Resultado de Goiás x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro 2015 (1-2)

INCIDENCIAS : Partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015. Jogo a ser disputado no Estádio do Serra Dourada

Com a vitória, o Fluminense vai a 17 pontos e entra no G4. O Goiás continua em 15º lugar com apenas 9 pontos e vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima

Cavalieri: ''Nos dedicamos muito no segundo tempo. Somos um grupo onde todos tem o mesmo objetivo. Não sou herói. Somos todos heróis. Com dois a menos em campo essa vitória tem um sabor muito especial!''

49' FIM DE JOGO NO SERRA DOURADA! O FLUMINENSE VENCE DE FORMA HERÓICA COM NOVE JOGADORES EM CAMPO!

47' É pressão total do Goiás no fim do jogo. Fluminense vai segurando a vitória com dois a menos em campo e jogo vira ataque contra a defesa

45' Teremos quatro minutos de acréscimos

44' Vamos entrando nos minutos finais de partida

41' CARTÃO AMARELO! Henrique é recebe advertência por reclamação

39' Com dois a mais em campo, Goiás vai para a pressão final

37' Não vai dar para Vinícius. Fluminense já fez suas três alterações e deve ficar com dois a menos

35' Vinícius cai no gramado sentindo o tornozelo e recebe o atendimento médico

32' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Wagner e entra Pierre

31' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS! Sai Felipe Menezes e entra William Kozlowski

30' CARTÃO AMARELO! Clayton simula falta na entrada da área e é advertido pela arbitragem

28' Jogo é lá e cá. Goiás tenta o ataque, mas o Fluminense responde nos contra golpes

24' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS! Entra Wesley e sai Liniker

20' Com um a mais em campo, Goiás se lança ao ataque e busca o empate

17' CARTÃO AMARELO! Erik é punido com cartão por falta de ataque

16' GOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! EDSON VIRA O JOGO! Henrique apara de cabeça e Edson bate de canhota no cantinho esquerdo de Renan.O Flu está na frente, 2 a 1!

15' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS! Sai Patrick e entra Arthur

14' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Magno Alves e entra Henrique

11' CAVALIEEEEEERI! Goleiro do Flu vai no canto certo e impede o segundo gol

09' CARTÃO VERMELHO! Gum é expulso por colocar a mão na bola

09' PÊNALTI PARA O GOIÁS! Erik dribla Cavalieri, fica com o gol vazio e no carrinho, Gum acaba tocando com a mão na bola

07' GOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! WAGNER EMPATA! Lucas Gomes vai no fundo e cruza para Vinícius. O meia chuta e Wagner desvia com o bico da chuteira para empatar a partida no Serra Dourada, 1 a 1

06' CARTÃO AMARELO! Wagner para o contra ataque e é recebe o amarelo

05' Fluminense tenta ocupar o campo ofensivo, mas falta qualidade nas jogadas de ataque

01' QUASE! Bruno Henrique entra cara a cara e Antônio Carlos salva o segundo gol cortando para escanteio

00' RECOMEÇA A PARTIDA EM GOIÂNIA!

00' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Gerson e entra Lucas Gomes

A bola já vai rolar para a segunda etapa!

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! O GOIÁS VAI DERROTANDO O FLUMINENSE POR 1 a 0!

46' QUASE O EMPATE! Wellington Silva vai pro fundo, rola para trás e Magno Alves chuta prensado com a zaga

43' Teremos dois minutos da acréscimo!

39' Goiás é melhor no jogo e controla as ações nesse momento

35' QUASE O SEGUNDO! Felipe Menezes recebe de Erik em novo contra ataque e desperdiça a chance do segundo gol

33' GOOOOOOOOOL DO GOIÁS! ERIK! Em contra ataque fulminante, Erik sai na cara de Cavalieri e toca por cima com categoria para abrir o placar no Serra Dourada. O Goiás faz 1 a 0

29' POR MUITO POUCO! Em bola levantada na área, Felipe Macedo resvala de cabeça e ela passa tirando tinta da trave esquerda de Cavalieri

28' Goiás tem mais posse de bola, mas não assusta. Fluminense marca e espera os espaços

24' Jogo é muito truncado no meio campo e as duas equipes tem dificuldade de criar chances claras de gol

21' Welligton Silva faz bonita jogada pelo lado direito, mas se empolga e arrisca de fora da área. O chute sai fraco e sem perigo para Renan

18' Vinícius cobra a escanteio, a zaga afasta e volta para Wagner. Ele levanta na área, mas a bola passe por todo mundo e sai em tiro de meta

15' Flu troca passes no meio e tenta furar o bloqueio esmeraldino

12' Clayton puxa contra ataque pelo lado direito, mas na hora do cruzamento, Vinícius aparece na cobertura e toca para escanteio

09' CAVALIEEEERI! Bruno Henrique faz linda jogada pelo meio, se livra da marcação e entra cara a cara com Cavalieri. O goleiro do Flu salva o time carioca com o pé esquerdo

08' Wagner levanta e a bola fica fácil nas mãos de Renan

07' Falta boa para o Fluminense do lado direito da grande área. Vem bola levantada!

04' Goiás tenta a jogada pelo lado esquerdo, mas a defesa tricolor, bem postada, não dá espaços

02' Wagner arrisca de fora da área, mas pega fraco na boa e ela passa à esquerda do gol de Renan

00' COMEÇA O JOGO NO SERRA DOURADA!

A bola já vai rolar para Goiás e Fluminense

Os times já estão no gramado do Serra Dourada!

Enderson reencontra hoje o Goiás, clube pelo qual teve a melhor passagem em sua carreira como treinador. No Esmeraldino, Enderson Moreira foi campeão da Série B em 2012

O Fluminense está armado com: Diego Cavalieri, Wellington Silva, Antônio Carlos, Gum e Giovanni; Edson, Jean, Wagner, Gerson e Vinícius; Magno Alves; Técnico: Enderson Moreira

O Goiás vem a campo com: Renan, Clayton, Felipe Macedo, Fred e Rafael Forster, Rodrigo, Patrick, Liniker e Felipe Menezes; Bruno Henrique e Erik; Técnico: Augusto César

Os times já estão escalados!

Com dores musculares, Fred será poupado neste domingo. A tendência é que Magno Alves herde a vaga do atacante. Magnata sabe das dificuldades de jogar na capital goiana, mas diz que o Tricolor está pronto para buscar um bom resultado.

"É sempre complicado enfrentar o Goiás em Goiânia. Não só pelas dimensões do campo, mas pela equipe. Dificilmente eles perdem lá, mas vamos procurar jogar bem compactos. O Enderson (Moreira) vai preparar bem a equipe para superarmos a pressão do time da casa e também o desgaste. Cabe a nós termos inteligência para somarmos pontos fora de casa", afirma.

Ainda sem ter um treinador para substituir Hélio dos Anjos, que foi demitido na noite dessa segunda feira (22), o Goiás terá interinamente sob o seu comando, Augusto César, técnico do sub-20, no jogo deste domingo.

Augusto já promoveu mudanças para o jogo deste fim de semana, Erik entra no lugar de Wesley. Além da entrada do atacante, o técnico também terá que mexer no meio-campo. Diogo Barbosa foi expulso diante do Joinville e está suspenso. Liniker, formado na base esmeraldina, ganha a vaga.

O Alviverde, que vem de uma derrota para o Joinville, ocupa a 15º posição, com duas vitórias, três empates e três derrotas. Já o Tricolor, que ganhou da Ponte Preta na última rodada, ocupa a quinta posição, perto da zona de classificação da LIbertadores.

O estádio Serra Dourada será o palco da partida entre Goiás x Fluminense, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Bruno Henrique vem sendo o destaque da equipe goiana até aqui na competição. O jovem atacante de 24 anos é a válvula de escape do Esmeraldino, que aposta na velocidade para surpreender a defesa do Fluminense na partida de hoje.

FIQUE DE OLHO: Vinícius foi uma das contratações feitas pelo Fluminense para a temporada de 2015. De todas, talvez tenha sido a que mais deu certo até aqui e a que mais se encaixou na filosofia de jogo do time. Sua raça e entrega dentro de campo já o fazem um atleta querido pelo torcedor. Com um olho roxo, o meia foi o autor do segundo gol da vitória do Tricolor em cima da Ponte Preta por 2 a 0 na última rodada.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 15º Goiás 9 8 5º Fluminense 14 8

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

