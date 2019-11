Diretoria do Santa Cruz confirma e oficializa Grafite como novo atacante tricolor

A diretoria do Santa Cruz prometeu e cumpriu com a promessa. No final da manhã desta terça-feira (30), foi confirmada a contratação do atacante Grafite. Com 36 anos, o centroavante vai defender a equipe coral pela terceira vez em sua longa trajetória como jogador de futebol. Segundo informações provenientes do site oficial do clube, o atleta assinou um pré-contrato nesta segunda-feira (29), e assina contrato oficial em 1º de agosto, com vínculo até julho do próximo ano.

Após oito temporadas, ele volta ao futebol brasileiro. O centroavante deixou o São Paulo em 2006 e se transferiu ao Le Mans-FRA. Seu melhor momento na carreira no futebol internacional foi no ano de 2009, quando conquistou a Bundesliga com o Wolfsburg, e, de quebra, ficou com a artilharia da competição. Com isso, foi convocado como atacante reserva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010. Após o Mundial, foi jogar no futebol árabe, com atuações no Al-Ahli e no Al-Sadd. Ao todo, foram 97 jogos disputados e 70 gols marcados.

Será a terceira passagem de Grafite pelo Santa Cruz. Em 2001, o jogador chegou totalmente desconhecido. Novo, com poucas atuações no futebol do interior paulista, fez um Campeonato Brasileiro apagado. Mas as boas atuações como pivô resultaram na compra do jogador pelo Grêmio e no retorno do atleta ao clube coral por empréstimo. Mais acostumado com o Arruda, o atacante teve um desempenho muito melhor e marcou 11 gols na Série B em 2002.

Com a contratação de Grafite, o Santa Cruz espera dar um passo importante para atender aos apelos do torcedor e do treinador Marcelo Martelotte por um centroavante citado como referência. Com isso, a expectativa de ambas as partes envolvidas é a criação de condições objetivas que conduzam o Tricolor do Arruda a um melhor desempenho no Campeonato Brasileiro da Série B.

O presidente da equipe pernambucana, Alírio Morais, comentou a nova contratação. “Ele vai tentar antecipar, mas tem que cuidar da papelada com o seu atual clube, onde tem contrato em vigor. O pré-contrato com o Santa Cruz foi assinado e ele se apresenta aqui no dia primeiro. Não foi apenas uma empresa, foi um boom de empresários que ajudaram no fechamento da contratação”, confirmou.

Grafite será apresentado às 15h30 desta quarta-feira (1º) no gramado do estádio do Arruda, com portões abertos ao torcedor do Santa Cruz. Em seguida, o jogador irá conceder entrevista coletiva à imprensa.