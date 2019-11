Copa América 2007: título coroa início da 'Era Dunga'

O fiasco de 2006 na Copa do Mundo da Alemanha acendeu a chama de uma urgente renovação. Não se esperavam mais de jogadores como Ronaldo, Adriano, Roberto Carlos, grandes estrelas mundiais e que diziam velhos para continuar na Seleção. Sendo assim, Dunga foi o escolhido para comandar essa mudança e trazer de volta a gana da maior seleção de todas.

O torneio que provaria essa mudança era a Copa América de 2007, sendo sediada pela primeira na Venezuela, país que até hoje tem o beisebol como esporte nacional. Com oito sedes espalhadas pelo país, o torneio continuou nos moldes de três grupos, com quatro equipes cada, classificando-se os dois melhores de cada e os dois melhores terceiros.

No Grupo B, o atual campeão Brasil, na época, estava num grupo complicado, com Chile, México e Equador. Tendo um time diferente daqueles que o torcedor viveu por anos, Dunga optou por um time com Afonso Alves, Vagner Love, Júlio Batista, Doni... Poucos nomes permanceram do Mundial passado, como Robinho e Josué.

Susto e recuperação

Com a primeira experiência como técnico, um ponto de interrogação pairou sobre como Dunga trabalharia no torneio. Sua partida de estreia fez todos os amantes do futebol questionarem ainda mais. Tudo porque a partida inaugural, conta o México na cidade de Puerto Ordaz, o time brasileiro não aguentou ao jovem e veloz time mexicano e perdeu por 2 x 0, com gols de Castillo e Moralles.

Precisando de uma vitória para manter vivo o sonho da classificação, o Chile foi o próximo adversário. E como sempre, o time chileno foi o saco de pancadas que o Brasil precisava para ter a confiança de volta. Com uma atuação fantástica de Robinho, o time verde e amarelo venceu a primeira, com três gols do atacante que estava no Real Madrid, na época.

A tranquilidade voltou ao elenco e o confronto para selar a sua vaga seria contra o Equador, num jogo que se desenhou muito duro, difícil, com um rival muito defesivo e anulando as forças brasileiras. Apenas no segundo tempo, em cobrança de pênalti, Robinho foi às redes e levou o Brasil ao segundo lugar do grupo.

O sempre saco de pancadas

As quartas de finais reservava um conhecido rival ao Brasil. Rival do grupo, o Chile se desevanha um rival perfeito para se encarar, mas ao mesmo tempo, traiçoeiro, pela boa equipe e força ofensiva que tinha.

A partida se arrastava chata e monótona no primeiro tempo, até Vágner Love ser empurrado após cruzamento e o juíz assinalar pênalti. Robinho bateu mal, mas o goleiro aceitou.

Na segunda etapa, o jogo seguiu parado e muito pegado no meio campo. O Chile, se vendo apertado pelo tempo que restava, buscou atacar com tudo, mas em um chutão da defesa brasileira, Robinho apareceu livre pra encobrir o goleiro e fazer o segundo gol.

No lance seguinte, o atacante brasileiro detonou a zaga chilena e anotou um golaço. Em um contra ataque rápido, ele deu um drible da vaca na marcação, cortou pra perna esquerda e chutou rasteiro no canto, decretando o fim do massacre.

Uruguai e a sina dos pênaltis

Assim como na Copa América passada, a semifinal de 2007 colocou, frente a frente, Brasil e Uruguai. Um clássico gigante e que definiria a vaga na final.

A diferença de quatro anos antes ficou por conta da quantidade de gols. Em um jogo muito mais emocionante, as equipes se atacaram, mostraram intesidade desde o começo. Em um ataque fulminante pela direita, Júlio Batista chutou, Carini largou e Maicon pegou a sobra pra abrir o placar. Era um Brasil mais atuante e corajoso, diferente da partida anterior, quatro anos atrás.

Mas do outro lado era o Uruguai. Oscar Tabarez armou um time para pressionar, a partir da metade do primeiro tempo e isso fez com que Doni trabalhasse. Em um chute de Forlán, o arqueiro fez um grande milagre. Essa pressão era enorme e o time uruguaio começou a dominar o jogo. Nas bolas aéreas, o time brasileiro sofria e foi assim que Forlán empatou, após sobra de um corner batido. Só a partir desse gol sofrido que o Brasil começou a sair mais ao jogo.

E se a bola parada resolveu de um lado, resolveu do outro. Falta batida pela direita e Júlio Batista escorou com o pé esquerdo para recolocar o time brasileiro na frente. Tudo o que a Seleção precisava.

Na etapa final, o torcedor verde e amarelo começou a conhecer um personagem que se tornaria folclórico no mundo do futebol. Loco Abreu entrou no time uruguaio e, após cruzamento escorado por Forlán, Abreu aproveitou a falha da zaga para empatar o jogo novamente.

Novamente em igualdade, o jogo se caminhou para mais uma decisão nos pênaltis, assim como havia acontecido em 2004. Com um Doni inspirado, com erros brasileiros e uruguaios e um Loco Abreu apresentando sua famosa cavadinha, a disputa nas cobranças parecia não acabar. Mas o arqueiro brasileiro apareceu e pegou a batida de Lugano. Coube à Gilberto a cobrança que colocou o Brasil na decisão de mais uma Copa América.

Argentina? Que Argentina?

A grande decisão, no estádio Olímpico de Caracas, reservava o maior clássico mundial. Assim como na competição passada, Brasil x Argentina decidiria o campeão. De um lado, uma equipe mordida pelo vice passado, com um time tendo Messi, Riquelme, Tevez, Ayala...Do outro, a busca pela afirmação e querendo voltar aos melhores momentos do país.

E toda a expectativa criada pelos argentinos se foi, quando Elano mandou uma bola longa para Júlio Batista, que dominou na ponta da grande área pela esquerda, cortou para o meio e mandou na gaveta. Um golaço, deixando Pato Abondanzzieri parado.

Mais tranquilo em campo,sabendo cadenciar o jogo e tendo um Robinho chamando a responsabilidade, o time de Dunga foi dominando o meio campo e não passa grandes sustos. O muito jovem Messi não conseguia demonstrar sua genialidade e um ainda quase desconhecido Daniel Alves surgiu para o mundo. Foi a partir dele que o segundo gol brasileiro aconteceu. Em cruzamento da direita, Ayala tentou cortar, mas mandou contra o patrimônio.

A vantagem obrigou o time portenho à sair mais e, naturalmente, deixou espaços na zaga. Riquelme, principal responsável pela marcação, estava sumido e não criava nada e Aimar ficava sobrecarregado. Assim, apenas as bola alçadas eram usadas como arma contra um alto e bem postado time brasileiro.

Quando a bola caiu nos pés de Vágner Love, a situação argentina se complicou. Ele arrancou pela meia esquerda, eram 4 contra três, abriu para Daniel Alves, que apareceu como uma flecha e chutou cruzado, marcando o terceiro, afundando as chances hermanas e carimbando mais um título brasileiro, o oitavo e segundo seguido. Brasil, campeão da Copa América 2007.

Copa América 2007

Campeão: Brasil

Vice Campeão: Argentina

Terceiro colocado: México

Artilheiro: Robinho - 6 gols

Melhor ataque: Argentina - 9 gols

Melhor defesa: México - 1 gol

Sedes: oito

Média de público: 40.393

Melhor jogador: Robinho