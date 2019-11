Resultado Inter x Santos no Brasileirão 2015 (1-0)

Obrigado a você que acompanhou a nossa transmissão pela VAVEL Brasil! Continue ligado no nosso site com o melhor do Campeonato Brasileiro, de outras competições e de outros esportes. Boa semana e até a próxima.



Termina um grande jogo no Beira-Rio. O Colorado reencontra a vitória após duas rodadas. Três pontos somados com o placar de 1 a 0 sobre o Santos. Valdívia, que entrou no segundo tempo, cobrou falta e o goleiro Vladimir não encontrou a bola. Com o resultado, o Inter vai aos 13 pontos na tabela. O Peixe estaciona nos 10 e fica próximo da zona de rebaixamento, em 14º.



49' FIM DE JOGO! Inter 1 x 0 Santos!



47' Santos no ataque com Lucas Lima.



45' QUASE! Escanteio para o Santos na finalização de longe.



45' Vamos a 49 minutos neste segundo tempo.



44' Jorge Henrique leva ao fundo, recebe a carga e perde a bola.



42' Caju derruba D'Alessandro. Mais uma falta para o capitão colorado cobrar.



40' Falta para o Santos. William recebe o cartão amarelo.



39' Werley desarma Valdívia. Lance legal segundo o árbitro. Reclamação foi de pênalti.



39' Marquinhos Gabriel tenta o chute e manda direto pra fora.



38' Lisandro López foi expulso contra o Coritiba por reclamação. Agora, recebeu o cartão amarelo.



37' Amarelo para Lisandro López, do Inter.



36' Troca: Marquinhos Gabriel na vaga de Geuvânio, no Santos.



36' Valdívia arrisca, a bola toca em Werley e sai em escanteio. Quase o segundo!



35' David Braz foi expulso por reclamação. Santos com um homem a menos.



34' Levantamento para Valdívia e o Inter quase amplia na sequência.



O meia colorado cobrou direto para o gol e não deu para Vladimir. Bola no ângulo e placar aberto no Beira-Rio! Valdívia! 1 a 0 para o Inter.



32' GOOOOOOOL DO INTEEEEEEEER!!!!! VALDÍVIA!



31' Falta para o Inter! Sai Nilmar, entra Rafael Moura no Colorado.



30' Atacante Rafael Moura vai entrar no Inter.



28' Cruzamento de D'Ale e Vladimir agarra no alto da área.



27' Blitz colorada no campo santista. Time praiano não consegue escapar da pressão vermelha.



26' Thiago Maia tenta o chute e manda alto demais. Reposição para Muriel.



25' Nilmar escora para D'Alessandro, que erra o alvo no chute. Tiro de meta.



25' Troca: Neto Berola no lugar de Gabriel, no Santos.



23' PERDEU! Lisandro López recebeu cruzamento de Nilmar e o argentino mandou pra fora na finalização de canhota.



22' Vem Neto Berola no Santos! Mexida do técnico Marcelo Fernandes.



20' Perdeu Valdívia! Geuvânio desarmou o meia colorado, que perdeu tempo.



19' Segura Vladimir! Conseguiu agarrar o cruzamento em dois tempos. Lisandro López estava próximo.



18' TROCA no Santos: Sai Daniel Guedes e entra Caju.



16' Cruzamento de D'Ale e Ernando cabeceou pra fora. O zagueiro colorado se chocou de cabeça com o adversário santista.



15' Escanteio colorado! Nilmar tentou uma bicicleta, a bola pegou em Vitor Ferraz e saiu pela linha de fundo.



14' Pra fora! Valdívia cabeceia cruzamento de D'Alessandro e manda pela linha de fundo. Tiro de meta ao Santos.



13' Falta sobre Rodrigo Dourado, favorece ao Inter.



12' TIRA ERNANDO! A bola se oferecia a Ricardo Oliveira e o zagueiro colorado meteu pra escanteio.



10' Gabriel cruza e Ernando corta pelo Inter.



9' Valdívia tenta enfileirar a marcação e Daniel Guedes corta.



7' AGARRA MURIEL! Cruzamento fica nas mãos do goleiro colorado.



5' William domina lançamento de Anderson, mas acaba o campo para ele. Lateral para o Santos.



3' Geuvânio arrisca e Muriel espalma com a mão esquerda. Na sequência, ele fica com a bola.



2' Falta de Daniel Guedes sobre Nilmar.



0' Rolando a etapa final no Beira-Rio.





Vamos ao segundo tempo! Placar ainda zerado, mas não por falta de chances. Inter 0 x 0 Santos.



TROCA: Valdívia no lugar do lesionado Alan Ruschel, no Inter.



"Ver o que o professor Aguirre tem a falar e tentar o gol no segundo tempo", lateral William, pelo Internacional.





49' Fim de primeiro tempo! Inter 0 x 0 Santos



48' BOA JOGADA! D'Alessandro dá dois dribles e serve William. O cruzamento é afastado.



47' Vamos aos 50 minutos da etapa inicial. Muito tempo parado por atendimentos médicos.



45' Alan Ruschel sentiu o tornozelo após a jogada. Pode deixar o campo e não voltar mais.



44' Gabigol tenta o chute e manda pela linha de fundo de dentro da área. Escapa o Colorado.



44' Escanteio agora para o Santos na tentativa de Gabriel.



43' Arbitragem flagrou impedimento de D'Alessandro após a cobrança de escanteio.



42' Escanteio colorado em jogada de William.



40' Sangrou Ricardo Oliveira. Vai precisar estancar o sangramento para retornar.



38' Atendimento médico para Ricardo Oliveira e Rodrigo Dourado. Dividiram a bola de cabeça e não saíram bem.



36' Ataques levam vantagem sobre as defesas. Jogo é muito bom no Beira-Rio. Jogo aberto e de muitas chances.



35' Lucas Otávio cruza e Ricardo Oliveira não consegue chegar. Escapa o Inter.



33' Cartão amarelo! David Braz derruba Lisandro López e entra na caderneta do árbitro. Falta pro Inter.



32' CHEGA O INTER! Goleiro Vladimir salva com o pé. No rebote, Lisandro López chuta prensado com a defesa.



30' DE NOVO O SANTOS! Espaço dado a Vitor Ferraz, que chuta fraco para Muriel segurar firme.



29' David Braz cabeceia direto pra fora. Sem perigo para Muriel nessa investida santista.



28' UUUUUH! Lucas Lima finaliza e Muriel espalma para escanteio. O próprio Lucas cobra.



27' Anderson tenta Lisandro López e Braz afasta pelo Santos.



25' UUUUH! Ricardo Oliveira recebe de Lucas Lima e chuta cruzado para defesa de Muriel.



23' Pressão colorada e a defesa santista se safa até o momento.



23' NO POSTE! Ernando cabeceia na trave santista após levantamento de Anderson.



22' D'Alessandro cobra falta e David Braz coloca para escanteio. D'Alessandro de novo na bola.



20' QUASE! Nilmar domina, gira e finaliza para defesa do goleiro Vladimir.



20' D'Alessandro abre um carnaval na defesa do Santos e finaliza alto demais. Tiro de meta.



18' Escanteio para o Santos em jogada de Geuvânio. Lucas Lima na bola.



16' MURIEL! Segura em dois tempos a cobrança de falta de Geuvânio, o finalizador do jogo até aqui.



15' Mais de três minutos perdidos de futebol com o problema envolvendo o goleiro do Inter.



13' TROCA: Sai o goleiro Alisson, lesionado, e entra Muriel, no Internacional.



13' Falta em Lucas Lima em favor do Santos. Cartão amarelo para Jorge Henrique.



12' Médico faz o sinal pedindo a troca de arqueiros no Colorado. Muriel, irmão de Alisson, é a opção no banco.



10' Cruzamento para Gabriel, que não alcança e a bola se perde na linha de fundo. Goleiro Alisson recebe atendimento médico.



10' Tentativa de passe para Ricardo Oliveira e Alisson abandona a meta para chutar pela linha lateral.



9' Quase! Ferraz cruzou e Gabriel cabeceou para a defesa de Alisson, bem colocado.



8' Geuvânio arrisca de fora da área e manda novamente pra fora. Chegadas santistas no Beira-Rio.



6' Geuvânio chega ao fundo e chuta direto para a rede pelo lado de fora. Tiro de meta pro Inter.



5' Anderson faz o levantamento e Daniel Guedes corta pelo Santos.



3' Nilmar ataca o Santos e Werley afasta pelo alvinegro.



2' Em boa triangulação, Dourado chega ao fundo e não consegue concluir a jogada colorada.



1' Lucas Otávio derruba D'Alessandro e está marcada a primeira falta do confronto.



0' Bola em jogo! Saída do Santos.





Vai rolar a bola: Inter x Santos - 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015. Vem com a VAVEL Brasil!



Previsão acima dos 20 mil torcedores. Equipes perfiladas em campo para o hino brasileiro! Inter x Santos.



Escalação anunciada no telão. D'Alessandro é saudado pela torcida ao ter o nome anunciado. O capitão voltou!

No momento, o Sport Recife lidera com 19 pontos. Na sequência, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense e Grêmio têm 17 pontos.

Zé Mário vai retornar do ABC de Natal e se reintegrar ao grupo colorado. O jogador é lateral.

Inter x Santos equipas já aquecem no gramado. O mascote colorado, o Saci, agita a torcida que já está nas tribunas do estádio à beira do Guaíba, em Porto Alegre. Noite importante para as duas equipes que buscam deixar os 10 pontos e subir na tabela.

No sub-20, Internacional goleou o Aimoré no jogo de volta da semifinal e vai encarar o Juventude na final do Campeonato Gaúcho.

No último treino, cerca de mil torcedores colorados acompanharam ao treino realizado no estádio do jogo.

Público: Chegada é boa nos arredores do Gigante da Beira-Rio.

Inter escalado: Alisson; William, Ernando, Alan Costa e Alan Ruschel; Dourado, Anderson, Jorge Henrique e D'Alessandro; Nilmar e Lisandro López.

Santos escalado: Vladimir; Daniel, Werley, David Braz e Vitor Ferraz; Lucas Otávio, Thiago Maia e Lucas Lima; Geuvânio, Gabriel e Ricardo Oliveira.

Mesmo com desfalques no elenco principal o comandante da equipe Fernandes está confiante. São quatro buracos abertos na equipe, Rafael Longuine cumpre suspensão automática após ser expulso no jogo contra o Corinthians.

Chiquinho rompeu o músculo adutor da coxa, Elano se recupera de uma lesão na panturrilha direita e Renato sofre com dores no joelho operado há cerca de um mês. O técnico pode dar chances no time para Thiago Maia ao lado de Lucas Otávio. Marquinhos Gabriel é uma opção.

Em busca pela 3° vitória na temporada e longe do G-5, o Internacional passa por uma campanha não satisfatória na competição. Na última rodada, empataram em 0 a 0 com o Figueirense, que beira a lanterna do campeonato.

Depois de quase um mês jogando fora de casa a equipe finalmente retorna ao Beira Rio, o que dá uma confiança maior para conquistar os 3 importantes pontos em cima do Santos.

O Santos mesmo tendo em seu elenco o artilheiro do brasileirão, Ricardo Oliveira (5 gols), não vem fazendo uma boa campanha, há poucas rodadas se encontrava na zona de rebaixamento mas a vitória na Vila Belmiro em cima do Corinthians na 8° rodada deu uma luz ao alvinegro.

A equipe santista também vai para o sul tentar quebrar um grande tabu, há 3 meses não vencem fora de casa e Fernandes diz que pretende trazer os 3 pontos para a Vila famosa.

A última vitória do Santos na última rodada trouxe mais força ao time até então desmotivado, um grande clássico ganho em cima doCorinthians de Tite, 1x0.

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa/PA) será o mediador dentro das quatro linhas. Ele será auxiliado por Rodrigo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Celso Luiz da Silva (MG).



Palco da partida: A partida entre Internacional e Santos vai ocorrer no Beira-Rio, em Porto Alegre. Inaugurado em 1969, o estádio passou por remodelação para a disputa da Copa do Mundo de 2014. A capacidade do estádio está em 51.300 pessoas. O recorde de público dessa nova fase é recente: Internacional x Santa Fe registrou 44.665 torcedores. No palco modernizado, apenas uma vez Inter e Santos se confrontaram. Melhor para os gaúchos, no Brasileirão de 2014.

FIQUE DE OLHO: Inter e Santos: Lucas Lima. Com a camisa do Sport, ele anotou 7 gols. Com a do Santos, são dois e 7 assistências em 2015. Definitivamente, Lucas Lima é peça importante no time do Peixe e promete incomodar a defensiva colorada no duelo de logo mais. Olho nele!

FIQUE DE OLHO: Internacional x Santos: Anderson. Se o assunto é ex-gremista, Anderson dá o que falar. Destaque com o time tricolor, rival colorado, ele foi contratado no início do ano e ainda não deslanchou o futebol que esperam que atinja. Com problemas físicos e muitos erros técnicos nos primeiros meses, os treinamentos tem servido para o jogador se readaptar ao Brasil no Inter. Fica a expectativa sobre a continuidade de seu rendimento, já que o valor investido no meia não é pouco. Fique de olho em mais essa oportunidade para Anderson.

Para suprir as ausências, o técnico do Peixe conta com os jovens Gabriel, o "Gabigol", como é chamado por alguns, e Lucas Lima, que tem passagem pelo clube adversário de Porto Alegre. Geuvânio é outro dos destaques da temporada pelo alvinegro praiano, atuando como meia e com boa chegada ao ataque para ajudar Gabriel e Ricardo Oliveira. Na zaga, Werley, ex-Grêmio, é mais um conhecido dos colorados.

Rafael Longuine foi expulso no clássico com o Corinthians. Outros desfalques para o técnico Marcelo Fernandes são o conhecido Elano e o meia Renato, por lesão. Thiago Maia será titular pela primera vez com a camisa alvinegra para substituir o segundo dos lesionados.

No Santos, o desfalque pela Copa América é Robinho. Principal esperança brasileira de conduzir o ataque na ausência de Neymar, o craque desfalca o Santos pela última vez em função das atividades com a seleção canarinho. No lugar dele, Ricardo Oliveira tem sido a confiança dos santistas para deixar a zona de baixo do campeonato.

Entre os atletas que estão na Copa América, o chileno Charles Aránguiz irá permanecer até o fim da competição, que encerra em 4 de julho, em função do Chile ter garantido vaga entre as quatro melhores seleções, que disputam a fase semifinal. Já o lateral Géferson, brasileiro, deve retornar para reintegrar o grupo ao longo da próxima semana, pois o Brasil acabou eliminado para o Paraguai, pelas quartas.

O zagueiro Réver, com lesão na coxa, também desfalca o time vermelho. Outros problemas são o meia Valdívia, lesionado como uma coincidência em relação ao xará que defendia o Palmeiras, e o atacante Eduardo Sasha. O último dos citados fez uma correção óssea no pé direito e deve demorar mais uns 10 dias para voltar aos treinamentos com o grupo. No último treino realizado no palco do jogo, o goleiro reserva Dida sentiu o tornozelo e deixou o campo mais cedo.

Voltando ao tempo atual, vamos ver como Internacional e Santos chegam à decisão. O Inter vem passando por problemas de lesões. Foram muitas baixas desde que a Copa Libertadores, competição na qual a representação do sul está nas semifinais, parou pela ocorrência da Copa América. O Colorado deve ter a volta de D'Alessandro e Nilmar para encarar o Santos.

No retrospecto histórico dos duelos entre os escudos por campeonatos brasileiros, são 22 vitórias do Santos e 19 do Internacional, além de 15 empates.

O Santos, por sua vez, está com a mesma pontuação colorada. São 10 pontos da equipe do técnico Marcelo Fernandes. O Peixe chegou a ingressar na zona de rebaixamento e agora respira com a 12ª posição. Na última partida, o time alvinegro levou a melhor sobre o Corinthians, no clássico paulista. Na Vila Belmiro, gol marcado pelo experiente Ricardo Oliveira.

O Internacional vem com problemas na tabela de classificação. O time do técnico Diego Aguirre atuou fora de casa na 7ª e na 8ª rodada. Somou apenas o ponto do empate diante do Figueirense, em 0 a 0, no Orlando Scarpelli, em partida da quinta-feira (18), há mais de uma semana. O Colorado começa o domingo na 13ª colocação e busca voltar a ficar na metade de cima da tabela.

Boa tarde ao leitor que navega pela VAVEL Brasil. A partir de agora, você confere tudo sobre o jogo Internacional x Santos, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015. A partida começa às 18h30 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.