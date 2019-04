Feliz pela nova oportunidade, Celso Roth comemora o acerto com o Vasco:"É uma satisfação"

Na manhã desta terça-feira (23), o Vasco apresentou o seu novo treinador para o restante do Campeonato Brasileiro, trata-se de Celso Roth, que já teve duas passagens pelo time de São Januário. Ao lado do presidente Eurico Miranda, o técnico evitou falar sobre a polêmica saída do clube, em 2010, e fez questão de enaltecer o Gigante da Colina.

Feliz com a nova oportunidade, o comandante elogiou a torcida cruzmaltina, a história do Vasco e disse que gostou da primeira impressão que teve do elenco. "É uma satisfação voltar para o Vasco. É um clube que tem uma torcida fantástica, tem uma história e não preciso relembrar isso. Amanhã já começamos a definir coisas mais claras para o jogo de domingo. A primeira impressão foi ótima. Temos que detectar rapidamente o porquê desse desequilíbrio entre o Carioca e o Brasileiro".

Sobre a rápida passagem pelo clube em 2010, Celso Roth disse que era uma "circunstancia profissional", mas não deu detalhes. "Eu tive essa situação aqui no Vasco em 2010, mas agora estou retornando para uma equipe que tem uma torcida maravilhosa e sabe que temos que mudar esse momento. Se por uma circunstância profissional eu tive que sair em 2010, hoje precisamos estar juntos para sair dessa situação que não faz parte da história do Vasco. Foi uma situação que passou, estou tendo oportunidade de retorno, agradeço imensamente para dar esse retorno positivo".

O treinador também falou de uma possível chegada do meia Ronaldinho Gaúcho, jogador que o Gigante da Colina vem tentando a contratação nos últimos dias. "Tive a satisfação de iniciar com Ronaldo, com 16, 17 anos. Ele dispensa qualquer comentário. Tecnicamente é acima da média e continua sendo, mesmo com determinada idade. Se as coisas se encaminharem, certamente seria ótimo".

Para encerrar, Eurico Miranda elogiou muito o novo comandante do time. O mandatário vascaíno afirmou que conhece o técnico há mais de 10 anos, muito antes de Celso Roth virar treinador. "Única coisa que quero dizer é que o conheço há muito tempo, mais de 10 anos. Em questão de trabalho e até antes disso. Cada um tem sua opinião e é difícil de mudar a minha. Velho só muda opinião quando algo que é realmente muito mais forte. Não mudo. A maior qualidade em treinador de futebol, a definição como treinador é trabalho, trabalho e trabalho".