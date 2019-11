Volante Eduardo Costa agradece torcida do Avaí pelo apoio: "Comparece e faz a diferença"

Pegando muitos de surpresa, o volante Eduardo Costa, de 32 anos, anunciou sua aposentadoria dos gramados. Nesta quarta-feira (24), o Avaí organizou uma entrevista coletiva para o jogador explicar os motivos de sua escolha. Ao lado do presidente avaiano, Nilton Macedo Machado, Eduardo disse que o desgaste psicológio foi a principal causa de sua despedida precoce dos gramados.

"Na minha cabeça era para encerrar em dezembro. Antecipei um processo para a metade do ano. A minha situação clínica está ótima, não me impede de fazer nada. Foi uma decisão minha. Foi tranquilo, pessoal. Não tem muito que polemizar. Comecei muito cedo, tudo muito precoce na minha carreira. Então a gente se desgasta mais rápido. A decisão não foi da noite para o dia", explicou.

Eduardo Costa chegou ao Avaí para a disputa do Campeonato Catarinense 2013. O jogador atuou com a camisa avaiana 84 vezes e marcou seis gols. Para ele, o seu maior sucesso no clube foi o acesso à Série A conquistado no ano passado. "O acesso foi a maior conquista. Passamos dificuldades mas superamos. 2013 serviu como exemplo e no ano de 2014 veio. Vou sentir falta de competir. Me dava prazer. Concentração não sentirei falta. Saí de casa para vencer e venci. Por eu ser avaiano, minha cabeça poderia atrapalhar. Isso pesou para eu sair. Na vida tem que saber o momento de se retirar de algumas situações", disse.

Para o futuro próximo, Eduardo Costa quer descansar antes de escolher se segue com carreira ligada ao futebol. "Tenho outros negócios, outras coisas a fazer com a família. Nos próximos seis meses vou viajar, me desligar do futebol. Depois, vou analisar se vou atuar na gerência de futebol, seguir carreira como treinador ou não atuar no futebol".

Seu último jogo foi o empate por 1 a 1 no clássico contra o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 14 de junho. O presidente do Avaí disse na coletiva que o clube vai organizar um jogo de despedida para Eduardo Costa no fim do ano. Além disso, uma homenagem será realizada na partida contra o Grêmio, no sábado (27), pela nona rodada do Brasileirão. O jogador, que é torcedor avaiano, agradeceu a torcida e pediu que continuem apoiando o time no Brasileirão. "Agradeço à torcida pelo apoio desde o início. Ela comparece e faz a diferença. A nação precisa continuar acreditando e apoiando".

Foram 16 anos atuando como atleta profissional. Eduardo Costa começou no Grêmio e passou por Vasco e São Paulo. No exterior, jogou no Bordeaux, Monaco, Olimpique de Marseille e Espanyol. Pela Seleção Brasileira, foram sete jogos e três gols. Eduardo esteve no elenco da Copa América 2001 e na Copa das Confederações dois anos depois.