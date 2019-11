Fluminense acerta venda de Kenedy ao Chelsea e compra de Edson por três anos

A tarde desta sexta-feira (26) foi agitada no Fluminense. O clube oficializou a venda do atacante Kenedy, de 19 anos, por 10 milhões de dólares (R$31,265 milhões) para um grupo de investidores que vai colocá-lo para defender o Chelsea, da Inglaterra. Os direitos econômicos do atleta estão divididos entre o Fluminense, o banco BMG e o empresário dele, Evandro Ferreira. O Flu detém 55% e lucrará 5,5 milhões de dólares (R$17,195 milhões).

Além do dinheiro da transação, o grupo de investimento comprou o volante Edson e repassou os direitos do volante para o Fluminense pelos próximos três anos.

Kenedy foi revelado pelo Fluminense e desde 2013 atua no time principal. Porém, o jovem só foi virar titular no início desta temporada. Ele chegou a ser convocado recentemente para a disputa da Copa do Mundo sub-20, entretanto, foi submetido a uma operação de apendicite e foi cortado dias antes da estréia.

O interesse dos times europeus em Kenedy começou no início de 2013, quando o atacante se destacou na vitoriosa campanha do Fluminense na Al Kass Cup (Mundial da categoria sub-18). No mesmo ano, foi destaque da seleção brasileira no Sul-Americano sub-17 marcando seis gols no torneio. Kenedy se despede do Fluminense com 5 gols em 43 jogos.