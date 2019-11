Resultado Atlético MG X Coritiba no Brasileirão (2-0)

22:58 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (1º). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço.

Público: 12.309 Renda: R$ 430.060,00

O Atlético agora tem 20 pontos e permanece na vice liderança.

"Conseguimos fazer um grande jogo. A equipe deles estava muito fechada, mas o mais importante é ter saido com a vitória, não ter tomado gol e descançar para jogar no fim de semana e permanecer no G4.", disse Giovani Augusto.

O Atlético vence o Coritiba por 2 a 0, com dois gols de Thiago Ribeiro. Com os 3 pontos o time continua colado no líder Sport.

49' TERMINA O JOGO NO INDEPENDÊNCIA!

48' Após belo passe de cobertura de Marcos Auréio, Paulinho não domina bem.

47' Douglas Santos tenta cruzamento mas Luccas Clarro tira de cabeça.

46' Douglas Santos recebe a bola impedido.

45' 4 minutos de acréscimo.

43' MUDANÇA DUPLA NO GALO. Entra Josué e sai Thiago Ribeiro, entra Cárdenas e sai Giovani Augusto.

42' Patric arranca para entrada da área, toca mas o Atlético perde a bola.

40' Thiago Ribeiro cruza para a área mas Bruno chega antes de Pratto.

38' Cartão amarelo para Douglas Santos devido a falta de ataque.

37' Patric cruza, mas Lucas Pratto não aproveita.

36' Giovani bate escanteio, mas Leonardo Silva faz falta de ataque.

36' BRUNOOOOOO! O goleiro, no reflexo, faz a defesa de chute de Patric. Escanteio para o galo.

33' Wellington Paulista recebe de Paulinho e cabeceia pra fora

Em andamento: Grêmio 0 x 0 Cruzeiro; Atlético-PR 0 x 0 São Paulo; Palmeiras 2 x 0 Chapecoense; Joinvile 0 x 0 Flamengo.

31' Discussão entre árbitro e Ney Franco, que reclama de falta não marcada. O técnico do Coritiba é expulso de campo.

30' Cartão amarelo para Luccas Claro por reclamação

30' Thiago Ribeiro faz bela jogada e ainda tenta o passe de calcanhar para Lucas Pratto, que é cortado pela zaga do Coritiba.

28' VICTOR faz uma grande defesa!

26' Thiago Galhardo recebe em velocidade, entra na área mas perde o domínio da bola.

24' MUDANÇA NO COXA! Sai Lúcio Flávio e entra Paulinho.

21' PRA DENTRO DO GOL!!!! Thiago Ribeiro! O atacante iniciou a jogada no meio campo, passou para Patric, que cruzou direto para Thiago Ribeiro fazer seu seegundo gol!

20' Maicosuel sai em contra-ataque, passa para Douglas Santos, que aciona Lucas Pratto. O argentino finaliza mas Bruno faz a defesa tranquilamente.

19' Leo Silva é atendido fora de campo após trombada com Thiago Galhardo.

17' MUDANÇA NO GALO! Sai Carlos entre vaias e aplausos e entra Maicosuel

16' Atlético no ataque! Thiago Ribeiro salva a bola antes dela sair, cruza para Lucas Pratto que finaliza longe do gol.

14' Bate e volta na área do Atlético, Douglas Santos salva até que Wellington Paulista faz alta e ataque.

10' Patric cobra falta, Pratto desvia proximo à grande área, mas Carlos recebe impedido.

9' Wellington Paulista impedido em ataque do Coritiba.

8' Jogo menos truncado agora, Coritiba abre mais seu time.

7' Lucio Flávio bate escanteio e Victor sai e manda a bola para fora da área.

6' QUE VENENOO! Lucio Flávio arrisca de fora da área e Victor faz bela defesa! Escaneio para o Coxa.

6' Cartão amarelo para Carlos! O jogador corta a jogada do Coritiba com as mãos!

4' Cartão amarelo para Leonardo Silva por falta em Rafael Lucas. O zagueiro está fora do jogo contra o Internacional!

4' RAFAEL LUCAS NO CHÃO! Leonardo Silva faz falta pesada em Rafael Lucas

2' Jemerson bate o escanteio e Wellington Paulista faz papel de zagueiro e tira a bola de cabeça.

2' Após cobrança de falta de Giovanni, a bola é desviada e o Atlético tem escanteio

0' MUDANÇA NO COXA: Sai Alan Santos e entra Marcos Aurélio.

0' COMEÇA OS 45 MIN FINAIS.

Entra em campo os ídolos do passado do Atlético, ex jogadores que estão sendo homenageados pelo Clube!

"É importante o gol porque o Coritiba tá defendendo bem. Hoje em dia não tem jogo fácil. Acredito eu que esse jogo vai nos dar tranquilidade e vai fazer o Coritiba sair mais para o jogo e teremos mais espaço para jogar.", diz Thiago Ribeiro.

No intervalo foi a vez de Alan Santos tomar cartão amarelo por reclamação.

Welinton tomou amarelo por reclamação após o gol.

46' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALOOOOOOOO! THIAGO RIBEIRO!!! Lucas Pratto briga pela bola no campo de ataque, toca pra Patric, que manda pra Thiago Ribeiro. O atacante chuta cruzado no canto esquerdo e faz o gol do Galo!

43' Jogo fica frio no Independência.

42' Coritiba com seus 11 jogadores atrás da linha da bola! E o Galo no ataque.

38' CHEGA TAMBÉM O GALO! Thiago Ribeiro recebe de Carlos chuta cruzado e a bola passa por toda a área, passando do lado do gol! Quase Lucas Pratto chega pra escorar!

37' Cartão amarelo para Thiago Galhardo por segurar Douglas Santos

35' POR POUCO O COXA NÃO FAZ! Wellington Paulista chuta cruzado forte, Victor fica só olhando e a bola vai pra fora, pertinho da trave!

33' IMPEDIDO! Depois da batida de falta a bola vai na cabeça de Jemerson que mandou para o gol, mas Bruno fez uma grande defesa! Entretanto não estava valendo nada, já que Jemerson estava impedido.

32' Atlético com dificuldades de penetrar na defesa do Coritiba que está muito fechada.

31' Lúcio Flávio bate escanteio mas defesa do Galo tira a bola com tranquilidade.

29' MAIS UMA DO COXA! Bola é lançada pelo meio e Victor sai do gol e chuta a bola pra lateral antes de Wellington Paulista chegar!

28' UHH!!! Wellington Paulista bate forte de perna esquerda e Victor defende!

Vasco vence Avaí por 1 a 0, em São Januário.

26' Pratto faz diversas fintas no canto direito do campo, cruza para a área onde Carlos recebe e perde o domínio ao tentar chutar. A bola sai pela linha de fundo.

Jogo em Recife termina e Sport vence o Internacional por 3 a 0 e permanece líder

24' Douglas Santos manda por cima do travessão, num chute de fora da área.

22' Lúcio Flávio ganha o cartão amarelo por reclamação.



21' QUAAASE! Depois de cobrança de escanteio, Jemerson recebe dentro da área e desvia a bola, que sobe muito e passa depois do travessão de Bruno

18' Rodrigo Ramos tenta cruzar para dentro da área mas manda para fora.

16' UUUUUUUUUUUUUUH! Patric bate com a canhota de fora da área e a bola passa no canto direito do gol de Bruno, que só observou a bola ir para a linha de fundo.

15' Wellington Paulista recebe a bola na grande área, bate pro gol e Victor defende.

14' Pique de luz no independência!

13' Falta para o Atlético! Giovani Augusto bate e a bola vai direto pra linha de fundo.

12' IMPEDIMENTO! Patric recebe a bola no canto direito da grande área, mas o bandeirinha marca impedimento.

9' Perde uma grande chance o Galo! Numa jogada pela esquerda, Douglas Santos cruza para Pratto que cabeceia meio sem jeito.

7' Thiago Ribeiro recebe com velocidade e chuta rasteiro, mas longe do gol do coxa.

6' ESCANTEIO para o Coxa! Cobrança no primeiro pau, Wellington Paulista cabeceia sem perigo para o gol atleticano.

0' ROLA A BOLA NO INDEPENDÊNCIA!

Hino nacional sendo tocado no estádio Independência.

Para o jogo de hoje cerca de nove mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Atlético e Coritiba já estão em campo para iniciar a partida!

O Atlético poderia terminar a partida na liderança, entretanto o Sport está vencendo o Internacional, permanecendo como líder do Campeonato.

Na última rodada o Atlético venceu o Joinvile por 1 a 0, no Mineirão, e o Coritiba venceu o Cruzeiro, também por 1 a 0, em Curitiba.

No Coxa a noticia nova é a escalação Rodrigo Ramos que, depois de uma boa estréia contra o Cruzeiro, permanece titular mesmo com a volta de Norberto.

A novidade do Galo é agora o esquema com dois volantes: Rafael Carioca e Leandro Donizete.

O último jogo entre o Galo e o Coxa foi ano passado, na vitória por 2 a 1 do Coritiba, neste mesmo Independência. Marcaram os gols: Pedro Botelho, do Atlético-MG, e Leandro Almeida e Carlinhos, pelo Coritiba.

Ney Franco tem no banco: Vaná, Fabricio Baiano, Misael, Paulinho, Giva, Norberto, Leandro Silva e Marcos Aurélio.

CORITIBA ESCALADO! O time do Coxa vai a campo com Bruno; Rodrigo Ramos, Luccas Claro, Welinton e Henrique; Alan Santos, João Paulo, Thiago Galhardo e Lúcio Flávio; Rafhael Lucas e Wellington Paulista

Levir Culpi tem a disposição no banco: Giovanni, Uilson, Edcarlos, Tiago, Carlos César, Pedro Botelho, Danilo Pires, Eduardo, Josué, Cárdenas e Maicosuel.

ATLÉTICO ESCALADO! O time do Galo vai a campo com Victor; Patric, Jemerson, Leonardo Silva e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete e Giovanni Augusto; Carlos, Thiago Ribeiro e Lucas Pratto.

O time e a torcida do Atlético hoje contam com a presença de diversos ídolos do passado presentes no Independência, como Éder Aleixo, Reinaldo, Luizinho, Paulo Isidoro, Moacir, Cléber, Paulo Roberto Prestes, Euller, Reinaldo Rosa, Miranda, Sérgio Araújo, Milagres, Sérgio Biônico, Elton, Jorge Valença e Rômulo.

A arbitragem desta noite, ficará por conta de Bráulio da Silva Machado, que será auxiliado por Helton Nunes e Rosnei Hoffmann Scherer

Já o técnico do Atlético-MG, Levir Culpi, contará com o retorno do lateral-direito Patric, na partida desta noite. Por outro lado, o meia Dátolo está fora, uma vez que foi diagnosticado com uma lesão na região posterior da coxa esquerda.

Ney Franco, treinador do Coritiba, não vai poder contar no duelo desta quarta-feira (01), com o atacante Kléber, que sofreu um desgaste físico. Além do Gladiador, os meio campistas Hélder e Ruy foram vetados pelo DM do clube e também não foram à Belo Horizonte.

O Estádio Independêcia será o palco da partida entre Atlético-MG x Coritiba, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Leonardo Silva, zagueiro do Atlético-MG: O jogador fez um ótimo jogo no Domingo (28), contra o Joinvile e foi o autor do gol do time alvinegro. Com seus 1,92 m suas cabeçadas são o seu forte.

FIQUE DE OLHO: Wellington Paulista, atacante do Coritiba: O jogador retorna ao time titular do Coritiba depois de cumprir suspensão automática.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 2º Atletico-MG 17 9 18º Coritiba 7 9

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Atlético-MG x Coritiba válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!