro jogos? Os acontecimentos póstumos provaram que tudo seria diferente, até nos mínimos detalhes. É fato que Neymar errou ao agredir verbalmente o árbitro, mas não era para tanto.

Em tempos de escândalos envolvendo a Fifa e todas as entidades do futebol, estaria a Conmebol querendo mostrar serviço a todo custo? Muito se comentou do fatídico duelo entre River e Boca Juniors pela Copa Libertadores, onde a instituição mostrou mais uma vez seu déficit de controle da própria competição que rege.

Não se trata de acusações ou coisa do tipo, mas não é de hoje que a entidade vem manchando seu nome no âmbito futebolístico. Falta de credibilidade am alta, o que da espaço para interpetrações como essa. Afinal, a Conmebol está certa ou não pela punição imposta a Neymar?