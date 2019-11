Resultado Atlético-PR x São Paulo no Brasileirão 2015 (2-1)

Muito obrigado a você, leitor da VAVEL Brasil, que acompanhou por aqui a vitória do Atlético-PR sobre o São Paulo! Fique ligado no site para acompanhar as crônicas pós-jogo e as notícias sobre seu time. Aé a próxima! :)

Na próxima rodada, o CAP visita o Cruzeiro, sábado, às 21h. O São Paulo, no domingo, recebe o Fluminense, às 16h.

Tabu mantido: São Paulo não triunfa sobre o Atlético-PR na casa do Furacão desde 1982.

Atlético-PR, com gols de Gustavo e Marcos Guilherme, vence o São Paulo e chega aos 19 pontos no Brasileirão. Está na 4ª colocação, enquanto o Tricolor caiu para o 6º lugar, com 17 pontos ganhos.

49' FIM DE JOGO!! Atlético-PR 2x1 São Paulo!

48' Matheus Reis deu passe errado. Vai acabar.

47' Amarelo para Nikão.

47' SPFC parece não ter mais forças para atacar.

46' Escanteio para o CAP.

45' Michel Bastos finalizou por cima do gol, mas já estava impedido.

45' Quatro de acréscimo.

44' Giovanni recebeu de Eduardo e bateu forte para dentro. Nem chutou nem cruzou.

43' São Paulo vai pra cima.

41' Entrou Douglas Coutinho na vaga de Walter no CAP.

40' Walter sobe com Lucão e cai, sentindo dores.

38' Marcos Guilherme caiu no gramado. Vai sair para o ingresso de Giovanni.

37' Carlinhos ergueu na área e Centurión, livre, testou para o gol. Para fora.

36' Nikão empurra Carlinhos. Falta.

35' Furacão tentou jogada ensaiada com Nikão, Marcos Guilherme e Walter, mas não conseguiu acertar.

32' Lyanco lançou Centurión sem sucesso.

31' Carlinhos passa a ser meio-campista.

31' Mudança no SPFC. Sai: Pato. Entra: Matheus Reis.

30' Mais um garoto vem aí no São Paulo: Matheus Reis, lateral-esquerdo.

29' PERDEU THIAGO MENDES! Centurión foi ao fundo e rolou para trás. Thiago Mendes poderia ter deixado passar para Pato, mas não viu e finalizou de primeira, por cima do gol.

27' Natanael arrancou pela esquerda, mas cruzou e Lucão tirou.

Bobeada inacreditável de Weverton!!! Foi sair jogando, tranquilo, e jogou nos pés de Centurión, que driblou o goleiro e só rolou para o gol. Diminui o SPFC: 2 a 1.

26' GOL DO SÃO PAULO!! CENTURIÓN!!!

25' Eduardo derruba Pato. Após o árbitro apitar falta, os dois se desentendem.

25' Mudança no Furacão. Sai: Ytalo. Entra: Jadson.

24' São Paulo totalmente perdido em campo. CAP domina.

23' DE NOVO ROGÉRIO! Marcos Guilherme bateu colocado, de fora da área, e o arqueiro se esticou para defender mais uma.

20' ROGÉRIO SALVA!! Natanael girou e bateu de perna direita, da meia-lua. Rogério caiu e defendeu com o braço direito de forma sensacional. Na sobra, Ytalo se esticou e tentou marcar, mas a bola pasou muito perto do gol.

17' Entra Centurión e sai Cafu no SPFC.

16' Centurión vem aí no SPFC.

15' Otávio bateu de fora da área, para fora.

14' Substituição forçada no São Paulo. Bruno, machucado, sai, para a entrada de Lyanco, zagueiro da base tricolor. Ele vai improvisado como volante e Thiago Mendes passa para a lateral.

Walter recebeu na direita e cruzou para o meio. Marcos Guilherme escorou de perna esquerda no contrapé de Rogério Ceni para marcar: 2 a 0!

13' GOOLL DO ATLÉTICO-PR!! MARCOS GUILHERME!!

11' Bruno saiu do campo de maca.

10' Cartão amarelo para Ytalo. Fez falta dura sobre Bruno.

8' Atlético chegou trocando passes na entrada da área, até que Lucão desarmou Ytalo.

7' Partida segue com muitos lançamentos longos. Incrível. Todos dão errado.

6' Falta de Otávio em Pato.

5' Nikão pegou rebote, gingou para cima de Bruno, ajeitou para a perna esquerda e mandou uma bomba por cima do gol.

4' Mais um lançamento longo no SPFC. Cafu impedido ao receber.

3' Walter ajeitou de peito para Marcos Guilherme, na área. Ceni saiu e pegou.

2' Walter dominou com a mão. Falta.

1' Thiago Mendes tentou lançamento longo para Cafu. Muito forte.

0' Segundo tempo em andamento!

23:06 Equipes em campo. Sem alterações.

Ganso polemizou na saída do gramado: ''O gol foi erro de quem estava marcando e a gente sabe quem era'', disse, se referindo ao zagueiro Lucão.

Com gol de Gustavo, de cabeça, aos 35 minutos, o Atlético-PR vai vencendo o São Paulo, na Arena da Baixada. A partida foi muito equilibrada. Rogério Ceni fez uma defesa sensacional em chute de Ytalo, e Gustavo, autor do gol, tirou gol de Ganso em cima da linha.

47' Sem esperar a cobrança da falta, Elmo Rezende encerra o primeiro tempo na Baixada! CAP 1x0 SPFC.

47' Falta de Nikão sobre Pato.

46' Ytalo bateu de fora, a bola desviou em Thiago Mendes e saiu. O juiz, porém, deu tiro de meta.

44' Dois minutos de acréscimo.

42' Carlinhos cortou para o meio e bateu, mas foi bloqueado por Eduardo.

40' Pato perdeu a bola para Gustavo mas recuperou na sequência. Ele passou para Wesley, que virou o jogo para Jonathan Cafu. O camisa 19 estava impedido, no entanto.

39' Ganso acionou Carlinhos, que cruzou de primeira. A defesa tirou.

38' São Paulo tenta se reorganizar após o gol sofrido. Troca passes no campo ofensivo.

37' Gustavo, que salvou um gol em cima da linha, agora abre o placar para o Furacão. Delírio na Arena da Baixada!

Nikão levantou em direção ao gol e Gustavo apareceu no meio da defesa para cabecear e abrir o placar! 1 a 0!

35' GOLL DO ATLÉTICO-PR!! GUSTAVO!!

35' Falta de Carlinhos sobre Nikão.

34' Michel Bastos chutou de longe, sem perigo.

33' Nikão carregou, carregou, carregou e perdeu equilíbrio. A bola saiu em tiro de meta.

32' Thiago Mendes teve espaço e resolveu bater de muito longe. Na hora do chute, ele escorregou e chutou nas mãos de Weverton,

31' Eduardo recebeu em profundidade de Nikão e cruzou, dividindo com Carlinhos. Bandeirinha marcou tiro de meta.

30' Bruno tentou dar um chapéu sobre Otávio, que, esperto, evitou, roubou a bola e saiu jogando.

29' Os dois times abusam dos lançamentos longos.

26' EM CIMA DA LINHA!! Ganso ficou cara a cara com Weverton após erro de Natanael e bateu. Gustavo evitou o gol em cima da linha, de maneira espetacular!

24' Eduardo tentou cruzar, mas pegou muito mal na bola. Não é assim!

22' PERIGO. Cruzamento de Eduardo para Hernani, que, dentro da pequena área, cabeceou por cima da meta.

20' Michel Bastos bateu com efeito, tentando surpreender Weverton. Fora.

19' Michel Bastos acionou Cafu, mas ele escorregou.

18' Bruno passava por Nikão em velocidade. Meia atleticano cometeu a falta.

17' Jonathan Cafu recebeu lançamento mas não alcançou.

16' QUASE GOL DE PATO. O camisa 11 finalizou de fora da área, por baixo. Weverton estava no lance, mas a bola saiu raspando a trave.

15' Pato driblou Eduardo mas foi parado com falta pelo lateral.

14' ROGÉRIO CENI!!! Ytalo mandou uma bomba de fora da área e o goleiro são-paulino fez uma defesa espetacular, no ângulo!

12' Pato disparou, tocou para Ganso e recebeu de volta do camisa 10. Na área, Weverton saiu e dividiu com o atacante, mas a bola ficou para a zaga do CAP.

11' Jonathan Cafu recebeu lançamento longo na linha de fundo, dominou, tentou driblar Natanael e se perdeu com a bola.

10' Walter recebeu de Ytalo, mas já era marcado impedimento do camisa 18.

9' Marcos Guilherme tentou arrumar espaço dentro da área, mas Edson Silva cortou para escanteio.

8' Furacão recua as linhas e espera erro tricolor para contratacar.

7' Muitos passes errados no começo de partida. Jogo fica concentrado no meio-campo.

5' Wesley avançou em velocidade e tentou acionar Pato, mas o passe saiu errado.

4' Walter saiu da área e tentou lançamento em profundidade para Ytalo. Ceni chegou antes.

3' Carlinhos fez lançamento muito longo para Jonathan Cafu. Weverton saiu e agarrou.

2' Walter cruzou rasteiro para a área. Não havia ninguém do CAP.

2' Michel Bastos levantou baixo. A zaga tirou e Nikão adiantou demais ao puxar contragolpe.

1' Falta lateral para o SP.

1' Bruno cruzou para a área mas ninguém do São Paulo chegou para receber.

0' Começa a partida!

22:00 Elmo Alves Rezende Cunha dará início ao jogo. Tudo pronto.

21:58 Capitães Weverton e Rogério Ceni no centro do campo para definir os lados e quem dá a saída.

21:57 Terminada a execução do hino. Tudo pronto para o começo da partida.

21:55 Vez do hino nacional tocar na Arena da Baixada.

21:54 Hino do Paraná sendo executado.

21:52 Atlético-PR e São Paulo em campo na Baixada! As duas equipes vêm com seus uniformes tradicionais.

21:50 Juan Carlos Osorio, expulso na última partida do São Paulo, não comandará o time à beira do gramado. Milton Cruz cumprirá esse papel hoje.

21:48 Equipes entrarão em campo daqui a pouco.

21:47 Duas partidas estão em andamento: Palmeiras 1x0 Chapecoense (Egídio) e Atlético-MG 1x0 Coritiba (Thiago Ribeiro).

21:43 A partir de agora, acompanharemos, minuto a minuto, Atlético-PR x São Paulo, até o final do jogo. Vamos juntos!

Com a vitória do Sport, o São Paulo não pode mais acabar a rodada na liderança do campeonato.

Partidas já encerradas nesta rodada do Brasileirão: Vasco 1x0 Avaí e Sport 3x0 Internacional.

Weverton e Santos, goleiros do Atlético-PR, estão em campo para o aquecimento.

Boschilia, que foi cogitado para ser titular do São Paulo, acabou ficando de fora até do banco de reservas, por conta de uma febre.

São Paulo também confirmado: Rogério Ceni; Bruno, Lucão, Edson Silva e Carlinhos; Wesley, Thiago Mendes, Michel Bastos, Ganso e Jonathan Cafu; Pato.

Opções de Milton Mendes no banco do Furacão: Santos, Jadson, Wellington, Ricardo Silva, Matheus Ribeiro, Paulinho Dias, Giovanni, Edigar Junio, Cléo e Douglas Coutinho.

Confirmada a escalação do Atlético-PR: Weverton; Eduardo, Gustavo, Kadu e Natanael; Otávio, Hernani, Ytalo, Nikão e Marcos Guilherme; Walter.

Confira mais informações no pré-jogo da VAVEL Brasil!

Atlético-PR x São Paulo minuto a minuto

Na próxima rodada (11ª) do Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR visita o Cruzeiro, no sábado, às 21h. No domingo, às 16h, o São Paulo recebe o Fluminense.

As escalações devem ser confirmadas em instantes.

Jogando como visitante, o São Paulo perdeu para a Ponte Preta (1 a 0) e para o Palmeiras (4 a 0), empatou com o Internacional (0 a 0) e venceu a Chapecoense (1 a 0).

O Atlético-PR ainda não perdeu em casa no Brasileirão. Venceu Internacional (3 a o), Atlético-MG (1 a 0), Figueirense (1 a 0), Vasco (2 a 0) e empatou com o rival Coritiba (2 a 2).

As duas equipes têm jogadores pendurados com dois cartões amarelos no campeonato. Eduardo, Otávio, Hernani e Ytalo do lado rubro-negro e Thiago Mendes, Ganso e Pato do lado tricolor.

A partida será apitada por Elmo Alves Resende Cunha (GO), que será auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS).

O meio-campista Souza, do São Paulo, está sendo vendido para o Fenerbahçe, da Turquia. O valor da transferência gira em torno de 8 milhões de euros, e o Tricolor tem direito a 35%. Devido a negociação, o camisa 5 não irá a campo nesta noite. O clube do Morumbi deve ficar com R$ 9,6 milhões, aproximadamente, de um total de R$ 27,6 milhões.

As partidas mais marcantes entre as equipes foram as finais da Copa Libertadores, em 2005. A primeira batalha foi disputada no Beira-Rio, visto que a Arena da Baixada, na época, não tinha capacidade suficiente para receber o jogo. No RS, o embate acabou empatado em 1 a 1. Em São Paulo, porém, o Tricolor goleou por 4 a 0 e se sagrou tricampeão da América.

O último confronto entre Atlético-PR e São Paulo se deu no dia 8 de outubro de 2014, pela 27ª rodada do Brasileirão. No Morumbi, o Tricolor fez valer o fator local e bateu o CAP por 1 a 0, com gol de Maicon, hoje no Grêmio.

Em toda a história do Campeonato Brasileiro unificado, desde 1968, Atlético-PR e São Paulo duelaram 43 vezes, com muito equilíbrio. O Furacão venceu 13 e o Tricolor 14, além de 16 empates. Foram 52 dos paranaenses contra 58 dos paulistas.

Provável escalação do São Paulo: Rogério Ceni; Bruno, Lucão, Edson Silva e Carlinhos; Souza, Thiago Mendes, Wesley, Ganso (Boschilia) e Michel Bastos; Alexandre Pato.

Provável escalação do Atlético-PR: Weverton; Eduardo, Gustavo, Kadu e Natanael; Otávio, Hernani, Ytalo, Nikão e Marcos Guilherme; Walter.

O São Paulo tem um tabu para quebrar em Curitiba: não vence o Atlético-PR fora de casa desde 1982. De lá para cá, aconteceram 21 jogos, com 11 vitórias do Furacão e 10 empates. O técnico do Rubro-Negro preferiu deixar de lado o retrospecto: ''Isso, para nós, não conta. O que interessa para nós é o jogo direto'', disse Milton Mendes.

A diretoria do Atlético-PR pretende que a Arena da Baixada esteja lotada nesta noite. Para isso, estendeu o desconto para ingressos avulsos. A entrada mais barata custa 100 reais (50 a meia) e a mais cara 150 (75 a meia). O maior público presente no estádio do Furacão foi o do Atletiba, que acabou empatado em 2 a 2.

Michel Bastos, sobre o atraso de salário no SPFC: ''Me incomodou muito ver algumas pessoas colocando em dúvida o nosso comprometimento em campo devido a isso, mas, humildemente, acredito que a maior prova de que o empenho é incondicional é a minha própria história vestindo a camisa do São Paulo. Fui várias vezes citado por imprensa e torcida como sendo um dos melhores jogadores da maioria das partidas que fizemos nos últimos meses, quando a situação já era a mesma de hoje''.

Juan Carlos Osorio foi expulso na partida contra o Palmeiras, domingo. Por isso, Milton Cruz comandará o São Paulo na beira do gramado da Arena da Baixada.

Milton Mendes: ''O que interessa são os pontos. Temos que transformar nossas boas atuações em pontos. Vem dando muita coisa certa... A equipe joga bem, troca bem a bola, pressiona. Acho que precisamos de um pouco mais de concentração nos momentos de finalização e, quando estivermos ganhando, ter um pouco mais de concentração. Também temos que ser inteligentes no momento de sofrer, coisa que fizemos no início do campeonato e que, nesses dois últimos jogos, não fizemos''.

O São Paulo, por sua vez, foi goleado pelo Palmeiras, no Allianz Parque. Os 4 a 0 impostos pelo rival ao Tricolor marcaram a segunda derrota do time do Morumbi para o Verdão em 2015, após o 3 a 0 sofrido no Campeonato Paulista.

Na última rodada do Brasileirão, o Atlético-PR visitou a Ponte Preta, em Campinas, e perdeu por 2 a 1. Nikão abriu o placar para o Furacão, mas a Macaca virou com gols de Renato Cajá e Felipe Azevedo.

Conheça a VAVEL Brasil também no facebook e no twitter. Siga-nos e acompanhe todas as notícias do portal através das redes sociais!

O Tricolor tem várias ausências. No REFFIS, estão Rafael Toloi, Reinaldo e Luis Fabiano. Hudson está suspenso. Juan Carlos Osorio conta com as voltas de Lucão e Boschilia, que encerraram suas participações no Mundial Sub-20 com o vice-campeonato do Brasil.

Para enfrentar o São Paulo, o técnico Milton Mendes tem um desfalque: o volante Deivid, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Por outro lado, Vilches sai do Departamento Médico e Weverton e Kadu retornam de suspensão.

A Arena da Baixada será o palco da partida entre Atlético-PR x São Paulo, válida pela 10ª rodada do Brasileirão 2015. O Furacão recebeu, em seu estádio, Internacional, Atlético-MG, Figueirense, Vasco e Coritiba, e tem média de 16.234 torcedores por jogo.

FIQUE DE OLHO: MICHEL BASTOS. Contratado na temporada passada, Michel Bastos logo se firmou entre os titulares da equipe. Com a virada de ano, ele seguiu como um dos destaques do time, explorando sua velocidade e chute potente. Antes da partida contra o Furacão, Michel reclamou do atraso de salário no clube do Morumbi. O torcedor são-paulino espera que isso não afete seu desempenho dentro de campo.

FIQUE DE OLHO: NIKÃO. Aos 22 anos, Nikão já é um jogador experiente. Com passagens apagadas por Atlético-MG, Vitória, Bahia, Ponte Preta e América-MG, o meia se destacou em 2014, pelo Ceará. No começo da atual temporada, ele virou reforço do Atlético-PR, e, superando a desconfiança, é um dos melhores jogadores do Brasileirão até aqui, aparecendo na vice-artilharia, com 4 gols marcados.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 4º São Paulo 17 9 6º Atlético-PR 16 9

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrás com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é o torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Atlético-PR x São Paulo, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!