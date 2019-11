Resultado Corinthians x Ponte Preta no Campeonato Brasileiro 2015 (2-0)

21:45 E por aqui, vamos encerrando nossa transmissão de mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Obrigado a todos que participaram de mais uma partida aqui na VAVEL Brasil. Nos siga no twitter, acompanhe nossas notícias no facebook e também entre em nosso site. Fiquem com Deus e até uma próxima!

21:43 Na próxima rodada, o Timão enfrenta o Goiás no Serra Dourada, domingo (05) às 16h. A Macaca recebe o Palmeiras na Arena Pantanal, no mesmo dia, porém às 18h30.

21:41 Já a Ponte Preta, com essa derrota continua na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, não podendo ser ultrapassado por ninguém nessa rodada.

21:39 Com o resultado, o Corinthians chega a quinta colocação com 19 pontos, mesmo número que o quarto colocado Atlético-PR, perdendo em saldo de gols. Caso o Fluminense venca seu jogo contra o Santos, que está acontecendo agora (Acompanhe aqui na VAVEL Brasil) o Timão terminará a rodada em sexto lugar.

52' FINAL DE JOGO! O Corinthians bate a Ponte Preta por 2 a 0, gols de Jadson e Vágner Love

Mendoza faz boa jogada pela esquerda e deixa a bola com Jadson. O camisa 1o tenta entrando Vágner Love, erra o passe mas Fernando Bob vacila na área. Love fica com a bola e chuta forte para marcar o seu terceiro gol no Campeonato

50' GOOOOOOOOOOOOOL, PRA MATAR O JOGO! É DO CORINTHIANS, É DE VÁGNER LOVE!

49' Jogo segue aberto. A Ponte ataca bastante porém a zaga do Corinthians segue soberana

48' Cartão amarelo para Jadson

47' A cobrança sai fechada e a zaga corinthiana afasta bem

46' CÁSSIO! Paulinho recebe de Cajá e solta a bomba de fora da área; o goleiro corinthiano faz milagre e joga para escanteio

45' Oito minutos de acréscimo

44' Renato Augusto recebe de Jadson e tenta passe para Love, porém forte demais

42' 26.649: é o público pagante para a partida de hoje na Arena Corinthians

41' Gilson dribla Fagner e arrisca no gol; Cássio segura bem

40' Muda a Ponte Preta: Sai Biro-Biro, machucado e entra Roni

39' A Ponte Preta domina todo o segundo tempo; Corinthians se segura

36' Alteração no Timão: Sai Bruno Henrique; entra Danilo

35' Amarelo para Renato Cajá por reclamação

34' Cajá manda bola pra área mas Biro-Biro fura; o impedimento já estava marcado

33' A Macaca domina as ações do jogo nesse momento

31' Alteração na Ponte: Sai Josimar; entra Paulinho

30' Césinha tabela com Diego Oliveira e cai na aréa. Segue o jogo!

28' LEVANTA, LOVE! O atacante rouba a bola de Pablo no campo de ataque, invade a aréa e cai pedindo penâlti. Era uma ótima chance para o Timão

27' Muda o Corinthians: Sai Elias; entra Ralf

25' SALVA GIL! Diego Oliveira recebe de Biro-Biro em profundidade, dribla Cássio e finaliza. Gil chega e tira a bola em cima da linha

23' Muda o Timão: Sai Malcom; entra Mendoza

22' Na cobrança, Cajá tenta achar Renato Chaves que estava na segunda trave e a bola sai para tiro de meta

21' Biro-Biro sofre falta na intermediária

21' A bola volta a rolar e com Cássio em campo

20' Cássio pede para ficar em campo; o goleiro Walter volta a sentar no banco de reservas

18' Não vai dar mais para o muro alvinegro. Walter já se prepara para entrar

15' Muda a Macaca: Entra Césinha; sai Felipe Azevedo

15' Após a defesa, Cássio fica no chão

14' O QUE É ISSO, CAJÁ? Quase um golaço na Arena Corinthians. Renato Cajá bate escanteio direto, Cássio se recupera e faz a defesa

13' QUASE O EMPATE! Diego Oliveira dribla Gil pela esquerda e chuta colocado. Cássio pula bem no canto esquerdo baixo e espalma. Boa defesa!

12' Cresce no jogo a Macaca, principalmente com as jogadas pela esquerda com Biro-Biro

11' Malcom arrisca bom chute e Lomba faz outra defesa

10' PERDEU A PONTE! Gilson cruza da esquerda, a bola quica na frente de Cajá, que fura; Azevedo ainda fica com a sobra porém isolando

9' Biro-Biro tenta arrancada pela esquerda mas Felipe chega no carrinho; torcida gosta

6' Fagner faz jogada pela direita e arrisca para o gol, mesmo sem ângulo. A bola passa com perigo

5' Jogo continua no mesmo ritmo, bem pegado

4' Após boa jogada de Biro-Biro que cruza na aréa, Diego Oliveira não chega na bola, que fica com o Cássio

2' QUASE O SEGUNDO DE JADSON! Ponte faz lambança no campo de defesa, Malcom toma a bola e rola para Jadson, que para no goleiro Marcelo Lomba

1' Rodinei cruza, a bola desvia no meio do caminho e Cássio segura firme

0' Começa o segundo tempo

20:34 As equipes voltam para o campo; nenhuma alteração tanto em Corinthians, como na Ponte Preta

Veja agora o gol marcado por Jadson, aos 40 minutos do primeiro tempo, que vai dando a vítora parcial para o alvinegro da capital

Jadson: "Nossa equipe está ganhando entrosamento novamente após a reformulação. Colocamos o que o Tite pediu: pressionar a Ponte e não deixar jogar. Conseguimos fazer 1 a 0 e agora é somar os três pontos"

47' Thiago Duarte Peixoto apita e é final de primeiro tempo. Com gol de Jadson, o Corinthians vai vencendo a Ponte Preta pelo placar mínimo

44' Mais dois minutos de acréscimo

42' Após cruzamento para a aréa do Corinthians, Biro-Biro não consegue alcançar a bola

Renato Augusto faz boa jogada pelo meio e toca para Elias que cruza da esquerda e encontra Jadson, tirando do goleiro Marcelo Lomba, 1 a 0 para o Timão!

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, É DO CORINTHIANS, É DE JADSON!

39' Malcom cruza e Renato Augusto, de forma estranha, acaba finalizando pelo lado do gol defendido pela Macaca

38' Bruno Henrique recebe de Jadson e manda a bola para a área. Malcom ganha da zaga por cima, desvia de cabeça, mas Lomba segura a bola com facilidade

37' Cartão Amarelo para Fernando Bob após falta em Elias

36' Uendel tabela com Renato Augusto e acaba finalizando muito torto

34' Rodinei faz falta em Malcom no meio campo

32' IMPRESSIONANTE! Em boa triangulação, Malcom finaliza e Lomba opera um milagre; na sobra, Renato Augusto iria fazer o gol mas Gilson trava o meia na hora do chute

31' Corinthians não consegue atacar com eficiência; Ponte marca muito bem até o momento e fecha os espaços

29' Jadson joga a bola para a aréa, encontrando Renato Augusto e o meia não consegue escorrar para trás

29' Na cobrança, Cajá joga na cabeça de Diego Oliveira mas o atacante finaliza pra fora

28' Fagner comete falta em Biro-Biro, bom momento pra Ponte

26' Jadson tenta lançar Fagner na aréa mas a bola sai muito forte

25' CHEGADA DA MACACA! Josimar chuta de fora e Cássio segura; boa defesa do goleiro corinthiano

24' Elias passa para Vagner Love na entrada da aréa, mas o camisa nove não consegue dominar

24' Bruno Henrique arrisca de fora, a bola bate em Love e Lomba faz a desefa

23' Jadson joga para a aréa e Fernando Bob afasta

22' Josimar perde o dominio da bola e faz falta em Vágner Love

20' A zaga da Ponte afasta bem

19' Fagner tenta driblar Gilson pela direita e ganha escanteio.

18' Renato Cajá tenta finalização de fora mas pega muito mal

16' Elias perde bola no campo de defesa para Biro-Biro, que toca em Cajá que tenta a devolução, porém o passe é forte demais

15' Falta no meio campo; árbitro deu toque de mão de Biro-Biro

13' Diego Oliveira tenta jogada pela esquerda, Gil chega e ainda ganha lateral para o Timão

10' Jogo começa com ritmo forte, com ambas equipes demonstrando muita vontade em campo

9' Bruno Henrique tenta finalização de fora da area, mas acaba isolando

7' Jadson tenta o passe para Love porém Josimar corta bem para a Macaca

6' Na cobrança do escanteio, Felipe tenta o cabeceio porém Lomba segura bem

5' QUASE CORINTHIANS! Malcom tabela com Vágner Love e Lomba faz a defesa, jogando para escanteio

3' Biro-Biro tenta arrancada pela esquerda, porém acaba perdendo a bola

3' A marcação da Ponte Preta é forte; Corinthians busca espaço

1' O Timão começa com as ações melhores no meio campo

0' Começa o jogo na Arena Corinthians!

19:29 Vai rolar a bola para Corinthians x Ponte Preta

19:28 Hino Nacional sendo executado

19:27 Os times sobrem para o gramado da Arena Corinthians

19:17 Faltando apenas 15 minutos para o início da partida uma cena curiosa: o gramado da Arena Corinthians começa a ser molhado pelo sistema de irrigação do estádio

19:15 As equipes voltam para o vestiário

19:10 No dia 11 de Maio, Corinthians e Ponte Preta se enfrentaram pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo foi muito truncado desde o primeiro minuto. Porém, com melhor qualidade técnica, o Timão levou a melhor e venceu por 1 a 0, gol de Renato Augusto (Veja o gol no vídeo abaixo):

19:05 Os jogadores já estão em trabalho de aquecimento

19:03 A Macaca vem encalada com: Marcelo Lomba; Rodinei, Renato, Pablo e Gilson; Fernando Bob, Josimar e Renato Cajá; Felipe Azevedo, Biro Biro e Diego Oliveira

19:02 O Corinthians vem a campo com: Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Jadson, Renato Augusto e Malcom; Vágner Love

19:01 As escalações de ambas equipes já foram divulgadas

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Ponte Preta, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Corinthians e Ponte Preta: Vagner Love, atacante do Corinthians: Após começo de temporada fraca, Love vem reencontrando o caminho das redes. O atacante fez dois gols nos ultimos dois jogos do Corinthians na Arena e pode surpreender

FIQUE DE OLHO Corinthians x Ponte Preta: Renato Cajá, meia da Ponte Preta: Pelo que parece, Cajá nasceu para jogar na Macaca. Com passagens apagadas por Botafogo e Vitória, o meia sempre reencontra o bom futebol no time de Campinas. Divide a artilharia do campeonato com Ricardo Oliveira do Santos, com cinco gols cada.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 7º Corinthians 16 9 8º Ponte Preta 16 9

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrás com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Corinthians x Ponte Preta válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!