Com dores musculares, Fred desfalca Fluminense contra Goiás

Na manhã deste sábado (27), o Fluminense fez seu último treino antes do confronto contra o Goiás, domingo (28), às 16h (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia. E as notícias não são boas. Fred treinou normalmente mas voltou a sentir dores musculares e o departamento médico do clube o vetou de viajar para o confronto. A delegação embarca à tarde.

Na quinta-feira (25), Fred não treinou no campo com o grupo, ficou apenas na academia das Laranjeiras fazendo treinamento específico. O camisa 9 atuou normalmente na vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 0 no Maracanã, participando bem do jogo e contribuindo com uma assistência. Porém, antes tinha desfalcado o Tricolor na derrota contra o Palmeiras devido uma lesão média na coxa esquerda sofrida na rodada anterior no empate contra o Sport.

Sem Fred, o substituto será Magno Alves. O veterano atacante substituiu Fred contra o Palmeiras e foi expulso, cumprindo suspensão contra a Ponte Preta.

Se o Magnata está de volta, quem desfalca o Fluminense será Kenedy e Marcos Junior. O primeiro foi vendido ontem para um grupo de investidores que o levarão para o Chelsea, da Inglaterra. Kenedy treinou separado do grupo na manhã deste sábado. Já Marcos Junior, cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Sem os dois, Enderson chegou a testar a equipe com Lucas Gomes no lugar de Gerson.

Durante a semana, Enderson anunciou os retornos de Gum e Antonio Carlos na zaga titular. Marlon ganhará descanso após defender a Seleção Brasileira no Mundial sub-20. Com isso, o Fluminense deve ir à campo com Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Antonio Carlos e Giovanni; Edson, Jean, Wagner, Gerson e Vinícius; Magno Alves.