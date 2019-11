Resultado Joinville e Flamengo  no Campeonato Brasileiro 2015 (0-1)

O Flamengo sai da zona de rebaixamento com essa vitória e agora tem 10 pontos na 14ª posição ainda podendo ser ultrapassado por Santos, Goiás e Figueirense que ainda atuam na rodada. Já o Joinville segue na lanterna com 4 pontos e soma sua 8ª derrota no campeonato

Emerson Sheik dedica a vitória ao treinador Cristovão Borges: "Essa vitória é do Cristovão porque acreditamos no trabalho dele e no momento que o jogo encaixar vai dar tudo certo. O importante é que temos confiança no trabalho dele" falou o autor do gol da vitória

FIM DE JOGO EM JOINVILLE! Flamengo 1 x 0 Joinville com gol de Emerson Sheik

47' Canteros recupera a bola e sofre falta. Flamengo pede o fim do jogo

45' Leandro Vuaden indica mais 5 minutos de acréscimo

44' Niltinho exagera na força do cruzamento e a bola sai na linha lateral

43' Agora sim o Flamengo muda pela última vez! Paulinho entra no lugar de Cirino

43' Joinville continua a pressionar o Flamengo que fica todo atrás da linha da bola

41' Niltinho tenta cruzamento que Ayrton corta para a linha lateral

40' Gabriel vai sair para a entrada de Paulinho. O meia atacante pediu para sair por cansaço

37' Cartão Amarelo! Douglas não deixa Emerson Sheik passar e o para com falta

36' Flamengo vai fazer sua última substituição. Paulinho está nos preparativos finais para entrar em campo

35' Público pagante: 15.731. Renda: R$ 426.230,00.

34' Flamengo tenta achar um contra ataque mas o Joinville se posiciona bem

29' Joinville tem domínio na posse de bola mas não consegue criar lances de perigo

25' Marcelinho Paraíba teve boa chance de finalizar a gol mas não dominou o passe de Lucas Crispim

23' Última mudança no Joinville! Entra Fabrício no lugar de Diego

21' Jorge finaliza mal e a bola passa a direita de Agenor sem perigo

17' Substituição no Flamengo! Márcio Araujo entra no lugar de Jonas

15' Joinville aproveita recuo do Flamengo e começa a pressionar

11' Niltinho cai dentro da área e pede pênalti. Vuaden manda o jogo seguir

GOOOOOOOOOOLL DO FLAMENGO! Gabriel dá assistência para Emerson Sheik que com um toque apenas marca seu primeiro gol no retorno ao clube. Flamengo vence 1 a 0

8' Niltinho cruza na área e não acha ninguém. Jorge afasta para escanteio quando pressionado pelo ataque adversário

7' Cirino passa de calcanhar para Gabriel que invade a área e finaliza fraco para a defesa de Agenor

6' W.Popp finaliza de muito longe a bola sobe, sem perigo para o gol de César

5' Adílson Batista muda toda a configuração do seu time. A defesa forma com Mário Sérgio,Dankler,Douglas Silva e Niltinho

3' UHHH! Cirino passa para Sheik que demora a finalizar e o goleiro Agenor faz a defesa

2' Cirino cruza par Everton finalizar de peito e sem perigo

1' Jorge invade a área pela esquerda e tem seu cruzamento cortado para escanteio

Bola rolando para o segundo tempo!

23:05 Joinville volta ao segundo tempo mudando em dobro. Saem Guti e Danrlei e entram Niltinho e Marcelinho Paraíba nos seus lugares

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! JOINVILLE E FLAMENGO EMPATAM EM 0 A 0

47' Uhhhhhh. Marcelo Cirino arrisca de longe para defesa segura de Agenor

46' CARTÃO AMARELO! Jonas vai no corpo de Popp e recebe a punição.

45' Leandro Pedro Vuaden acresce mais 3 minutos nesse primeiro tempo

44' Jorge cruza a bola da intermediária e a zaga do JEC afasta

41' Flamengo tenta marcar pressão mas não consegue roubo na saída do Joinville

39' Lucas Crispim alça bola na área e a zaga rubro-negra afasta

38' Anselmo estica a bola em Mário Sérgio na ponta direita que ganha de Jorge na corrida e cruza na mãos de César

32' Cartão Amarelo! Guti faz falta forte em Emerson Sheik e recebe cartão

31' Joinville não finaliza em gol há bastante tempo

30' Jonas levanta demais o pé sobre o zagueiro do Joinville na altura do meio campo

27' Anselmo e Gutti fazem falta dura em Everton e Flamengo tem falta a cobrar. Na infração o volante Anselmo foi punido com cartão amarelo

26' Gabriel tenta um carrinho no meio campo, não acerta o jogador do Joinville e fica caído. Médico Márcio Tanure o acompanha para fora de campo

25' Lucas Crispim tenta o cruzamento pela esquerda e a bola não chega em Kempes

23' Canteros cobra falta na meia direita mas a bola atravessa toda a área do Joinville sem perigo

21' Jonas chuta de fora da área e bola desviou. Segundo escanteio seguido que Everton cobra

19' DEFENDEU AGENOR! Flamengo sai em contra ataque com Gabriel que acha Marcelo Cirino que não finaliza bem e o goleiro espalma

18' Nada de lances de perigo até o momento

15' Jorge sofre falta no grande círculo e fica caido sentindo dores

14' As duas equipes estão muito nervosas na partida. A situação do campeonato incomoda e não conseguem desenvolver bom jogo

12' O Joinville tem em Kempes seu atacante isolado e atua com 5 atletas no meio campo

10' Joinville tem ligeira posse de bola enquanto o Flamengo fica atento aos contra ataques

8' UHHHHHHH! César saiu mal do gol e Ayrton salva cabeçada em cima da linha

7' Marcelo faz recuo perigoso para Cesár que não consegue evitar a saída de bola. Escanteio para o Joinville

5' Substituição no Flamengo! Entra Marcelo no lugar de Samir, lesionado

Flamengo atua no 4-4-2 com Marcelo Cirino e Emerson Sheik formando a dupla de ataque. Gabriel joga na direita do meio campo e Everton na esquerda

3' Samir cai no gramado com dores na coxa e pede substituição

2' Kempes finaliza com perigo e a bola desvia na defesa do Flamengo. Escanteio para o JEC

1' COMEÇOU O JOGO! Flamengo deu a saida e ataca para o lado esquerdo

22:00: Vai começar o jogo

21:59: Hino de Santa Catarina também foi executado

21:58: Times perfilados para a execução do Hino Nacional Brasileiro

Banco de reservas do Flamengo: Daniel, Pará, Luiz Antonio, Marcelo, Frauches, Pico, Márcio Araújo, Jajá, Arthur Maia, Alan Patrick, Paulinho e Eduardo

O JEC vai ter o zagueiro Dankler atuando na lateral direita e o lateral titular, Mário Sérgio indo atuar no meio campo além da volta de Diego e Anselmo ao time titular

O esquema de jogo do rubro-negro ainda não foi definido. Há dúvidas entre o posicionamento de Everton e Gabriel, podendo formar uma linha de 3 atrás do atacante ou duas linhas de 4

O Flamengo de Cristovão Borges vem mesmo com as 4 mudanças promovidas no último treinamento. Entram os laterais Ayrton e Jorge somados aos atacantes Gabriel e Marcelo Cirino. Time completo: César, Ayrton, Wallace, Samir e Jorge; Jonas, Canteros, Gabriel e Everton; Marcelo Cirino e Emerson Sheik.

Confirmado o time do Joinville com Marcelinho Paraíba no banco de reservas: Agenor; Dankler, Guti, Douglas Silva e Diego; Anselmo, Danrlei, Mario Sérgio, William Popp e Lucas Crispim; Kempes

Na noite passada a torcida do Flamengo pichou os muros na sede do clube na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro com dizeres como "Nós queremos respeito", o já tradicional "Time sem vergonha" e uma específica sobre o elenco atual que apareceu em fotos recentes bebendo juntos em uma das folgas após jogos "Não jogam por amor, Vão conhecer o terror", frase impressa em flyer com a fatídica imagem

O Joinville tem problemas em tomar a dianteira do marcador em suas partidas até aqui no campeonato. São apenas 45 de 810 minutos disputados liderando algum confronto e isso preocupa o treinador Adílson Batista: Para mudar um resultado você se expõe um pouco. Tivemos oportunidade contra o Sport, contra o Goiás tivemos equilíbrio e viramos, poderíamos ter feito mais gol, matado o jogo. No último, contra o Atlético-MG, estava sob controle e numa desatenção sofremos o gol, ainda houveram lances que não foi impedimento, bola na trave. Mesmo quando estivemos atrás não formos um time desorganizado, louco, sofrendo contra-ataques. Não gosto de time desesperado. Se está atrás, busca o primeiro gol e depois tenta empatar. Mas é bom sair na frente e depois tentar administrar o resultado, ter alguma tranquilidade. Vamos ver se a gente consegue isso no próximo compromisso, falou o treinador.

Flamengo confirmou na tarde desta quarta-feira que Lucas Mugni está liberado para assinar com outros clubes por empréstimo. Newells Old Boys e Atlético PR que demonstraram interesse anterior no jogador largam na frente por seu empréstimo. O antigo camisa 11 disse em seu twitter que há conversa com o clube argentino mas sites brasileiros já noticiam seu acerto com a equipe paranaense. Foram 39 jogos disputados entre Janeiro de 2014 e Julho de 2015

Cristovão Borges não satisfeito com o desempenho de sua equipe no confronto contra o rival Vasco testou diversas mudanças no treino antes do jogo contra o Joinville. Primeiro na defesa com as entradas de Ayrton e Jorge, ambos estreiando como titulares, depois deve promover a entrada de Alan Patrick ou Gabriel no meio campo e no comando de ataque substitui Eduardo da Silva por Marcelo Cirino.

Desde o último dia 5 do mês passado Adilson Batista substitui o longevo técnico Hemerson Maria no comando do JEC e ainda tenta tirar o time da zona de rebaixamento neste primeiro ano na divisão principal do Campeonato Brasileiro. O treinador terá o retorno de 3 desfalques contra o Atlético na última partida: Os laterais Mário Sérgio e Diego devem retornar ao time assim como o volante Anselmo mas o time ainda não foi confirmado. Além dos retornos o treinador terá Fabrício,volante, e Marion, atacante, à sua disposição pela primeira vez.

Já o Flamengo perdeu o clássico contra o Vasco na Arena Pantanal por 1 a 0 e somou sua 6ª derrota na competição. Além das derrotas são 2 vitórias e 1 empate totalizando 7 pontos nas primeiras 9 rodadas do campeonato, o que consiste no pior ínicio rubro-negro em campeonatos de pontos corridos. O técnico Cristovão Borges que treinou a equipe nos últimos 70 dias começa a balançar no cargo e pode até ser demitido em caso de novo resultado ruim.

O Joinville vem de 3 derrotas consecutivas no Brasileirão e se for ampliado a sua situação no campeonato são 7 resultados negativos somada à 1 empate e apenas 1 vitória. Na partida passada visitou o Atlético em Minas Gerais e perdeu por 1 a 0. São 4 pontos conquistados e a laterna do torneio até aqui.

Joinville e Flamengo se enfrentaram apenas uma única vez na história dos Campeonatos Brasileiros. Foi há 39 anos durante o campeonato unificado de 1986 onde o Flamengo venceu por 2 a 1 com gols de Jorginho e Kita, quem descontou para os catarinenses foi Mirandinha.

O estádio Arena Joinville será o palco da partida entre Joinville x Flamengo válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Kempes. Artilheiro do Joinville no campeonato com 2 gols, os dois que decidiram a única vitória do clube catarinense nesse Brasileirão

FIQUE DE OLHO: Marcelo Cirino. Atacante é o melhor marcador do Flamengo na temporada com 10 gols e retorna ao time titular depois de lesão somado à partidas no banco de reservas

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 20º Joinville 4 9 17º Flamengo 7 9

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

