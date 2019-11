Resultado de Fluminense x Santos pelo Brasileirão 2015 (2-1)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

O Tricolor carioca vai a 20 pontos e sobe para 3º lugar, atrás apenas do líder Sport, com 22, e do Atlético MG, que também tem 20, mas leva vantagem no saldo de gols

Com a derrota, o Santos estaciona nos 10 pontos e cai para a 16ª posição, uma colocação acima da zona de rebaixamento

49' FIM DE JOGO NO MARACANÃ! O FLU VENCE MAIS UMA E SOBE PARA A TERCEIRA POSIÇÃO!

47' QUE CHANCE! Santos tem contra ataque de ouro para empatar o jogo, mas Cavalieri salva chute de Gabriel e rebote de Nilsom

44' O juiz assinala quatro minutos de acréscimo!

42' Flu se fecha para garantir a vitória

39' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Rafael Longuine e entra Serginho

37' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Geuvânio e entra Nilson

36' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Wagner e entra Pierre

35' GOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! LUCAS GOMES! Gustavo Scarpa avança livre de marcação e cruza para Lucas Gomes. O atacante cabeceia, Vladimir toca na bola, mas não evita o segundo gol do tricolor, 2 a 1

31' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Daniel Guedes e entra Caju

28' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Gerson e entra Gustavo Scarpa

24' INACREDITÁVEL! Wellington Silva cruza, Fred escora debaixo do gol e a bola bate no travessão

20' Wellington experimenta de longe, mas manda longe do gol

18' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Marcos Junior e entra Lucas Gomes

17' AMARELOU! Daniel Guedes para contra ataque e recebe o cartão

15' CARTÃO AMARELO! Gerson faz falta em Lucas Lima e é advertido pelo árbitro

12' Santos leva mais perigo ao gol tricolor nessa segunda etapa

08' GOOOOOOOOOL DO SANTOS! RICARDO OLIVEIRA EMPATA! Zaga do Flu cochila, Gabriel faz carnaval pela direita e cruza para Ricardo Oliveira. O centroavante divide com o zagueiro e o goleiro e empata, 1 a 1

06' Daniel Guedes pega de primeira, de fora da área, mas a bola passa à esquerda de Cavalieri e não oferece perigo

03' CARTÃO AMARELO! Wagner é punido por reclamação

00' BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

48' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! O FLU VAI DERROTANDO O SANTOS POR 1 a 0!

45' Flu ainda busca o segundo gol antes do término da primeira etapa

43' Teremos mais três minutos de acréscimos!

40' GOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! FREEED! Gerson vai no fundo e, com muita categoria, dá cruzamento preciso na cabeça de Fred, que acerta uma linda testada, sem chance pra Vladimir. O Flu está na frente, 1 a 0

38' Gabriel recebe na frente de Cavalieri, mas erra o domínio e perde boa oportunidade para o Santos

35' AMARELOU! Thiago Maia dá duas entradas duras em Marcos Junior, juiz dá a vantagem no lance, mas aplica o cartão em seguida

30' Primeiro tempo cai de rendimento na etapa final

26' CARTÃO AMARELO! Werley é punido por falta dura em Fred

23' Thiago Maia fica caído no gramado após cair de mal jeito no gramado

21' Santos troca passes no campo ofensivo e tenta com Victor Ferraz invadir a defesa tricolor

18' Falta capricho no último passe para que o Flu crie uma chance clara de gol. O Santos continua mantendo sua estratégia de chamar o adversário e explorar os contra golpes

15' Jean e Gerson tentam tabela pelo meio, mas a bola escapa sobra limpa para Vladimir

12' Wellington Silva cruza na área, mas a bola passa por todo mundo e fica com a zaga santista

09' Flu é melhor na partida e tem mais posse de bola no momento. Santos leva perigo nos contra ataques rápidos com Lucas Lima e Geuvânio

05' UUUUUUUH! Jean cobra falta de muito longe e a bola passa tirando tinta da trave

02' Gabriel bate rasteiro de fora e Cavalieri defende sem maiores problemas

00' COMEÇA O JOGO NO MARACANÃ!

A bola vai rolar para Fluminense x Santos!

Nesse momento é tocado o Hino Nacional do Brasil

Os times já estão no gramado do Maracanã!

O Santos vem a campo com: Vladimir, Daniel Guedes, Paulo Ricardo, Werley e Victor Ferraz; Thiago Maia, Rafael Longuine, Lucas Lima e Geuvânio; Ricardo Oliveira e Gabriel; Técnico: Marcelo Fernandes

O Flu está escalado com: Cavalieri, Wellington Silva, Antônio Carlos, Marlon e Giovanni; Edson, Jean, Wagner e Gerson; Marcos Junior e Fred; Técnico: Enderson Moreira

Sem Robinho, fora desde o início da Copa América, O Santos terá que se acostumar a atuar sem o jogador. Isso porque o rei das pedaladas anunciou esta semana que não irá continuar no clube. O atacante teve seu contrato encerrado na última terça feira e seu provável destino deve ser o futebol chinês

Com Fred de volta, mas se Vinícius, que sofreu uma fratura no pé esquerdo na última partida contra o Goiás, o Flu busca sua sexta vitória na competição.

Com os resultados de ontem, o Flu pode alcançar a terceira colocação em caso de vitória esta noite. O Tricolor se encontra na 5ª posição e se conquistar os 3 pontos, ultrapassa Atlético PR e Grêmio na tabela, ficando a dois pontos do líder Sport e com a mesma pontuação do vice líder, o Atlético MG

O estádio do Maracanã será o palco da partida entre Fluminense x Santos, válida pelo Brasileirão 2015

FIQUE DE OLHO Fluminense x Santos: Fred ficou de fora das duas últimas partidas do Fluminense devido a dores musculares. O capitão voltou aos treinamentos na terça-feira e ao que tudo indica deverá retornar ao time na partida de hoje. Artilheiro de duas das últimas três edições do Brasileirão (2012 e 2014), Fred tem 3 gols marcados na competição, dois a menos que Ricardo Oliveira, liderando a disputa com 5. Os dois se enfrentarão esta noite e a promessa é de gols

FIQUE DE OLHOFluminense x Santos 2015: Empatado com Renato Cajá, da Ponte Preta, Ricardo Oliveira é o artilheiro do Brasileirão com 5 gols até o momento. Com 35 anos, o centroavante retornou dos Emirados Árabes ao Brasil com gana de mostrar que, apesar da idade, ainda está em plena forma, e vem calando seus críticos com atuações seguras e de destaque. Hoje, o camisa 9 santista terá um duelo de artilheiros contra Fred, do Fluminense

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 4º Fluminense 17 9 14º Santos 10 9

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Fluminense x Santos válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!