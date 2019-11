Brasil na Copa América 2015: uma tragédia anunciada

Menos de um ano após a fatídica derrota de 7 a 1 para a Alemanha numa Copa do Mundo sediada em território brasileiro, ainda não vimos uma seleção digna de nos afastar desse "fantasma". O grito de "Gol da Alemanha" ecoa nos desmandos da CBF e a cada atuação sonolenta do time nacional, fatos os quais já existiam e dos quais não precisávamos após um vexame ilimitado.

A Confederação Brasileira de Futebol viu o nome de Dunga como o ideal para renovar a Canarinho e afastar do torcedor a mágoa de 2014. O capitão do tetracampeonato mundial do Brasil fora técnico da Seleção Brasileira entre 2006, após o fiasco de um time cheio de estrelas no Mundial da Alemanha, e 2010, quando o sonho do Hexa foi novamente adiado – dessa vez, na África do Sul.

Apesar de ter saído com um título de Copa América e uma taça de Copa das Confederações, o gaúcho foi alvo de críticas devido ao estilo de jogo pragmático – o que, convenhamos, não é novidade para os brasileiros desde que o chamado "futebol bonito" sucumbiu diante da Itália em 1982, na Espanha. Justamente por isso, seu retorno à área técnica do selecionado principal foi bastante questionado.

Depois de treinar a Seleção Brasileira – a primeira equipe a qual comandou, inclusive –, só trabalhou no Internacional, seu time do coração, em 2013. Foram 26 vitórias, 18 empates e nove derrotas em 53 jogos – aproveitamento de 60,38%.

Dentro de campo, o aproveitamento em amistosos foi perfeito: 10 vitórias em 10 jogos. Entretanto, a convocação controversa e o desempenho insosso no miado triunfo sobre Honduras pelo placar mínimo, no último compromisso depois da Copa América, deixaram boa parte da torcida – para não dizer toda – desconfiada.

Esperou-se o torneio no Chile para "tirar a prova". E veio a decepção que a nação temia.

Presenças contestadas e desfalques de peso: convocação longe de ser unanimidade

Costuma-se dizer que "toda unanimidade é burra". No futebol, ela é quase impossível. Não existe um técnico que pense igual a todos os torcedores de um time. Mas a convocação para a Copa América foi bastante contestada. E isso era preocupante.

Inicialmente, os principais alvos das "cornetas" foram Éverton Ribeiro (Al-Ahli Dubai), Douglas Costa (Shakhtar Donetsk) e Diego Tardelli (Shandong Luneng), por jogarem em campeonatos considerados pouco competitivos – Emirados Árabes Unidos, Ucrânia e China, respectivamente. O zagueiro David Luiz (PSG), apontado como o pior jogador no 7 a 1, já é "hors concours" nesse quesito.

É verdade que a lista teve de passar por alterações até o início da Copa América. O goleiro Diego Alves (Valencia), os laterais Danilo (Porto; recentemente negociado com o Real Madrid) e Marcelo (Real Madrid) e o volante Luiz Gustavo (Wolfsburg) foram cortados por lesão.

Os substitutos, na ordem, foram Neto (Fiorentina), Daniel Alves (Barcelona), Geferson (Internacional) e Fred (Shakhtar Donetsk). Os dois últimos nomes foram bastante contestados. Geferson colecionava apenas 15 jogos no time profissional do Inter, e até hoje não se sabe por que foi convocado. Já a presença de Fred foi questionada pelo mesmo motivo das de Éverton, Douglas e Tardelli.

Outra grande ausência foi a do meia Oscar (Chelsea), que sequer esteve presente na "lista bruta" por já estar contundido.

E os "esquecidos"? Entre os ausentes, os nomes mais pedidos foram os meias Felipe Anderson (Lazio), Lucas Lima (Santos), o meia-atacante Raffael (Borussia Mönchengladbach) e o atacante Jonas (Benfica). Destes, somente o laziale já foi convocado: entrou em campo no amistoso contra o México, no Allianz Park.

O atacante Hulk (Zenit) também foi lembrado pelos críticos à lista de Dunga, graças às grandes atuações no time russo, e também por, na "Segunda Era Felipão", ter jogado fora de sua posição habitual – no Zenit, joga mais pelo lado direito; na Seleção, era colocado na ponta esquerda.

Brasil 2 x 1 Peru: Após susto no início, Neymar salvou

A caminhada na Copa América começou da pior forma possível. Logo aos dois minutos, a defesa bateu cabeça e Cueva colocou o Peru na frente. Mas não demorou muito para a maior estrela da Seleção justificar o prestígio conquistado na Baixada Santista e reforçado na capital da Catalunha. Quando o relógio marcava quatro minutos, o Brasil empatou em uma jogada "barcelonística": Daniel Alves cruzou na medida para o capitão Neymar testar para as redes. Estava tudo empatado em Temuco.

A rápida reação ajudou a Canarinho a controlar o jogo, e a virada já parecia questão de tempo. Ela veio no apagar das luzes, quando Neymar "tirou o coelho da cartola" e o criticado Douglas Costa, livre, concretizou o 2 a 1.

Os três pontos vieram. No entanto, ficou a impressão de que o plantel só tinha vida por causa do menino da Vila. A definição de "time de um jogador só" era refutada pelos jogadores. Em entrevista coletiva, o goleiro Jefferson negou a "Neymardependência". "Alguns têm que carregar o piano, e outros têm que tocar. (...) A Seleção não joga em função do Neymar. Ele que tem confiança, alegria, e chama essa responsabilidade", justificou.

Brasil 0 x 1 Colômbia: Surto de Neymar e atuação desastrosa da Seleção foram os retratos do jogo

Se no duelo frente aos peruanos a Seleção Brasileira se mostrou aguerrida, tal espírito esteve distante no compromisso diante da Colômbia. Apontados como os adversários mais difíceis da Canarinho no Grupo C, os cafeteros vinham de derrota para a Venezuela e queriam vencer a qualquer custo, para continuar com chances de classificação.

Em jogo truncado, os colombianos se mostraram mais eficientes no ataque e venceram pelo placar mínimo em Santiago. Em uma noite com Neymar pouco inspirado, a atuação dos comandados de Dunga foi apagada.

O nervosismo do atacante era nítido nas quatro linhas. E o jogador foi expulso após o apito final, devido a uma confusão com jogadores da Colômbia – ele fora empurrado por Carlos Bacca. No tempo normal, recebera um cartão amarelo por reclamação.

De quebra, Neymar pegou quatro jogos de suspensão. O árbitro chileno Enrique Osses relatou na súmula que foi xingado por Neymar nos vestiários. Em resumo, não poderia mais jogar na Copa América. E passou a ter o posto de capitão questionado.

Na conferência de imprensa, Dunga admitiu que problemas pessoais de Neymar interferiram na sua atuação. O atacante e o seu pai, que também é seu empresário, estão sendo investigados pela justiça espanhola por conta de irregularidades na transferência para o Barcelona. "Somos seres humanos. Não dá para separar o pessoal do profissional", disse o comandante.

Brasil 2 x 1 Venezuela: Classificação veio sem brilho

As vitórias de Colômbia e Peru – sobre Brasil e Venezuela, respectivamente – deixaram todas as seleções do Grupo C empatadas com três pontos, e o Brasil teve de fazer as contas na última rodada.

O empate sem gols entre Peru e Colômbia deixou a Seleção em condições agradáveis. Bastava um empate com os venezuelanos para a liderança e a classificação ao mata-mata virem.

Presente nos 11 iniciais desde a segunda rodada, o zagueiro Thiago Silva inaugurou o marcador na capital chilena logo aos nove minutos do primeiro tempo. Em vantagem, o time passou a controlar o jogo ao seu gosto. E fez 2 a 0 com Roberto Firmino – que, vale lembrar, tem dotes de meia mas sob o comando de Dunga foi posto na posição de centroavante – aos sete minutos da etapa complementar.

Aí foi que o time parou de jogar. E Dunga apelou para a retranca: tirou os três jogadores com características mais ofensivas do time – Philippe Coutinho, Roberto Firmino e Robinho – e colocou o inerte Diego Tardelli e os zagueiros David Luiz e Marquinhos. Com Thiago Silva e Miranda já presentes, foram necessários improvisos lá atrás.

As mudanças chamaram a Venezuela para o jogo. A Vinotinto descontou com Miku Fedor aos 40 minutos, e desde então pressionou em busca do empate – resultado que classificaria ambas as equipes. Mas não houve mais mudanças no placar.

O 2 a 1 eliminou os venezuelanos e deixou os brasileiros no topo da chave. Porém, futebol por futebol, a confiança ainda estava em xeque. O adversário nas quartas de final já estava definido. Era o Paraguai, algoz da edição passada.

Afrodescendente gosta de apanhar, Dunga?

Na véspera do jogo contra o Paraguai, o técnico brasileiro provocou uma senhora gafe. Ao desabafar sobre as críticas que recebe – levando em conta os períodos como jogador e treinador –, Dunga soltou a seguinte frase: "Eu até acho que sou afrodescendente, de tanto que apanhei e gosto de apanhar". Inacreditável, não?

Sabe-se que o gaúcho é idealizador e dono do Instituto Dunga, uma organização social que ajuda pessoas das mais diversas faixas etárias através do esporte. Atitude digna de quem obteve muitas conquistas no futebol. Boa índole ele deve ter. Mas não se pode negar que seu comentário teve teor racista, seja ele intencional ou não. É necessário combater o racismo, independente das circunstâncias.

Como ele se retratou? Com uma simples nota divulgada no site oficial da CBF. "Quero me desculpar com todos que possam se sentir ofendidos com a minha declaração sobre os afrodescendentes. A maneira como me expressei não reflete meus sentimentos e opiniões", diz o comunicado.

Quais são seus sentimentos e opiniões, Dunga?!

E não é a primeira gafe que o técnico comete em relação aos negros. Em 2010, no dia da convocação para a Copa do Mundo, ele afirmou que não poderia opinar sobre o apartheid, a escravidão e a ditadura na África do Sul, sede do Mundial daquele ano, por não ter vivenciado tais situações.

Ora, então para quê servem os livros de História e os relatos de pessoas que sofreram durante esse período sombrio, como o saudoso Nelson Mandela?

As declarações em questão foram piores do que qualquer rebaixamento, qualquer final perdida, qualquer pênalti desperdiçado ou qualquer gol contra. Um tapa na cara de todos os cidadãos. Principalmente dos negros, que até hoje lutam por direitos iguais na sociedade, ainda que isso esteja previsto na lei.

Se a alta cúpula fosse mais rigorosa, Dunga poderia ter sido sacado do cargo. Como exemplo fica a demissão de Glenn Hoddle do comando da Inglaterra em 1999. Na preparação para a Eurocopa do ano seguinte, o treinador britânico declarou que "os deficientes físicos nasceram assim porque pagam os pecados cometidos em vidas anteriores". Três dias depois, após muita pressão, foi demitido pela federação inglesa.

Brasil 1 (3) x (4) 1 Paraguai: Canarinho abdicou de jogar e pagou caro

Um dia após do papelão de Dunga, parecia que a Seleção tinha se ajeitado. Aos 14 minutos, saiu na frente do Paraguai com a melhor jogada coletiva do plantel na Copa América. O desenrolar da história começou com Filipe Luís na esquerda, passou por Elias no meio e chegou a Daniel Alves na direita. O lateral encontrou Robinho sozinho – Firmino havia puxado a marcação para si, deixando o atacante livre – e o camisa 20 fez 1 a 0.

Contudo, o Brasil se resumiu a esse ponto do jogo. Quis administrar o resultado ao invés de aumentar a vantagem no placar e pagou caro por isso. Aos 27 minutos da segunda etapa, o zagueiro Thiago Silva cometeu um pênalti completamente infantil – até hoje é difícil achar explicações para o lance –, e o ponta-direita Derlis González converteu sua cobrança.

Não é a primeira vez que o capitão do PSG – e capitão da Seleção na última Copa do Mundo – comete uma penalidade desse naipe. Contra o Chelsea, nas oitavas de final da última Uefa Champions League, o zagueiro protagonizou lance semelhante.

Os brasileiros até que tentaram sair do pragmatismo, mas a Albirroja se fechou bem. E era mais perigosa quando ia ao ataque. Assim como em 2011, a definição da vaga saiu nos pênaltis.

Novamente, a festa foi paraguaia. O placar de 4 a 3 nos pênaltis veio com cobranças convertidas por Martínez, Víctor Cáceres, Bobadilla e Derlis González, para o Paraguai; e Fernandinho, Miranda e Philippe Coutinho, para o Brasil. No lado verde e amarelo, Éverton Ribeiro e Douglas Costa mandaram a bola pela linha de fundo. No lado vermelho e branco, somente o folclórico Roque Santa Cruz errou.

O pragmatismo tão criticado na "primeira Era Dunga" também se faz presente na "segunda Era Dunga". A Amarelinha saiu cedo demais da competição continental e deixou uma enorme dívida com os espectadores. Os comandados de Ramón Díaz evitaram um clássico entre Brasil e Argentina na fase semifinal.

Com a eliminação vieram duas notícias nada agradáveis: o Brasil está fora da Copa das Confederações de 2017 – não disputará a competição da qual é o maior campeão, com quatro troféus, pela primeira vez na história – e não terá Neymar nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Iniciar a caminhada rumo ao Mundial da Rússia sem Neymar era tudo que não queríamos.

A Seleção é "de um jogador só"?

Não há o que discutir: capaz de desequilibrar qualquer partida, Neymar é o jogador mais talentoso da atual geração de jogadores brasileiros. Mas, do plantel atual, a revelação do Santos não é o único protagonista tratando-se de clubes.

Debaixo das traves, Jefferson foi o melhor jogador da posição no Brasileirão 2014, mesmo com o rebaixamento do Botafogo – pela sua importância para um "gigante adormecido" e pela sua experiência no futebol, não seria absurda a ideia de lhe dar a faixa de capitão –; e Diego Alves, goleiro com recorde de pênaltis defendidos na Espanha (16, ao lado do ex-arqueiro espanhol Andoni Zubizarreta), é idolatrado no Valencia.

Entre os laterais, Daniel Alves foi um dos grandes nomes do Barcelona na segunda metade da última temporada europeia e garantiu a extensão do vínculo com o clube catalão; e o Real Madrid pagou 31,5 milhões de euros para adquirir Danilo, um dos pilares do Porto.

Na zaga, em detrimento das lambanças de David Luiz e Thiago Silva – embora, vale ressaltar, este último tenha atributos técnicos incontestáveis –, Marquinhos mostra-se promissor e Miranda vem tendo atuações regulares.

Na volância, Luiz Gustavo é peça importante do Wolfsburg. Mais à frente, Willian e Oscar são destaques do Chelsea, e Philippe Coutinho é o "maestro" do Liverpool. Já Firmino é ídolo do Hoffenheim e custou 29 milhões de libras ao Liverpool. Jogar ao lado de Coutinho é uma ótima oportunidade para entrosar ambos os jogadores, o que seria deveras importante em termos de Seleção.

São apenas exemplos dos que estão no grupo hoje – ou o frequenteram recentemente. Também vale a pena aproveitar as promessas da base. As Olimpíadas de 2016 estão batendo na porta, e os garotos da Seleção Sub-20 mostraram seu valor no Mundial na Nova Zelândia. Mesmo em crise pela modesta campanha no Sul-Americano Sub-20 e pela repentina troca de técnico às vésperas do torneio, o elenco de Rogério Micale esboçou padrão de jogo e chegou ao vice-campeonato.

É preciso que o técnico tire proveito do potencial e do esforço de cada jogador e leve em conta o histórico de jogo bonito dos pentacampeões, além das exigências do futebol moderno – mais coletividade e menos "toca para o craque que ele resolve". E Dunga tem mostrado dificuldades para tal – apesar de ter sido justo ao convocar nomes como Miranda, Coutinho e Firmino, esquecidos por Felipão na Copa.

O Brasil passa a imagem de que joga somente quando precisa do resultado. No momento em que o tem em mãos, dá-se ao luxo de parar de ditar as ações da partida. Quando encontra uma retranca bem armada, a situação complica. Mas por estas bandas ainda existe o pensamento de que só o talento resolve. Futebol não é apenas isso. Também é raça e disciplina tática.

A ideia de um técnico estrangeiro vem ganhando força entre os que acompanham a Amarelinha de perto. Mas a resistência ainda é grande, e a CBF já garantiu: o atual treinador fica. É hora de aguardar as próximas páginas de uma história que já está para lá de dramática. E pensar que, em outros capítulos, o drama e a decepção davam lugar às glórias...

Sem falar que, fora de campo, a Confederação Brasileira de Futebol é alvo do Fifagate, investigação do FBI e do Departamento de Justiça dos EUA que tem como alvo o envolvimento de dirigentes de futebol – incluindo os da própria confederação brasileira – em esquemas de corrupção. José Maria Marin, ex-presidente e atual vice-presidente da CBF, está preso. E Marco Polo Del Nero, aliado de Marin e atual presidente, tem feito poucas aparições em público, temendo as investigações.

E pensar que já ouvimos Thiago Silva falar em entrevista coletiva que "os jogadores representam a CBF"...