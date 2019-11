Internacional conta com Valdivia para derrotar o Santos e subir na tabela

Num jogo disputado até parte do segundo tempo, o Internacional não desperdiçou o mando de campo do Beira-Rio e venceu o Santos por 1 a 0 nesse domingo (28). Em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, os colorados conseguiram o triunfo num belo gol de falta de Valdivia e conseguiram subir para a 10ª colocação no brasileirão.

O próximo compromisso do Internacional é na quarta-feira (1) contra o Sport as 19h30, na Ilha do Retiro. A equipe de Diego Aguirre espera manter a boa sequência contra o líder do campeonato, além de dividir as atenções com a Libertadores, onde jogam dia 15/07 contra o Tigres (MEX) pelas semifinais do torneio.

Já o Santos que também tem dois campeonatos em disputa, enfrentará o Sport, porém só após o término da Copa América, viaja para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense no Maracanã na próxima quinta-feira (2) as 21h.

Jogo começa equilibrado, com os ataques levando vantagem

O jogo começou truncado, com muita marcação e disputas de bola, e foi o Internacional quem tomou a primeira iniciativa, em jogada de profundidade de Nilmar, que foi contida pela defesa santista. Mesmo com os donos da casa com mais volume de jogo, o Santos tentava algumas jogadas isoladas com Gabriel e Geuvânio pelas pontas.

Aos 9 minutos, Gabriel recebeu bom cruzamento de Vitor Ferraz mas cabeceou fraco, tornando fácil a defesa de Alisson. O goleiro acabou sentindo uma lesão logo depois e foi substituído por Muriel.

Os colorados começaram a reagir na partida e pressionar o alvinegro, com boas finalizações de Nilmar e D’alessandro, e depois com uma bola na trave de Ernando. O peixe tentava responder com finalização de Ricardo Oliveira, sem sucesso, Lucas Lima também fez boa jogada para Muriel espalmar.

As equipes se alternaram em bons momentos no jogo, num primeiro tempo franco e de muita intensidade ofensiva, mas não conseguiram o gol e foram aos vestiários empatando por 0 a 0.

Valdivia entra e aponta o caminho da vitória

A partida voltou da mesma forma que foi ao intervalo, com o jogo bem aberto e chances para ambos os lados, logo aos 3 minutos Geuvânio experimentou um chute de fora da área, que Muriel conseguiu defender, logo depois era o Inter quem pressionava com Valdivia.

Na metade do jogo, a partida ficou mais morna, diferente do ritmo que vinha sendo ditado no jogo, com as equipes trocando mais passes no meio campo e sendo menos agressivas no ataque, mesmo assim o Internacional queria fazer valer o mando de campo e buscava alternativas a marcação santista.

Aos 23 minutos, em boa jogada de Nilmar pela direita, Lisandro López pegou de primeira e quase abriu o placar no Beira-Rio, agitando a torcida colorada, na jogada seguinte foi a vez de Anderson tocar para D’alessandro chutar para fora, dando sinais que o Internacional queria jogo.

E assim foi, aos 31 minutos o jovem Valdivia cobrou uma falta que inicialmente seria alçada na área, mas acabou enganando o goleiro Vladimir e abrindo o placar para o Colorado. Logo em seguida o zagueiro santista David Braz se envolveu em uma reclamação com o árbitro e acabou expulso após levar o segundo cartão amarelo, complicando ainda mais o Peixe, que não conseguiu reagir mais na partida e acabou derrotado.