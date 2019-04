Resultado Avaí x Grêmio no Campeonato Brasileiro 2015 (1-2)

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de sábado (27). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço! Até a próxima!

No outro jogo das 16h, Chapecoense e Sport empataram em 1 a 1. Os pernambucanos seguem na ponta de cima da tabela, mas podem perder a posição caso o São Paulo vença o Palmeiras.

Na próxima rodada, o Leão vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama. A partida ocorre na quarta e tem início às 19h30.

Já o Avaí segue com um desempenho fraco jogando em casa no Brasileiro. Foram 5 jogos na Ressacada e apenas uma vitória.

Na próxima rodada o tricolor recebe o Cruzeiro na Arena. A partida ocorre na quarta (01) às 22h.

Com gols de Pedro Rocha e Luan nos minutos iniciais da partida, o Grêmio venceu a terceira partida consecutiva no Brasileiro e assumiu de forma provisória a 3º colocação.

Fala, Nino Paraíba!

"No segundo tempo só deu nós, conseguimos o gol nos primeiros minutos. Mas infelizmente não conseguimos. Agora é trabalhar e pensar no próximo jogo."

Fala, Douglas!

"Não esperavamos fazer dois gols tão rápido assim, mas valeu, conseguimos a primeira vitória fora de casa, o que nos dá uma tranquilidade maior."

49' Fim de jogo na Ressacada! O Grêmio vence a primeira fora de casa no Brasileirão!

48' Cartão amarelo para Rômulo. O jovem reclamou demais por uma falta não marcada pelo juiz e foi advertido.

47' Braian Rodríguez avança pela esquerda, mas hesita na hora de chutar. Na finalização, manda rasteiro para fora, assustando Vagner.

46' Luan sobre falta de Antônio Carlos na intermediária.

44' QUASE GOL DO AVAÍ!

Nino Paraíba cruzou na medida para Juninho, posicionado no primeiro pau. No entanto, o atacante pegou mal demais na bola e cabeceou sobre o gol gremista.

44' Eltinho arrisca de longe mas manda fraco, para fácil defesa de Tiago.

43' 4 minutos de acréscimos na etapa final.

41' Esqueceu de chutar, Luan!

Atacante recebeu grande passe de Giuliano, invadiu a área rival e driblou a zaga avaiana, mas adiantou demais e perdeu a oportunidade de finalizar, sendo desarmado por Vagner.

39' Grande enfiada de Juninho! Meia acionou Anderson Lopes na área, mas o atacante errou o domínio e Rhodolfo apareceu pra afastar.

38' Equipe da casa com muita dificuldade em criar chances. Meias têm participação pouco criativa.

36' Após o Avaí ensaiar uma pressão, Grêmio começa a frequentar com mais frequência o campo de ataque, valorizando a posse de bola.

34' Grande participação de Walace! O garoto fez 2 desarmes em sequência e acionou Giuliano no ataque.

32' Cartão amarelo para Tiago. Goleiro fez a tradicional "cera" na hora de cobrar o tiro de meta e foi advertido pelo juiz da partida.

31' Na sua primeira participação no jogo, Rômulo tenta o chute, mas para no paredão gremista montado em frente à meta de Tiago. Pressiona o Leão.

30' Substituição no Grêmio: entra Braian Rodríguez no lugar de Douglas.

29' Substituição no Avaí: Rômulo entra na vaga de Adriano.

28' Gilson Kleina conversa com Rômulo. Em breve devemos ter a última substituição no Leão.

25' Não caprichou, Nino!

Lateral avançou em velocidade pela direita, mas exagerou na força na hora de cruzar e a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta pro Grêmio.

24' Cartão amarelo para Eltinho! Lateral avaiano puxou Luan, quando este ia em disparada em direção ao campo de ataque.

23' Boa jogada de Anderson Lopes pela esquerda. Sem ângulo, o atacante mandou pro gol e Tiago espalmou para o escanteio.

22' Assim como no primeiro tempo, Leão segue tentando chegar pelo flanco direito com Nino Paraíba. Marcelo Hermes repete o desempenho da etapa inicial e faz partida segura.

20' Grêmio começa a aparecer mais no campo ofensivo após o gol dos mandantes.

19' Substituição no Avaí: sai Denner para a entrada de Juninho.

18' Que chute é esse?!

Anderson Lopes recebeu na área, dominou no peito mas não capricou na hora da finalização. É tiro de meta pro Gremio.

17' Juninho deve entrar em breve no Avaí. Kleina promovendo a entrada de mais um jogador de frente.

16' Cartão amarelo para Yuri Mamute! Atacante fez falta dura, impedindo o avanço de Nino Paraíba pela direita.

15' Grande troca de passes entre Giuliano e Luan, próximos da área catarinense. No entanto, o atacante foi desarmado pela zaga adversária.

13' Torcida do Avaí empolgada! Canta alto o torcedor do Leão.

12' Substituição no Grêmio: entra Yuri Mamute no lugar de Pedro Rocha.

10' Anderson Lopes trocou o lado da cobrança, batendo rasteiro no canto direito Tiago e deslocando o arqueiro! Diminui o Avaí e bota fogo no jogo!

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ! É DE ANDERSON LOPES!

9' Atacante mandou na trave. Mas o juiz mandou voltar a cobrança, alegando invasão de área de Rhodolfo.

9' Anderson Lopes na cobrança

8' Acionado pela esquerda, Eltinho tentou levar a bola pro fundo do campo, mas foi parado com falta por Lucas Ramon! É a chance do Avaí voltar pro jogo!

8' É PÊNALTI PRO AVAÍ! PÊNALTI EM ELTINHO!

7' Após cobrança de escanteio, jogadores do Avaí trocam passes de cabeça dentro da área gremista, mas ninguém manda pro gol.

6' Grêmio encontra dificuldades para sair do seu campo de defesa. Os homens de frente do Avaí pressionam a saída de bola tricolor.

4' Bola jogada na área para boa participação de Tiago. Arqueiro tricolor mandou pra lateral.

3' Mais um vacilo do Avaí!

Adriano erra o domínio próximo da sua área e deixa a bola chegar em Luan. Cercado pelos defensores adversários, o atacante foi desarmado.

2' Avaí adota uma postura mais ofensiva nesses primeiros minutos. Nesse momento, os 11 do Grêmio se mantém no campo de defesa.

1' Os dois times voltam com as mesmas formações que terminaram o primeiro tempo.

0' Recomeça o jogo na Ressacada!

Equipes posicionadas. Tudo pronto para começar a etapa final.

De acordo com dados do Footsats, foram 5 faltas do Avaí contra 8 cometidas pelo Grêmio no primeiro tempo. Anderson Lopes, por reclamação, levou o único cartão da etapa inicial.

No outro jogo das 16h, o Sport vai vencendo a Chapecoense, na Arena Condá, por 1 a 0. O gol pernambucano foi marcado por Rithely.

Fala, Pedro Rocha!

"Começamos bem o jogo, essa é a nossa característica. Aproveitei o vacilo deles e pude fazer o gol no início do jogo"

Fala, Anderson Lopes!

"O erro foi nosso, entramos desligado no jogo. Agora é voltar com atenção para empatar e virar o jogo"

47' Fim de primeiro tempo! O Grêmio vai vencendo por 2 a 0 e entrando de forma provisória no G4. Os gols gremistas foram marcados por Pedro Rocha e Luan.

45' Marcelo Hermes, bem postado, não deixa que o Avaí crie pelo seu lado e tem uma atuação sólida.

44' Avaí segue tentando chegar na área gremista pelo flanco direito, com Nino Paraíba. No entanto, a zaga gremista trabalha bem e não deixa espaço para os catarinenses.

43' Dois minutos de acréscimos no primeiro tempo.

41' Anderson Lopes recebe cartão amarelo por reclamação. Jogador estava pendurado e não enfrenta o Vasco na próxima rodada do Brasileiro.

40' Quase o terceiro!

Luan recebeu sozinho pela direita, avançou, percebeu a chegada de Pedro Rocha e serviu o atacante. O garoto mandou um bomba, e a bola passou raspando a trave do Avaí!

38' Após bola levantada na área, Emerson cabeceia fraco para fácil defesa de Tiago.

37' Substituição no Grêmio: sai Maicon para o ingresso de Fellipe Bastos.

37' O meio-campista sente lesão na coxa e não deve seguir na partida.

36' Maicon caído no gramado. Roger já conversa com Fellipe Bastos.

34' Grêmio aproveita os erros de passe do Avaí para explorar o contra-ataque. Falta caprichar o último passe.

32' Na sequência do lance, a bola chega na área catarinense com Giuliano. Na hora de finalizar, de frente para o gol, o meia foi travado pela zaga.

31' Avaí reclama de pênalti. Eltinho dividiu com Pedro Geromel na área gremista, valorizou o contato e caiu. Segue o jogo.

30' Avaí ainda não chutou a gol. Goleiro Tiago só trabalhou cobrando tiro de meta até o momento.

28' Na cobrança, Douglas manda muito forte e a bola vai sobre a meta de Vagner.

28' Falta pro Grêmio!

Pela direita, Pedro Rocha avançou sozinho contra três defensores do Avaí e só foi parado com falta. Outra boa chance pro tricolor.

27' Renan erra um passe simples na intermediária. Muitos erros de passe no lado dos donos da casa.

26' Em disputa pelo alto, Pedro Geromel faz falta em André Lima no meio do campo.

24' Avaí trabalha pouco a bola. Catarinenses jogam quase todas na área gremista.

23' Atuando centralizado em outros jogos, Pedro Rocha se destaca na partida de hoje aberto pela ponta esquerda.

22' Com a mudança, Kleina muda o esquema do time. Do 3-5-2, a equipe vai para o 4-4-2. As duas formações foram testadas ao longo da semana.

21' Primeira substituição no jogo. No Avaí, sai o zagueiro Jéci para o ingresso de Pablo.

20' Gilson Kleina já conversa com Rômulo e Pablo no banco de reservas.

19' Recuou pro goleiro!

Douglas fez boa jogada pela direita, driblando defensor avaiano. Na hora de finalizar, mandou muito fraco, facilitando a vida de Vagner.

18' Boa troca de passes entre Pedro Rocha e Douglas. O meia acionou o garoto na lateral da área, mas, novamente, ninguém apareceu na área para mandar a bola pro gol.

17' Luan faz boa jogada no fundo do campo pelo lado esquerdo, mas não acha nenhum companheiro na área.

16' Que feio, Antônio Carlos!

Zagueiro recebeu sozinho bola pelo alto e protagonizou um lance no mínimo estranho, mandando a bola direto para a lateral.

14' Tricolor segue trocando passes com tranquilidade no seu campo de defesa. Ataque do Avaí não pressiona.

12' Torcida do Avaí está impaciente. Time erra muitos passes e deixa o Grêmio trocar passes com tranquilidade.

9' Luan cobrou falta com maestria! O garoto mandou por cima da barreira, sem chances para Vagner, que só observou a bola balançar as redes! Que começo avassalador do Grêmio!

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! É DE LUAN!

8' Falta pro Grêmio!

Luan tenta avançar na área adversária mas é parado por dois zagueiros do Avaí. Falta boa para o tricolor.

7' Homens de frente do tricolor pressionam a zaga avaiana, dificultando a saída de bola dos donos da casa.

6' Pressionado por Luan, Vagner é obrigado a dar um bico para a lateral.

5' Equipe da casa segue tentando chegar na área rival pelo lado direito do ataque, com Nino Paraíba e Anderson Lopes.

4' Grêmio, com uma marcação compacta, dificulta a troca de passes do Avaí.

3' Avaí tenta responder pelos flancos. Falta dura em Anderson Lopes pelo lado direito de ataque dos mandantes.

0' Pedro Rocha aproveitou bobeira da zaga avaiana, avançou sozinho e tirou do goleiro Vagner! Grêmio abre o placar no primeiro minuto de jogo!

0' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! É DE PEDRO ROCHA!!

0’ Rola a bola na Ressacada! Começa o jogo entre Avaí e Grêmio!

Equipes já posicionadas. Tudo pronto para o início da partida!

Torcida avaiana não lota as dependências da Ressacada, mas também se faz presente em bom número.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

Torcida gremista lota o espaço destinado à torcida visitante.

Avaí e Grêmio entrando em campo!

No tricolor, Yuri Mamute e Maicon são os pendurados.

Anderson Lopes, Emerson e Nino Paraíba são os jogadores pendurados pelo lado avaiano.

Já os suplentes do Grêmio são: Bruno Grassi, Rafael Thyere, Júnior, Edinho, Fellipe Bastos, Lincoln, Vitinho, Yuri Mamute e Braian Rodríguez.

O banco de reservas do Avaí é formado por: Diego, William, Jubal, Everton Silva, Marrone, Claudinei, Pablo, Tinga, Rômulo, Juninho, Roberto e Tauã.

Do lado tricolor, Rhodolfo foi outro a frisar a importância de conquistar vitórias fora de casa: "É um jogo importante, com um adversário que jogando em casa é muito forte, mas temos condições de ir lá e vencer. Temos que ir com esse pensamento de conquistar a primeira vitória fora de casa para embalar no campeonato” disse o zagueiro.

Ídolo da torcida gremista, sobretudo pela raça demonstrada em campo, o atacante André Lima defende hoje as cores do Avaí. Autor do primeiro gol na Arena do Grêmio, o jogador comentou sobre sua relação com o tricolor gaúcho e a expectativa para enfrentar a ex-equipe: “Tenho uma ligação de carinho, de respeito, pela instituição e pela torcida do Grêmio. O sentimento vai continuar. Mas estou defendendo o Avaí. Vou fazer de tudo para que o Avaí vença. Depois, o sentimento continua.” afirmou.

Substituto do capitão e ídolo Marquinhos na partida de logo mais, o meia Denner destacou a importância de aproveitar a chance na equipe titular: “É uma grande oportunidade que a gente vem trabalhando e esperava. É tentar aproveitar da melhor maneira possível. É uma grande responsabilidade, ele (Marquinhos) é a referência, é o líder do grupo. A torcida espera que a gente responda da melhor forma possível. A torcida me conhece, mas pouco, é a oportunidade de me conhecerem mesmo, fazer um grande jogo e ajudar” observou o jogador.

A Ressacada é o palco do confronto de logo mais entre Avaí e Grêmio. O estádio tem capacidade para 17.800 torcedores e promete receber bom público nesta tarde.

Em contrapartida aos desfalques para a partida de logo mais, o Grêmio terá mais opções para as próximas partidas do Brasileiro. O uruguaio Maxi Rodríguez retornou de empréstimo junto ao Universidad de Chile e deve ser opção para a sequência do campeonato, assim como o atacante Fernandinho, que estava emprestado ao Hellas Verona, da Itália.

Já o Grêmio não poderá contar com os laterais Rafael Galhardo e Marcelo Oliveira, ambos suspensos. Lucas Ramon e Marcelo Hermes devem ser os substitutos. Marcelo Grohe, servindo a seleção brasileira na Copa América, também é ausência garantida na partida de logo mais.

Além de Hugo, Kleina não poderá contar também com Romário, Eduardo Neto e Marquinhos, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os substitutos devem ser Eltinho, Renan e Denner, respectivamente.

O atacante Hugo foi punido durante a semana por ato de indisciplina no jogo diante do São Paulo e passa a treinar na equipe B. O jogador se junta a Cássio, Revson, Willian Rocha, Sander, Uelliton e Bruno Mendes, atletas que devem deixar o elenco em breve.

Durante a semana, foi oficializada a aposentadoria do volante Eduardo Costa. O jogador de 32 foi revelado pelo Grêmio e chegou a defender a seleção brasileira em 2001 e 2003. Defendia as cores do Avaí desde 2013, totalizando 86 jogos com a camisa do Leão.

Do lado do Grêmio, o técnico Roger Machado ressaltou a necessidade de conquistar pontos longe de Porto Alegre – feito que o tricolor não conseguiu no Brasileiro – se a equipe tem como meta as primeiras posições da tabela: "No Brasileirão de pontos corridos, tem de buscar pontos fora se deseja estar na frente. No meu planejamento, o que muda é somente a estratégia do jogo. O objetivo são sempre os três pontos, independente de onde jogar. Em nenhum momento vamos buscar um ponto. Dessa forma se consegue atingir passos maiores" afirmou.

Gilson Kleina, técnico do Avaí, treinou duas formações diferentes de sua equipe durante a semana. O treinador indicava que mandaria a campo a equipe no 4-4-2, mas testou uma formação com 3 zagueiros na última sexta. Sobre os esquemas, Kleina comentou: "Olha, muda-se as características quando você faz as mudanças. Alguns jogadores têm como característica a saída de bola, ou então a transição melhor e alguns são mais cadenciados. Então é isso que a gente muda na troca de peças. Procuro deixar o jogador mais confortável para não podermos perder as características da equipe."

No mesmo ano ocorreram as maiores goleadas do confronto no Campeonato Brasileiro. Tanto em Porto Alegre quanto em Florianópolis, o Grêmio venceu o Avaí por 3 a 0.

Em 2010, gaúchos e catarinenses duelaram nas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Após uma polêmica vitória gremista por 3 a 1 no estádio Olímpico, o Avaí venceu em casa por 3 a 2, placar insuficiente para avançar no certame.

O último jogo entre as equipes se deu pelo Brasileirão 2011. Na Ressacada, o Grêmio venceu por 2 a 1, com gols de Mário Fernandes e Douglas. No segundo tempo, Pedro Ken descontou para o Avaí. Os catarinenses terminaram o campeonato na última colocação.

No retrospecto entre as equipes, vantagem para os gaúchos. Foram 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro, com 6 vitórias do Grêmio, 2 triunfos do Avaí e 1 empate.

Jogando contra o Palmeiras no último sábado, mais uma vitória gremista jogando em seus domínios. Com golaço de Maicon, o tricolor venceu a segunda consecutiva no Brasileiro e se aproximou do G4. Leia mais aqui.

Na última rodada, os catarinenses arrancaram o empate nos últimos minutos da partida diante do São Paulo, que pela primeira vez neste brasileiro tropeçou jogando no Morumbi. O gol avaiano foi marcado por André Lima. Leia mais sobre o jogo aqui.

O mando de campo é do Avaí, que ocupa a 10º colocação no nacional com 12 pontos ganhos. Até o momento, foram 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.

A Ressacada será o palco da partida entre Avaí x Grêmio, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Anderson Lopes. Jogador avaiano desde 2013, o atacante de 21 anos fez parte da vitoriosa campanha do Leão na Série B após ter boas atuações no Marcílio Dias, quando estava emprestado pela equipe da capital catarinense. Na fraca campanha do time no estadual deste ano, foi o artilheiro da equipe, marcando em 6 oportunidades. No Brasileiro, já marcou 2 tentos, com destaque para o golaço no clássico contra o Figueirense.

FIQUE DE OLHO: Pedro Rocha. O garoto de 20 anos recebeu as primeiras oportunidades como profissional no início do ano, ainda sob o comando de Felipão. Desempenhando diferentes funções como atacante, já marcou 3 gols pela equipe principal, mas ainda busca o primeiro tento no Brasileiro. Vindo de empréstimo junto ao Diadema-SP, foi contratado em definitivo pelo tricolor no início da temporada.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 10º Avaí 12 3 6º Grêmio 14 4

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Avaí x Grêmio válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!