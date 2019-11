Resultado Vasco x Flamengo no Brasileirão 2015 (1-0)

Encerramos nossa transmissão por aqui. Obrigado à todos pela audiência. Continue acompanhando a VAVEL Brasil com as melhores coberturas dos jogos do Brasileirão. Siga-nos no Twitter e Facebook.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Avaí em São Januário, quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 22h, o Flamengo enfrenta o Joinville fora de casa.

Com a derrota, o Flamengo se mantém na 17º colocação com 7 pontos. É o segundo clássico que o Flamengo perde no Brasileirão.

Com a vitória, o Vasco deixa a lanterna do campeonato e sobe para 19º lugar com 6 pontos. Foi a primeira vitória no Brasileirão.

51' FIM DE JOGO! O Vasco vence o Flamengo por 1 a 0.

49' Rodrigo isola.

48' Falta para o Vasco.

45' Flamengo põe pressão na base do abafa.

45' Defesa do Vasco afasta o cruzamento.

45' +6 minutos de acréscimo.

44' Escanteio para o Flamengo.

43' Luiz Antônio cruza, Canteros tenta a finalização e divide com o goleiro Charles. O goleiro levou a pior e está no chão com dores e sendo atendido. Jogo paralisado.

39' NÃO FOI NADA! Canteros finalizou e a bola desviou na barriga de Thalles e saiu pela linha de fundo. Jogador rubro-negro pediu mão.

36' Cirino é lançado na linha de fundo, cruza rasteiro, mas zagueiro Anderson Sales desvia no meio do caminho.

34' QUAAAAAASE O EMPATE! Bola aérea do Flamengo funciona, Wallace ajeta e toca para Alan Patrick que chuta em cima de Charles! Grande defesa do goleiro vascaíno.

32' Há muito tempo as equipes não finalizam.

31' CARTÃO AMARELO PARA CHARLES! Por retardar o jogo.

24' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO: Sai Gilberto, entra Lucas.

24' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: Sai Everton, entra Paulinho.

20' Canteros tenta jogada ensaiada com Sheik e Julio Cesar intercepta.

20' Falta para o Flamengo.

18' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: Sai Eduardo da Silva, entra Marcelo Cirino.

17' Jonas erra passe para Sheik e joga a bola na lateral. Ninguém entendeu o que ele quis fazer.

14' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO: Sai Riascos, entra Thalles.

12' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO: Sai Jhon Cley, entra Rafael Silva.

7' Flamengo começa melhor no segundo tempo.

5' UUUUUUUUUH! Alan Patrick recebe na entrada da área e toca para Canteros que arrisca de longe e tirou o "Uh!" da torcida.

4' Julio César cruza para Rodrigo e a defesa do Flamengo afasta.

3' Riascos sobe pela direita e cruza para Julio César na segunda trave. Luiz Antônio desvia para escanteio.

3' Alan Patrick cobra falta para área e Wallace desvia para fora, sem perigo ao gol de Charles.

2' Alan Patrick sofre falta. Ele mesmo vai jogar a bola na área do Vasco.

1' O QUE FOI ISSO? Christiano cobra lateral para ninguém e a bola sai pela linha de fundo.

0' Agora o lançamento veio de César para Sheik e o atacante estava impedido

o' Rodrigo tenta lançamento para Gilberto e a bola fica com César

0' Começa o segundo tempo

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: Sai Anderson Pico, entra Alan Patrick.

As equipes voltam para o segundo tempo. O Flamengo tem alteração.

O Flamengo sem um meia de ligação não consegue criar nada. O esquema com 3 volantes não está funcionando e os 3 atacantes estão isolados. Rubro-negro não deu trabalho para o goleiro Charles no primeiro tempo.

Jogo de muitos erros de passe no meio campo e muita marcação. O Vasco esteve melhor defensivamente e ofensivamente conseguiu criar mais, e numa falha rubro-negra, conseguiu achar um gol.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Com gol de Riascos, Vasco vai vencendo o Flamengo por 1 a 0 e deixando a lanterna do Brasileirão.

46' SEGUE O JOGO DE NOVO! Wallace avança pela direita, cai na entrada da área e o árbitro manda seguir de novo.

46' NÃO FOI NADA! Emerson Sheik recebe de Eduardo da Silva e cruza para área. Éverton tentou a cabeçada, caiu e pediu pênalti. Árbitro mandou seguir.

45' Árbitro da +2 minutos de acréscimo

42' Gilberto tenta lançamento para Riascos em contra-ataque e a defesa do Flamengo fica com a bola.

42' Canteros cruza e a defesa do Vasco afasta.

42' Flamengo tem oportunidade com escanteio. Canteros na bola.

36' Pico já sofre com vaias da torcida quando pega na bola.

34' CARTÃO AMARELO PARA JHON CLEY! Por falta em Jonas.

34' Jogo recomeça outra vez.

33' Jhon Cley cometeu falta em Jonas e os dois ficaram no chão. Árbitro para o jogo novamente para atendimento médico.

32' Anderson Pico arrisca finalização de longe e isola.

31' Serginho estava pendurado e está suspenso do próximo jogo contra o Avaí em São Januário.

31' CARTÃO AMARELO PARA SERGINHO! Por falta em Canteros.

31' Jogo recomeça.

29' Emerson Sheik sofreu uma pancada e ficou no chão com dores. Jogo parado.

26' UUUUUUH! Contra-ataque do Vasco, Riascos lança Gilberto que finaliza para fora!

24' Flamengo não consegue trabalhar a bola no meio e para chegar nos atacantes aposta nos lançamentos, que não estão dando certo.

21' Éverton vai à linha de fundo e cruza, mas a defesa do Vasco leva a melhor.

19' Gilberto é lançado nas costas da defesa do Flamengo mas o goleiro César sai do gol e fica com a bola.

17' No lance do gol, Pico escorregou ao tentar marcar Madson. Lateral pediu para trocar as chuteiras.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! RIASCOS! Madson fez jogada pela direita, foi à linha de fundo e cruzou na cabeça de Riascos para abrir o placar na Arena Pantanal!

14' As duas equipes erram muitos passes.

13' Riascos arriscou finalização de longe e mandou para fora.

12' O Flamengo tenta sair no contra-ataque com seus três atacantes, mas sofre sem a aproximação de seus meias, que são todos volantes.

9' Rodrigo arrisca a finalização e a bola vai para fora.

8' Riascos sofreu falta. É de longe, mas Rodrigo vai arriscar.

6' Jhon Cley cobrou na primeira trave, a defesa do Flamengo afastou, e no rebote Christiano chutou na arquibancada.

6' Escanteio para o Vasco.

2' Flamengo tenta chegar pela direita com Luiz Antônio, mas é marcado o impedimento do lateral rubro-negro.

1' Julio César levanta, Rodrigo sobe com o goleiro César e o árbitro marca falta no goleiro do Flamengo.

1' Vasco tem uma falta a favor. Julio César vai jogar bola na área do Flamengo.

0' Apita Héber Roberto Lopes! Bola rolando na Arena Pantanal para Vasco e Flamengo.

Mesmo que vença, o Vasco não sai da zona do rebaixamento. Já o Flamengo, precisa vencer para sair.

Esse é o segundo clássico de Cristóvão Borges a frente do Flamengo. Ele perdeu para o Fluminense em seu primeiro clássico.

Hino nacional toca neste momento na Arena Pantanal.

A torcida do Flamengo é maioria e faz mais barulho. A torcida do Vasco, em menor número, também faz festa.

As equipes entram em campo e são recebidas com muita festa das arquibancadas.

Os jogadores reservas já foram para o banco.

É a primeira vez que Vasco e Flamengo se enfrentam no Brasileirão com ambos na zona do rebaixamento.

O Flamengo foi recebido com muita festa em Cuiabá. E o apoio da torcida pode ser fundamental para a equipe buscar a vitória contra o rival Vasco.

O rubro-negro realizou treino na Arena Pantanal com portões abertos e a torcida marcou presença com cerca de mil torcedores. Os jogadores retribuiram o carinho após o treino, distribuindo autógrafos e tirando fotos. Emerson Sheik, Everton e o goleiroCésar foram os mais requisitados.

Celso Roth mantém sigilo quanto a equipe que escalará para o clássico contra o Flamengo. A maior expectativa do treinador, e da torcida vascaína, fica por conta do goleiro Martín Silva, que estava disputando a Copa América com o Uruguai e se reapresentou com dores no tornozelo direito. Caso o goleiro não tenha condições,Charles se mantém na titular.

"Agora, claro que eu não vou te dizer o time, as modificações. Verás no jogo. Não está definido que não terei Martín. Realmente veio com lesão, mas existe expectativa pequena, mas existe", disse Roth.

A situação do gigante da colina é mais complicada. A equipe ainda não venceu no Brasileirão e ocupa a lanterna do campeonato, e mesmo que vença e deixe a lanterna, não sai da zona da degola.

Já o rubro-negro, vem de uma derrota após duas vitórias seguidas e busca a recuperação novamente diante do rival para deixar a zona do rebaixamento.

No Campeonato Carioca, as equipes se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate. Na semifinal, o Vasco levou a melhor e garantiu a vaga na final, conquistando o título depois.

A Arena Pantanal será o palco da partida entre Vasco x Flamengo, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Emerson Sheik, atacante do Flamengo. Decisivo, o camisa 11 fará seu primeiro clássico desde que retornou ao rubro-negro. (Foto: Divulgação/Flamengo)

FIQUE DE OLHO: Riascos, atacante do Vasco. Deixou sua marca na última rodada contra o Sport. Apesar do revés cruzmaltino, o colombiano mostrou boa movimentação. (Foto: Paulo Fernandes/Vasco)

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PTS JGS 17º Flamengo 7 8 20º Vasco 3 8

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Vasco x Flamengo válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!