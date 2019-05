Cruz Azul efetua pagamento da multa e Atlético-MG libera Guilherme para exames médicos

A assessoria de imprensa do Atlético-MG confirmou nesta terça-feira (30), que o atacante Guilherme foi liberado pela diretoria alvinegra para passar por exames médicos no México, onde, se aprovado, assinará contrato com o Cruz Azul. A decisão ocorreu na manhã de hoje, quando se reuniram o diretor de futebol do Galo, Eduardo Maluf, e o empresário do atleta, Ivan Suarez, onde ficou decidido que o pagamento da multa rescisória de Guilherme, que gira em torno de R$2,32 milhões, seria feito pelo clube mexicano.

Após a aprovação nos exames médicos, e a assinatura do vínculo com o Cruz Azul, Guilherme se juntará ao elenco da equipe mexicana, que está nos Estados Unidos, onde fazem a pré-temporada em Los Angeles. O jogador renovou contrato com o Galo em março deste ano, no qual teria fim no final da temporada, e participou da vitória do Atlético, ante o Joinville, no Mineirão, no último domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro, por 1 a 0. Na ocasião, Guilherme negou qualquer proposta dos mexicanos, afirmando que se surgisse algo, ele não esconderia do torcedor alvinegro.

O presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, negou nesta segunda-feira (29), que havia proposta oficial pelo atacante. Porém, o mandatário alvinegro ressaltou que se algum clube assumisse o valor da multa recisória, não haveria escolha, assim, liberando Guilherme para assinar com outra equipe.

"Ele tem um contrato vigente, em que foi acertado, na sua renovação, que com um pagamento após a Libertadores, ele poderá ser liberado. Foi uma exigência que o empresário dele fez para renovar. Então não depende do Atlético-MG, não teve proposta, e nós esperamos que ele fique", afirmou o presidente.

Guilherme chegou ao Galo em 2011, sendo apresentado pelo até então presidente, Alexandre Kalil, na data do aniversário do clube, dia 25 de março. Para contratar o jogador, o Atlético desembolsou R$14 milhões ao Dinamo Kiev-UCR, por quatro temporadas, sendo o jogador mais caro da história do Galo. Porém, nos quatro anos pela equipe mineira, o atacante contraiu várias lesões, disputando 139 partidas ao todo, e fazendo 27 gols, entre eles, o decisivo gol na Copa Libertadores da América, em 2013, ante o Newell's Old Boys, e no ano seguinte, pela Copa do Brasil, marcando contra o Corinthians, pelas quartas de final da competição. Além da competição nacional e continental, Guilherme conquistou a Recopa Sul Americana na temporada passada, e foi campeão mineiro em três oportunidades (2012, 2013 e 2015).