Santa Cruz anuncia contratações de Bruno Moraes e Moradei para sequência da Série B

A diretoria do Santa Cruz não para de anunciar reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Além de aumentar as opções no elenco comandado por Marcelo Martelotte, o objetivo momentâneo dos mandatários e tirar o Tricolor do Arruda da zona de rebaixamento e evitar o retorno ao pesadelo de ficar fora dos 40 melhores clubes do futebol brasileiro.

Nesta terça-feira (24), mais dois atletas tiveram suas negociações concluídas e devem ser apresentados o quanto antes. O volante Moradei e o atacante Bruno Moraes são as duas novas peças para a continuação do torneio mais importante do país. Ambos devem assinar contratos até o fim da atual temporada, caso sejam aprovados nos exames médicos, a serem realizados quando os dois jogadores desembarcarem no Recife.

Moradei tem 29 anos e se tornou conhecido no futebol brasileiro pelas três passagens no Corinthians, inclusive quando a equipe paulista disputou a segunda divisão do Brasileiro. O jogador atua como primeiro volante. Em toda a sua carreira, basicamente atuou em clubes localizados no estado de São Paulo, como, por exemplo, Ituano, Bragantino, Corinthians, São Caetano e, ultimamente, São Bernardo.

Bruno Moraes tem 26 anos e, assim como Moradei, nasceu no estado de São Paulo e se destacou em clubes paulistas. O atleta, que atua como centroavante, é mais uma opção para o setor de ataque, responsável pelos gols corais. O jogador começou a carreira em 2010 e atuou, em sua grande maioria, por equipes de São Paulo, como Santo André, Bragantino, Rio Claro e Portuguesa de Desportos. Seu último clube foi a Ferroviária, campeã da Série A2 do Campeonato Paulista nesta temporada. Bruno Moraes tem uma única e meteórica passagem pelo Nordeste, quando vestiu a camisa do Ferroviário-CE em 2012.

Ao todo, a diretoria do Santa Cruz anunciou a contratação de nove jogadores para a disputa da Série B, ainda que tenha conquistado o Campeonato Pernambucano. Além da troca de técnicos – quando saiu Ricardinho e Marcelo Martelotte foi contratado pela segunda vez, o zagueiro Néris, os laterais-esquerdos Lúcio e Marlon, o lateral-direito João Carlos, os meias Daniel Costa e Lelê, além do volante Moradei e do atacante Bruno Moraes foram negociados para disputarem o Campeonato Brasileiro pela equipe tricolor.