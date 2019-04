Com princípio de virose, Anderson Aquino vira dúvida para partida contra o Sampaio Corrêa

Nesta quinta-feira (25) o Santa Cruz realizou o penúltimo treinamento visando a partida contra o Sampaio Corrêa, que acontece no próximo sábado (27) no estádio do Arruda. O treinador Marcello Martelotte repetiu quase todo o time que empatou com o Ceará na última rodada, com a exceção do artilheiro da equipe Anderson Aquino, que está com um princípio de virose. Em seu lugar entrou o atacante Waldison.

Apesar de não ser nada muito grave, a proximidade da partida faz com que o atacante vire dúvida para o duelo. O jogador sentiu sintomas de uma virose na manhã desta quinta e deu lugar a Waldison, que fez um dos gols do time no empate por 3 a 3 contra o Ceará e vem reconquistando o espaço no time após a chegada de técnico Marcelo Martelotte. Segundo o médico do clube, Gilson Resende, Aquino será reavaliado nesta sexta para saber se terá condições de atuar na próxima partida.

"Aquino ficou na academia, pois apresentou um quadro de virose. Nesta sexta-feira será reavaliado para saber se terá condições de atuar", diagnosticou o médico coral.

Waldison começou o ano em alta no Santa Cruz após fazer boas apresentações nos amistosos de pré-temporada. Mas aos poucos o atleta foi perdendo espaço com o então treinador Ricardinho e não atua como titular desde o dia 15 de março, quando os corais venceram o Central por 1 a 0, ainda pelo campeonato pernambucano.

Com a mudança no ataque, o time que treinou nesta quinta no arruda foi formado por: Fred; Nininho, Danny Moraes, Alemão e Lúcio; Wellington Cézar, Bruninho, Lelê e João Paulo; Nathan e Waldison.