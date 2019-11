Com festa em Laranjeiras e sem Renato Gaúcho, Flu comemora 20 anos do título estadual de 1995

Na noite desta quinta-feira (25), na sede oficial do clube, o Fluminense comemorou os 20 anos do título do Campeonato Carioca de 1995. O evento contou com a presença dos jogadores campeões daquele ano e recebeu os torcedores no Salão Nobre das Laranjeiras - cerca de 700 ingressos foram vendidos. Mas o verdadeiro herói do título não compareceu: Renato Gaúcho.

Autor do gol de barriga que deu o título estadual ao Fluminense na final contra o Flamengo em 1995, Renato Gaúcho não compareceu. Ele participou da divulgação do evento tirando fotos e gravando vídeos ao longo da semana, mas não compareceu à comemoração na sede oficial do clube. Ausência que já era esperada pelo presidente Peter Siemsen.

"Eu já imaginava que o Renato não viria, ele é avesso a esse tipo de evento, com muita gente. Mas já foi ótimo ele ter participado da campanha promocional da camisa, ter feito vídeo, tenho certeza que ele está feliz com a festa. Ele já passou por aqui várias vezes e não tem nenhuma mágoa. Acredito ainda que ele vai fazer parte do Flu outras vezes. Essa festa é sobre o título, é para o título de 1995", minimizou a ausência o mandatário tricolor.

Em abril de 2014, Renato Gaúcho foi demitido pelo presidente tricolor após péssima campanha no Campeonato Carioca, mas em recente entrevista garantiu não ter mágoa de Peter. Treinador desempregado, Renato disse que o motivo de não comparecer ao evento foi justamente esse, para não misturarem as coisas e que o evento era sobre o título e não sobre ele.

"'Não vou à festa. Daqui a pouco, começam a dizer que sou tricolor... Já fiz a minha parte, há 20 anos atrás. A festa não é minha. É uma festa por um título que está na história do clube'', explicou Renato.

Na ausência de Renato, a grande estrela foi Aílton. O ex-jogador foi o responsável pela jogada que gerou o gol de barriga de Renato e tem seu nome anotado na súmula como o autor do gol (veja o vídeo do gol de barriga). Além de Aílton, compareceram Wellerson, Paulo Sérgio, Ronald, Lira, Alex, Lima, Sorlei, Paulo Paiva, Cadu, Marcio Costa, Luiz Antônio, Rogerinho, Edinho, Wallace, Leonardo e o técnico Joel Santana, comandante da equipe em 1995. Mesmo com problemas de saúde, Joel compareceu ao evento por pouco tempo e agradeceu o carinho dos torcedores. O treinador passou por cirurgia recentemente e tinha ordens médicas para não ir.

Mesmo sem Renato, Cadu e Marcio Costa cantaram o "Rap do Renato", levando os tricolores ao delírio. O jogo da decisão foi transmitido no telão, com direito a muita comemoração no gol de barriga e após o apito final. Mas o momento de maior emoção foi a homenagem feita à Ézio, que morreu em 2011 devido a um câncer. Aílton e Wellerson chegaram a chorar.

Todos os 700 ingressos para o evento foram vendidos, e o público compareceu em peso às Laranjeiras. Em 15 minutos, esgotaram todas as camisas comemorativas do gol de barriga - o Fluminense não divulgou quantas peças foram colocadas à venda durante a comemoração. E também houve espaço para provocação ao rival Flamengo, adversário da final em 95. Um dos petiscos vendidos no evento foi o "Caldinho de Urubu".

Em parceria com a Adidas, o Fluminense lançou uma camisa retrô comemorativa ao título, com o formato e um dos patrocínios da época, além do número 7 (número de Renato Gaúcho) nas costas e a data da final embaixo do escudo. A camisa custa R$199,90.