Resultado Fluminense x Ponte Preta no Brasileirão 2015 (2-0)

Com o resultado, o Fluminense vai para a 5ª posição com 14 pontos. Já a Macaca fica na 8ª com 13 pontos ganhos.

Com o resultado, o Fluminense vai para a 5ª posição com 14 pontos. Já a Macaca fica na 8ª com 13 pontos ganhos.

50' Final de jogo, Fluminense 2 a 0 Ponte Preta.

50' Gooool do Fluminense, Vinicius! Frede ajeita a bola e o jogador mata o jogo, 2 a 0!

48' Wellington Silva e Leandrinho se chocam e ficam no chão.

44' Vamos até os 49 minutos.

41' Vinicius recebe bom passe dentro da área mas erra o alvo. Era uma chance de matar o jogo.

38' Uhhhhhhh! Leandrinho cabeceia e a bola passa raspando!

36' Felipe Azevedo cobra falta, para fora.

33' Roni arrisca de longe, sem perigo.

30' Bola na área do Fluminense, mas Cavalieri segura firme.

27' Milagre! Marcos Junior domina dentro da área e manda uma bomba. Marcelo Lomba estica a perna e faz uma grande defesa!

26' Substituição na Macaca. Sai Josimar e entra Juninho.

24' Cartão amarelo para Marcos Juniors.

22' Cartão amarelo para Josimar.

21' Diego Cavalieri se enrosca com Tiago Alves dentro da área. Segue o jogo.

20' Wellington Silva bate cruzado e Marcos Junior se estica, porém, não alcança a bola.

17' Uhhhhh! Renato Cajá arriscou de longe e tirou tinta do travessão.

13' Substituição na Ponte Preta: Sai Borges e entra Roni.

9' Jogador aproveita rebote de Marcelo Lomba e só empurra para o fundo da rede, 1 a 0.

9' Goooooool do Fluminense, Wellington Silva!

3' Marcelo Lomba! Fred recebe na área, manda uma bomba, e o goleiro defende!

0' Recomeça o jogo!

Borges, atacante da Ponte Preta: "Jogamos muito bem. Faltou um pouco de sorte para fazer o gol".

48' Final do primeiro tempo, 0 a 0.

45' Vamos ter mais três minutos de acréscimos.

42' Vinicius chuta de longe, mas Marcelo Lomba estava bem posicionado.

40' Mais confusão! Josimar acerta um chute no rosto de Vinicius, dentro da área. Segundo o juiz, sem intenção.

37' Segue o jogo! Fred domina dentro da área, gira, e cai. O juiz manda seguir.

34' Fred tenta o passe dentro da área mas toca no vazio, sem niguém.

30' Fluminense passa a ficar mais com a posse de bola, mas sem criar oportunidades.

27' Diego Cavalieri! Macaca toca bem a bola até encontrar Borges, livre na área. O atacante ficou frente a frente com o goleiro, que fez um milagre!

O estádio do Maracanã será o palco da partida entre Fluminense x Ponte Preta, válida pelo 8ª Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Fred

Camisa nove da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Fred é o principal jogador do Fluminense e esperança de gols da equipe na competição.

FIQUE DE OLHO: Diego Oliveira

Atacante de 25 anos realizou um belo Campeonato Paulista pelo Linense e chegou a Macaca para ser opção no banco de reservas. Porém, com as boas atuações, Diego assumiu a resposabilidade e colocou o badalado e experiente atacante Borges fora dos 11 titulares e, hoje é uma das principais peças da equipe.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 10º Fluminense 11 7 7º Ponte Preta 13 7

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Fluminense x Ponte Preta válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!