Resultado Palmeiras x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2015 (4-0)

Encerramos aqui a nossa transmissão de Palmeiras 4 x 0 São Paulo. Tenham todos um ótimo fim de domngo, e uma ótima semana. Boa tarde.

São Paulo cai para a 3ª posição e enfrentará o Atlético-PR, quarta-feira, às 22h.

Palmeiras pula para a 10ª colocação e enfrentará a Chapecoense, quarta-feira às 21h no Allianz Parque.

FIM DE PARTIDA NO ALLIANZ PARQUE! O Palmeiras aplica a maior goleada do Campeonato Brasileiro 2015!

47' Amarelo para Rafael Tolói do São Paulo.

46' UHHHH! Mais um lance de Egídio, roubou a bola e cruzou na cabeça de Cristaldo que, impedido, cabeceou para ótima defesa de Rogério.

45' 3 minutos de acréscimos.

44' Jogadores do São Paulo assitem o toque de bola do Palmeiras

41' Público e Renda: 29.233 Torcedores e R$ 1.989.100,00

36' Última alteração no Palmeirass: Sai: Dudu / Entra: Gabriel Jesus

32' Centésimo jogo de Cleiton Xavier com a camisa do Palmeiras.

31' Torcedores do Palmeiras gritam 'OLÉ' na troca de passes de seus jogadores.

31' Alteração no Palmeiras: Sai: Robinho / Entra: Cleiton Xavier

30' Torcedores do São Paulo já deixando o Allianz Parque.

29' Alteração no São Paulo: Sai: Alexandre Pato / Entra: Thiago Mendes

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! CRISTALDO É O NOME DA FERA! Egídio, de novo, cruza dessa vez na cabeça de Cristaldo que cabeceia e conta com falha de Rogério Ceni para marcar o quarto gol. Chocolate no Allianz Parque.

24' Alteração no São Paulo: Sai: Hudson / Entra: Centurión

23' Falta perigosa para o São Paulo.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! RAFAEL MARQUES É O NOME DA FERA! Uma AULA de Contra-ataque! De Dudu para Arouca, desse para Egídio que cruzou para Rafael Marques que tocou no contra-pé de Rogério. Goleada no Allianz.

11' Alteração no Palmeiras: Sai: Leandro Pereira / Entra: Cristaldo

6' UHHHHHH! Cobrança de falta do Egídio, Vitor Hugo desvia na entrada da área e a bola passou tirando tinta da trave do Rogério Ceni.

4' Amarelo em Lucas, do Palmeiras, por falta em Ganso.

2' FOGO AMIGO! Grande jogada de Michel Bastos, dentro da área do Palmeiras, o meia chutou e a bola bateu no Luis Fabiano, seu companheiro de time, saindo pela linha de fundo.

BOLA ROLANDO! COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DO CHOQUE-REI!

Equipes em campo. Única 'mudança' foi a expulsão de Osorio, ao ir cobrar Anderson Daronco. Milton Cruz comandará a equipe tricolor.

Números do 1º Tempo de Palmeiras 2 x 0 São Paulo: Finalizações: 6 x 6 / Posse de Bola: 32,1% x 67,9% / Desarmes: 18 x 7 / Faltas Cometidas: 9 x 6

INTERVALO NO ALLIANZ PARQUE! Com gols de Leandro Pereira e Vctor Ramos, o Palmeiras vai vencendo o Choque-Rei por 2 a 0

45' Dois minutos de acréscimos

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! VICTOR RAMOS É O NOME DA FERA! Mais uma cobrança de escanteio, e de novo o zagueiro do Palmeiras subiu livre e cabeceou sem chances para Rogério. Palmeiras amplia.

39' Amarelo para Hudson, que iinterceptou a bola com a mão. Suspenso, não jogará a próxima partida do Tricolor.

35' Em andamento: Ponte Preta 1 x 1 Atlético-PR / Goiás 1 x 0 Fluminense / Coritiba 0 x 0 Cruzeiro

33' NA TRAVE!! Victor Ramos livre, sem marcação, cabeceou no travessão após cobrança de escanteio! Deu pane no São Paulo?

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! LEANDRO PEREIRA É O NOME DA FERA! Cruzamento de Egídio, Arouca não alcança e a bola sobra para Leandro Pereira, que chutou de fora da área e contou com desvio em Souza para matar Rogério Ceni. Festa no Allianz Parque.

28' UH! Cruzamento perfeito de Carlinhos que passa por dois jogadores do São Paulo e chega até Michel Bastos, que emenda um voleio mas a bola sobe demais e vai pela linha de fundo.

25' Dória sentindo após entrada dura de Arouca.

17' NA TRAVE!!! Jogadaça de Alexandre Pato, deixando três adversários para trás, e finalizou com categoria acertando a trave esquerda de Fernando Prass.

16' Amarelo para Bruno do São Paulo, por reclamação.

11' Cobrança de escanteio na direita na cabeça de Leandro Pereira, que tocou firme de cabeça para defesa de Rogério.

7' Robinho ajeita e sem deixar a bola cair, finaliza para a fácil defesa de Rogério Ceni.

6' Primeiros minutos de muita marcação.

1' Luis Fabiano chuta de longe, Vitor Hugo desvia e Prass não impede o escanteio.

BOLA ROLANDO PARA O CHOQUE-REI!

15:58 Um minuto de silêncio, em memória à Carlinhos 'Violino'.

15:55 Gramado do Allianz Parque, tão criticado, apresenta considerável melhora.

15:52 Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Allianz Parque.

15:51 Jogadores em campo!

15:47 Além do Choque-Rei, teremos outros 3 jogos no horário das 16h:

Goiás x Fluminense Serra Dourada Coritiba x Cruzeiro Couto Pereira Ponte Preta x Atlético-PR Moisés Lucarelli

15:34 Previsão é de mais de 30 mil torcedores no Allianz Parque. Torcedores do São Paulo já se encontram dentro da arena, enquanto muitos torcedores do Palmeiras ainda estão do lado de fora, nas ruas no entorno do Allianz Parque.

15:20 Marcelo Oliveira também relaciona para o banco de reservas do Alviverde: Aranha, João Pedro, João Paulo, Tobio, Nathan, Amaral, Andrei, Zé Roberto, Cleiton Xavier, Gabriel Jesus, Cristaldo e Kelvin.

15:19 Palmeiras também escalado! Marcelo Oliveira manda a campo o seguinte time: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel e Arouca; Dudu, Robinho; Rafael Marques e Leandro Pereira.

15:14 Osorio ainda relaciona para o banco de reservas do Tricolor: Renan Ribeiro, Matheus Reis, Jhonathan Cafu, Wesley, Centurión, Edson Silva, Thiago Mendes e Auro.

15:12 São Paulo escalado! O técnico colombiano Juan Carlos Osorio manda a campo o seguinte time: Rogério Ceni; Bruno, Rafael Toloi, Dória e Carlinhos; Hudson, Souza, Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos; Luis Fabiano e Alexandre Pato.

No último embate pelo torneio o Alviverde acabou derrotado fora de casa por 1 a 0 diante do Grêmio, na partida de estreia do técnico Marcelo Oliveira.

A equipe teve alguns momentos positivos, mas uma falha defensiva culminou no gol de Maicon que garantiu a vitória gaúcha. Com o resultado, o time verde e branco estacionou nos nove pontos, ocupando a 14ª posição.

O Tricolor também acabou escorregando na última rodada, mas foi jogando no Morumbi contra o Avaí. Os paulistas não fizeram uma boa apresentação, venciam por 1 a 0, mas acabaram sofrendo o castigo aos 44 minutos do segundo tempo quando Andre Lima empatou o confroto.

Conquistando apenas um ponto, o Soberano perdeu a chance de assumir a liderança isolado do Brasileirão.

No histórico de confronto entre os rivais, os visitantes deste domingo levam uma pequena vantagem. Em 295 encontros, o clube do Morumbi acumula 104 vitórias contra 96 do time de Palestra Itália, além de 95 empates.

Na última vez em que estiveram em campo, em março deste ano, o Verdão venceu por 3 a 0, com um golaço de cobertura do meio campo Robinho em Rogério Ceni.

Conheça a VAVEL Brasil também no facebook e no twitter. Siga-nos e acompanhe todas as notícias do portal através das redes sociais!

O Allianz Parque será o palco da partida entre Palmeiras x São Paulo, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Rafael Marques. Atacante palmeirense chegou ao clube trazido pelo antigo treinador, Oswaldo de Oliveira, e deve aproveitar a chance como centro-avante no time de Marcelo Oliveira, já que Alecsandro ficará mais de um mês fora, por lesão.

FIQUE DE OLHO: Rogério Ceni. O maior goleiro artilheiro da história, volta ao gol do Tricolor nessa partida, após um estiramento muscular, e busca encerrar a carreira ao menos com uma vitória no Choque-Rei.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 14º Palmeiras 9 8 2º São Paulo 17 8

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama

(RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Palmeiras x São Paulo válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!