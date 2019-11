Resultado Chapecoense x Sport no Campeonato Brasileiro 2015 (1-1)

18:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de sábado (27). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

17:56 Com o resultado desta tarde, o Sport continua na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. Já a Chapecoense está na sétima colocação, com 13 pontos.

49’ Fim de jogo! Chapecoense e Sport ficam no empate na Arena Condá.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

42’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! Bruno Rangel aproveita uma cobrança na área e chuta no canto para delírio da torcida da Chape.

41’ Amarelo! Diego Souza recebe cartão por conta de um carrinho no meio-campo.

40’ Chapecoense continua tentando chegar ao empate com cruzamento, que a zaga do Sport consegue cortar bem.

36’ Amarelo! Wendel manta a jogada da Chapecoense e é mais um jogador que recebe cartão.

33’ Amarelo! Rithely entra da maneira ríspida em uma disputa de bola e recebe cartão.

32’ Última modificação na Chapecoense: Sai: Edmilson. Entra: Bruno Rangel.

31’ Camilo cobra falta chutando direto para o gol e Danilo Fernandes defende com tranquilidade.

28’ Última modificação no Sport: Sai: Maikon Leite. Entra: Mike.

26’ Diego Souza recebe o pivô de Samuel e chuta de fora da área, mas erra o alvo.

25’ Diego Souza manda a bola pelo meio e Maikon Leite tenta alcançar, mas Danilo chega antes e segura.

23’ Amarelo! Samuel Xavier faz falta em Camilo e recebe cartão amarelo.

22’ Samuel Xavier recebe na direita e arrisca um chute de fora da área. A bola passa ao lado do gol de Danilo.

22’ Alteração no Sport: Sai: André. Entra: Samuel.

20’ Alteração no Sport: Sai: Marlone. Entra: Neto Moura.

20’ Durval lança para Maikon Leite, que puxa da esquerda para o meio e chuta para fora.

17’ Perdeu! Neto avança pela esquerda e cruza para Edmilson. O atacante recebe na pequena área, fica de frente para o gol e chuta para fora.

16’ Maranhão recebe na esquerda e coloca velocidade. Ele tenta o cruzamento e a defesa do Leão afasta novamente.

15’ Maranhão coloca velocidade pela direita e Renê afasta o perigo jogando para escanteio.

13’ Alteração na Chapecoense: Sai: Bruno Silva. Entra: Wagner.

12’ Alteração na Chapecoense: Sai: Ananias. Entra: Maranhão.

10’ Ananias sente lesão e fica caído no meio-campo.

7’ Danilo! Maikon Leite pega a bola no meio-campo e liga um contra-ataque rápido tocando para Marlone sair na cara do gol. O meia-atacante chuta forte no canto direito e o goleiro da Chape faz grande defesa.

5’ Equipes não encontram espaços para finalizar neste início de segundo tempo.

2’ Dener tenta aproveitar uma bola que sobra na entrada da área, mas Samuel Xavier aparece bem e afasta o perigo.

0’ Começa o segundo tempo!

17:05 Equipes não sofreram alterações.

17:04 Chapecoense e Sport estão de volta para o gramado da Arena Condá.

16:52 Rithely, volante do Sport: “Chegamos bem ao ataque e fizemos o gol. Agora é se manter assim para não sofrer mais nenhum gol e buscar ampliar este placar.”

16:50 Elicarlos, volante da Chapecoense: “Se não foi falta em mim, no lance do gol do Sport, pode acabar com o futebol. Diego (Souza) veio nas minhas pernas e o juiz ainda deu o cartão amarelo.”

48’ Fim do primeiro tempo na Arena Condá!

46’ Camilo cobra falta jogando a bola na área e ninguém consegue alcançar. Tiro de menta para o Leão.

45’ Três minutos de acréscimos neste primeiro tempo.

41’ Danilo! Cobrança de falta ensaiada, com Cleber Santana ajeitando para Dener chutar forte e Danilo Fernandes defender bem.

40’ Amarelo! Marlone derruba Ananias na entrada da área e recebe cartão. Falta perigosa.

39’ Danilo! Apodi tenta fazer um cruzamento e acaba mandando direito para o gol. Atento, o goleiro Danilo Fernandes faz ótima defesa e manda para escanteio.

36’ Chapecoense avança para o ataque e tenta pressionar o Leão. Contudo, encontra dificuldades para finalizar.

34’ Cléber Santana cobra escanteio, Neto sobe mais alto que a defesa rubro-negra e cabeceia para Danilo Fernandes defender em dois tempos.

28’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza cobra falta lançando na área e o volante Rithely aparece como homem surpresa para cabecear e abrir o placar na Arena Condá.

27’ Amarelo! Elicarlos faz falta em Diego Souza e recebe o primeiro cartão do confronto.

25’ Diego Souza lança para Marlone, que avança pela esquerda e cruza para André tentar cabecear, mas o atacante acaba caindo.

20’ Uuuhhh! Marlone vai pela esquerda e acerta lindo passe para André. O centroavante leonino desvia a bola e quase abriu o placar.

19’ Perdeu! Depois de uma dividida onde Edmilson ajeitou com a mão, a bola foi tocada para Camilo, que foi até a linha de fundo e cruzou para Edmilson cabecear para fora.

15’ Dener faz cruzamento perigoso e o zagueiro Matheus Ferraz, mais uma vez, afasta a possibilidade de gol da Chape.

12’ Cléber Santana acerta lançamento para Edmilson, mas, antes da chegada do atacante, o zagueiro Matheus Ferraz cortou.

11’ Sport é melhor nesse início de jogo. Rubro-negros conseguem chegar com mais frequência ao setor de ataque.

10’ Outra vez o Leão chega com perigo. Maikon Leite recebeu na entrada da área e tocou para Diego Souza, que chutou forte e assustou a defensiva alviverde.

9’ Rithely avança da direita para o meia e arrisca um chute da entrada da área. A bola passa ao lado da trave esquerda.

8’ Matheus Ferraz tenta passe para Maikon Leite, mas o atacante é bem marcado e a bola sai pela linha de fundo.

5’ Marlone chuta forte de fora da área e o goleiro Danilo defende bem no canto direito.

4’ Marlone faz jogada pela direita e cruza rasteiro. A defesa da Chape se atrapalha e quase André fica em boas condições de abrir o placar.

2’ Apodi vai pela direita e tenta fazer um cruzamento. A bola pega na zaga rubro-negra e vai para escanteio.

1’ Chapecoense trabalha a bola na linha de zaga para tentar encontrar espaços no meio-campo.

0’ Começa! Bola rolando na Arena Condá para o confronto entre Chapecoense e Sport.

15:58 Tudo pronto! Dentro de instantes a bola começa a rolar na Arena Condá.

15:56 Agora, é o momento da execução do hino do estado de Santa Catarina.

15:55 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

15:53 Chapecoense e Sport estão no gramado da Arena Condá.

15:41 Acabou o aquecimento de Chapecoense e Sport. Jogadores vão para os vestiários e, dentro de instantes, devem retornar ao gramado para o início do embate.

15:36 Agora, os jogadores do Sport também estão no gramado para os trabalhos de aquecimento.

15:34 Torcedores estão chegando em bom número. Arena Condá deve receber um público satisfatório nesta tarde.

15:32 Os jogadores da Chapecoense estão no gramado fazendo o aquecimento.

15:30 Goleiros do Sport (Danilo Fernandes e Luiz Carlos) estão no gramado da Arena Condá realizando um trabalho de aquecimento.

15:25 O comando desta partida estará com o carioca Wagner do Nascimento Magalhaes. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Dibert Pedrosa Moisés e Eduardo de Souza Couto

15:20 O técnico Eduardo Baptista terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Luiz Carlos; Rodrigo Mancha, Ewerton Páscoa, Danilo, Mateus Galdezani, Neto Moura, Régis, Samuel e Mike.

15:15 O Sport vem buscar a manutenção da liderança com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Marlone e Diego Souza; Maikon Leite e André.

15:10 O técnico Vinícius Eutrópio terá os seguintes jogadores como opção no banco de reservas: João Paulo; Willian Thiego, Mateus Caramelo, Tiago Costa, Wanderson, Nenén, Hyoran, Wagner, Maranhão, Roger, Bruno Rangel e Silvio.

15:05 A Chapecoense entrará em campo com: Danilo; Apodi, Rafael Lima, Neto e Dener; Bruno Silva, Elicarlos, Cléber Santana, Camilo e Ananias; Edmilson.

15:00 Chapecoense e Sport já estão escalados para o jogo de logo mais.

A Arena Condá será o palco da partida entre Chapecoense x Sport, válida pelo Brasileirão 2015.

O Sport vem sendo bastante comentando a nível nacional por conta da surpreendente campanha nesta Série A. O técnico Eduardo Baptista, entretanto, prefere manter os pés no chão e avalia que, se o Leão sair da liderança, o esquecimento voltará. Ele pede a manutenção do foco para seguir bem na competição. “Você começa o ano com um treinador que talvez não estivesse comandando o time candidato a cair no Brasileiro. Na oitava rodada, esse time se torna líder. É normal querer saber o que está acontecendo aqui. Você tem time com quatro vezes o nosso orçamento com 10 pontos atrás da gente. Mas, se a gente não estiver na ponta, o esquecimento volta. Então, sendo zebra ou sensação, não muda para mim. Acredito que não mude para os jogadores. É manter o foco.”

O técnico Vinícius Eutrópio pregou bastante respeito aos pernambucanos e destacou a organização tática como ponto forte do Leão nesta Série A. “O Sport é um time que o ponto forte é organização e conjunto. Isso tem se refletido em todos os jogos. É uma equipe a ser batida, que tem todo o nosso respeito. E a gente vai fazer de tudo para tentar fazer os três pontos em casa. O Sport tem praticamente 60% do elenco mantido. Então a gente vai tentar igualar esse conjunto e organização.”

Acostumado com o futebol de Santa Catarina, o zagueiro Matheus Ferraz garante que não há receita para sair da Arena Condá com os três pontos, além disso, ele aponta para as dificuldades que os leoninos devem encontrar. “Não existe receita para vencer lá. Sabemos que a Chapecoense impõe um ritmo forte de marcação e o campo lá é um pouco menor que o da Ilha do Retiro, que estamos acostumados. O jogo vai ser truncado e também temos de estar alertas à bola parada.”

A Chapecoense não tem uma grande média de gols, mas vem sendo regular e conseguindo os resultados positivos. O atacante Ananias se defende destes números e aponta que os atletas da frente também estão precisando voltar para marcar e não deixar os adversários com espaços. “Se for olhar os números, pode até achar que o ataque não está funcionando. Mas hoje em dia os atacantes das beiradas têm que marcar. Não adianta. O futebol pede isso, esse é o futebol competitivo. Todos têm que ajudar o time. As vitórias estão saindo e está funcionando.”

FIQUE DE OLHO Chapecoense x Sport: Camilo, meia-atacante da Chapecoense, é o principal articulador das jogadas da equipe catarinense. Assim como na temporada passada, o jogador vem se destacando com a camisa do Verdão e promete dar trabalho à defesa rubro-negra. O meio-campista já vestiu a camisa do Leão pernambucano, vale ressaltar.

FIQUE DE OLHO Chapecoense x Sport: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra nesta tarde. Principal estrela do elenco leonino, Diego Souza colocará toda sua qualidade em campo para ajudar os leoninos a seguir bem na Série A.

O volante Rithely vive uma grande fase no Sport. O jogador está se destacando na Série A, com belos passes e ótima marcação. O cabeça de área pediu mais atenção na marcação neste confronto, pois o Leão deve entrar com uma marcação mais ofensiva em relação às últimas partidas. “Ele (Eduardo Baptista) pede isso há bastante tempo para quem joga nas beiradas do campo: reforçar a marcação. Com as duas linhas de marcação bem próximas, ajuda bastante porque fica todo mundo bem perto.”

Para o zagueiro Rafael Lima, o Sport não deixa a desejar em relação a nenhum clube desta competição. Sendo assim, ele pede atenção dos companheiros de equipe para não vacilar com os leoninos e acabar saindo de campo sem os três pontos. “Nome por nome, o Sport não deixa a desejar em relação a nenhum clube do Campeonato Brasileiro. O Sport como um todo é um time muito forte. Tem que tomar cuidado com o grupo inteiro. A gente precisa fazer um bom jogo e o mais importante é conseguir o resultado positivo.”

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 9º Chapecoense 12 8 1º Sport 18 8

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Chapecoense x Sport válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!