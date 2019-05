Gerente de futebol do Cruzeiro revela proposta "imbatível" para contratar Robinho

Após enfrentar dificuldades no mercado, e cobranças do torcedor celeste, o Cruzeiro está em vias de concretizar a contratação prometida pelo presidente Gilvan de Pinho Tavares, ainda no primeiro semestre de 2015. Trata-se do atacante Robinho, que estava defendendo a Seleção Brasileira na Copa América 2015, e atualmente integra o elenco do Santos.

Em entrevista à Rádio Globo antes da derrota da Raposa ante o Coritiba, por 1 a 0, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (28), o gerente de futebol do Cruzeiro, Valdir Barbosa, revelou que a equipe celeste já encaminhou uma proposta ao "Pedalada", e afirmou que a oferta realizada, é "imbatível" no futebol brasileiro.

“Temos interesse e estamos aguardando os desfechos de propostas que foram feitas. Eu acho que, para o Brasil, aquilo que oferecemos é imbatível. Agora, para fora do Brasil, não há como competir", afirmou Barbosa.

O dirigente ainda disse que Robinho estaria na mira do Guangzhou Evergrande, da China, equipe na qual a Raposa negociou o meia Ricardo Goulart, no início da temporada. De acordo com Valdir Barbosa, os chineses ainda não oficializaram a proposta, mas caso seja formalizada, os orientais levariam vantagem no negócio.

"É uma situação de difícil análise. O Robinho, a gente sabe que ele tem uma proposta do futebol chinês, especificamente do clube onde está o (Luiz) Felipe Scolari. Então, se os chineses aparecem de forma oficial e a gente sabe que essa semana vai ter uma definição, hoje é um país que não te permite competição em termos de dinheiro”, concluiu Valdir.

Robinho, juntamente com o Brasil, deu adeus à Copa América no último sábado (27), quando a seleção foi derrotada nos pênaltis, para o Paraguai, por 4 a 3. No tempo normal, a partida terminou empatada em 1 a 1, na ocasião, "Pedalada" marcou o gol brasileiro no duelo.