Cruzeiro anuncia contratação do atacante Marinho, ex-Ceará

O Cruzeiro anunciou na tarde desta segunda-feira (29), a contratação do atacante Marinho, orinundo do Ceará. A Raposa, que anunciou o interesse no jogador, ainda na semana passada, pagou ao Vozão, R$1,2 milhão por 50% dos direitos do atacante, que irá assinar contrato com o clube celeste, por três temporadas.

O clube mineiro superou a concorrência do Atlas e Tigres, para contar com o futebol de Marinho, que tem 25 anos. Tanto interesse, tem justificativa: o atacante marcou cinco gols, nos últimos seis jogos, com a camisa do Ceará. Ao todo, o jogador marcou nove gols, em 27 partidas, sendo 18 delas como titular. No Campeonato Brasileiro Série B, foram quatro gols em cinco partidas pelo Vozão.

Marinho já teve passagens pelo Fluminense, Internacional, Caxias, Paraná e Ituano. O atacante também passou pelo Náutico, antes de se transferir para o Ceará, mas não obteve sucesso, marcando apenas um gol, em 21 partidas, sendo 16 como titular. O jogador é o segundo reforço do Cruzeiro na era Vanderlei Luxemburgo, uma vez que na semana passada, a Raposa apresentou o atacante Vinícius Araújo, que chegou por empréstimo junto ao Valencia-ESP.

A carreira do atacante Marinho, não foi marcada apenas por gols. Recentemente, em uma entrevista coletiva após o empate do Ceará ante o Santa Cruz por 2 a 2, Marinho marcou o gol do Vozão, que garantiu a igualdade no placar, e na comemoração, o jogador tirou a camisa, posteriormente, sendo punido por um cartão amarelo que o tirou da próxima partida do Ceará. Questionado sobre a suspensão pelos repórteres ao final da partida, o atacante ficou surpreso ao saber que estava suspenso, dizendo "que m**** hein!", provocando risos de quem estava presente na entrevista, e no Brasil inteiro.

Confira a ficha técnica de Marinho:

Nome completo: Mário Sérgio Santos Costa

Idade: 25 anos

Nascimento: 29/05/1990

Naturalidade: Penedo-AL

Altura: 1,69 m

Peso: 66 Kg

Clubes Anteriores: Fluminense, Internacional, Caxias, Paraná, Goiás, Ituano, Náutico e Ceará

Assista a entrevista inusitada concedida pelo jogador: