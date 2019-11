Resultado de Grêmio x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro (1-0)

Obrigado a você que acompanhou a transmissão pela VAVEL Brasil! Continue ligado em nosso site com o melhor do Brasileirão, de outras competições e de outras modalidades! Uma ótima quinta-feira a você e até a próxima!



Grêmio fica dois pontos atrás da liderança, que pertence ao Sport Recife, que goleou o Inter nesta quarta-feira. O Tricolor, com o gol em pênalti sofrido por Luan e convertido por Douglas, vai aos 20 pontos na tabela, dentro do G-4. O Cruzeiro, por sua vez, estaciona e fica no jejum de três derrotas consecutivas no Brasileirão. Time mineiro está a 3 pontos da zona de rebaixamento.



TERMINA O JOGO: Grêmio 1x0 Cruzeiro! Gol de Douglas, de pênalti.



47' Falta para o Grêmio no centro de campo. Pé alto de Bruno Rodrigo, do Cruzeiro.



46' Ataca o Cruzeiro pela direita.



43' PASSOOOOOU! Jogada do Cruzeiro e Willian não alcança na pequena área! Quase o empate!



42' Falta cobrada por Luan e Fábio espalma mais uma!



40' Troca no Grêmio: Edinho no lugar de Douglas.



40' LOOOONGE! Cobrança de falta sai sem assustar mais o coração gremista. Arrascaeta cobrou.



39' FALTA! Willians é derrubado na entrada da área! Muito perigo na bola parada do Cruzeiro.

Amarelo para Galhardo.



39' Fabrício tenta pelo meio, passa por dois marcadores, mas é desarmado.



37' FÁBIOOO! No contra-ataque, Marcelo Oliveira corta pro meio, bate de direita e Fábio espalma!



37' Marcelo Grohe! Chute de fora da área e o arqueiro gremista defende!



36' Cobrança de escanteio e Fábio segura firme no alto.



36' PRA FORA! Douglas serve Braian, que enquadra o corpo e chuta longe do gol defendido por Fábio.



34' Falta de Geromel em Willian em contra-ataque cruzeirense.



34' Toca a bola o Grêmio.



31' Cruzeiro ocupa o campo gremista no momento.



29' Alano arrisca e Grohe segura firme no centro do gol.



27' Troca no Cruzeiro: Léo no lugar de Charles.



Gol de Douglas: https://vine.co/v/e1b2xK6bI9I



25' Jogador do Cruzeiro tenta cavar o pênalti e não leva. Segue 1 a 0 para o Grêmio.



23' FEITOOOOOOOOOOOOOOO! GOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOO! DOUGLAS!



22' PÊNALTI PARA O GRÊMIO! Bruno Rodrigo cometeu em Luan.



21' Troca no Grêmio: Braian Rodríguez na vaga de Pedro Rocha.



20' FÁBIOOOOOO DUAS VEZES! Primeiro no chute de Luan e depois em outra finalização, colocando para escanteio! Salva-se o Cruzeiro.



19' Rhodolfo cabeceia para fora em cobrança de escanteio. Segue 0x0.



18' FÁBIOOOO! Salva o Cruzeiro em finalização à queima-roupa!



17' Giuliano recebe em velocidade na lateral da área, tenta Luan e a defesa tira.



15' Marcelo Oliveira corre e só é parado com falta. Juiz marcou.



14' QUASE! Douglas enfileira a defesa cruzeirense, tenta o passe e Fábio mergulha pra segurar firme.



13' Walace recupera, invade a área, tenta o drible, mas perde o controle. Fábio ficou com a bola.



11' Erro de Douglas, Cruzeiro recupera e Willians chuta pra fora, com perigo.



10' Amarelo para Geromel, do Grêmio.



Troca que houve no Cruzeiro: Alano no lugar de Marquinhos.



9' Cartão amarelo para Willians, do Cruzeiro.



8' Rhodolfo coloca para escanteio de carrinho. Cobrança cruzeirense pela direita.



7' PRA FORA! Erro da defesa gremista e finalização de Marcos Vinicius pela linha de fundo. Não pegou em cheio no arremate.



5' Falta cometida por Mayke no campo de ataque do Cruzeiro.



5' Cabeçada de Geromel e é novo escanteio para o Tricolor.



4' Escanteio para o Grêmio pela direita.



2' Cruzamento de Fabricio e Grohe sai do gol para segurar firme.



1' FÁBIOOOO! Luan bate e o goleiro cruzeirense espalma a finalização à meia altura.



Troca: Marcos Vinicius no lugar de Damião, no Cruzeiro.



0' Começa o segundo tempo!





"A gente precisa tocar mais para criar as chances. O Cruzeiro cresceu na partida, mas acho que o Grêmio foi melhor no primeiro tempo", falou o meia Giuliano, na saída do gramado.



FIM DO PRIMEIRO TEMPO: Grêmio 0x0 Cruzeiro



45' Arrascaeta conduz, toca na direita e Marquinhos chuta alto demais. Pra longe do gol.



43' Damião dá um carrinho por trás e não recebe o segundo amarelo.



41' Luan não pega em cheio na bola, mas ela desvia e sai em escanteio. Chance tricolor.



Walace também recebeu o cartão pelo lado gremista.



39' Cartão amarelo para Leandro Damião por desentendimento com Walace.



37' Cabeçada de Bruno Rodrigo e Grohe segurou.



36' Galhardo derruba Arrascaeta em nova falta. Novamente frontal ao gol e perigosa para o Cruzeiro cobrar.



35' Cobrança de falta e Marcelo Grohe defende o chute em dois tempos.



33' Toca a bola o Cruzeiro.



31' PRA FORA! Luan domina pelo meio, busca o canto e manda o arremate pela linha de fundo. A bola desvia e é escanteio.



31' Escanteio cobrado da direita e Bruno Rodrigo manda pra fora. Tiro de meta ao Grêmio.



30' Giuliano avança e erra o último passe.



28' NO TRAVESSÃO! Pancada de longe do Cruzeiro e a bola explode na trave superior. Defesa afasta na sequência.



27' Falta em Willians pelo meio do campo.



25' Cruzeiro avança e leva perigo com Fabrício pela esquerda.



25' Cartão amarelo para Maicon, do Grêmio.



24' Douglas com espaço pelo meio, conduz, leva até a entrada da área e finaliza por cima. Tiro de meta.



22' Luan recebe da esquerda, arma o chute e a bola vai direto pra fora. Insistindo o Grêmio.



21' Lançamento de Galhardo e Fábio abandona a meta pra segurar firme.



21' Escanteio para o Grêmio pela direita.



19' Galhardo abre espaço e chuta. Finalização direto pela linha de fundo, supervisionada pelo goleiro Fábio.



17' FÁBIO DE NOVO! Luan pega sobra de cruzamento da direita, manda o canudo de primeira e o goleiro espalma sobre o travessão! Grande jogada!



16' Douglas erra passe vertical na subida do Grêmio. Tocou pra ninguém.



14' Grêmio ataca mais na partida.



13' Escanteio por baixo na batida de Douglas. Corta a defesa.



12' FÁBIOOOO! Marcelo Oliveira invade a área em tabela e chuta para grande defesa do cruzeirense. Escanteio!



10' Galhardo comete falta pela direita. Puxou De Arrascaeta. Torcedor se irrita.



8' TRAVADO! Luan sai na cara do gol e perde chance incrível!



6' Cobrança feita e a bola passou por todo mundo. Fabrício tentou o cabeceio.



5' Falta cometida por Walace em Arrascaeta.



4' Grêmio toma a iniciativa, mas muitos erros de passe até aqui. Jogo fica em um perde e ganha no meio.



3' Falta em favor do Grêmio no círculo central.



2' Cruzeiro chegava e Marcelo Oliveira recuperou pelo Grêmio.



0' Saída do Grêmio! Bola rolando na Arena!



Vamos com a execução do hino nacional brasileiro.



Grêmio e Cruzeiro em campo. Vai começar a disputa pela 10ª rodada do Brasileirão 2015! Tudo pela VAVEL Brasil!



A Geral do Grêmio chega para ditar o ritmo do coro das arquibancadas da Arena.



O Grêmio em busca da sua quarta vitória consecutiva. O Cruzeiro vinha de três, mas sofreu duas derrotas nas duas últimas rodadas. Quem leva a melhor esta noite?



Quase tudo pronto para bola rolar na Arena. Público melhora bastante com a aproximação das 22 horas. Você acompanha tudo pela VAVEL Brasil!



Leandro Damião é perigoso na Arena. Já marcou gols em jogo beneficente e em Gre-Nal no estádio gremista. Defesa tricolor precisa ficar atenta.

Cruzeiro escalado: Fábio; Mayke, Manoel, Bruno Rodrigo e Fabrício; Charles, Willians, Marquinhos e De Arrascaeta; Willian e Leandro Damião.



Cruzeiro também está confirmado, daqui a pouco a lista completa. A novidade é o ex-colorado Fabrício pintando na lateral-esquerda da Raposa.



Grêmio escalado: Marcelo Grohe; Galhardo, P. Geromel, Rhodolfo, Marcelo Oliveira, Walace, Maicon, Giuliano, Douglas, Luan e Pedro Rocha. Técnico: Roger Machado.



Reservas gremistas: Tiago, Erazo, Edinho, Balbino, Lucas Ramon, Marcelo Hermes, Arthur, Lincoln, Everton, Vitinho e Braian Rodríguez.



A gremistada que faz aniversário hoje está em campo nesse momento, em ação promovida pelo Quadro Social do Tricolor. Forma de interação entre a torcida e o time gaúcho feita durante os jogos em casa.



Grêmio não deve ter surpresas na escalação de Roger Machado. A volta dos laterais e do goleiro Marcelo Grohe são as novidades no time esperado.



Movimentação de pessoas começa a aumentar no bairo Humaitá. Expectativa é de público acima dos 25 mil torcedores na Arena do Grêmio para o duelo de logo mais.



Delegação gremista já ruma ao vestiário da Arena. Daqui a pouco as equipes iniciam o aquecimento no gramado.



Cruzeiro de Luxemburgo já está no estádio tricolor.



Arena do Grêmio já com portões abertos na espera pelo público para Grêmio x Cruzeiro.



O Cruzeiro acertou a contratação do atacante Marinho, ex-Ceará. O jogador é o mesmo que protagonizou uma das mais bizarras entrevistas dos últimos tempos. O negócio foi em solicitação do técnico Luxa.



Ônibus do Grêmio já a caminho da Arena. Às 22 horas, a bola rola para Grêmio x Cruzeiro - Brasileirão 2015.



Em andamento, intervalo para Sport Recife 3x0 Internacional; Vasco 0x0 Avaí. O Sport lidera isoladamente o campeonato.



O jogo desta noite é o primeiro enfrentamento entre Roger Machado e Vanderlei Luxemburgo como técnicos. Como jogador, Roger foi um dos protagonistas do título gremista sobre Luxa na Copa do Brasil de 2001. Na ocasião, o Grêmio bateu o Corinthians dirigido pelo treinador carioca.



Arbitragem: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP), auxiliado por Carlos Augusto Nogueira Junior (SP) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF).



Palco da partida: A recente Arena do Grêmio foi inaugurada em dezembro de 2012 com a partida Grêmio 2x1 Hamburgo-ALE. Desde então, Grêmio e Cruzeiro se enfrentaram duas vezes pelo Brasileirão. Uma vitória para cada lado até o momento. O estádio tem capacidade para 60 mil pessoas, mas espera-se um público na casa dos 30 mil na noite desta quarta-feira, às 22 horas.





FIQUE DE OLHO: Grêmio x Cruzeiro: De Arrascaeta. Ele foi negociado para pintar no rival gremista, o Inter, no início do ano. Quem levou a bolada da época foi o Cruzeiro. Pelo alarde da contratação, Arrascaeta ainda não convenceu o torcedor cruzeirense, mas tem feito gols e procurado assistências. Uma vez mais, olho nele!

FIQUE DE OLHO: Grêmio x Cruzeiro: Giuliano. Ele é peça importante na composição do meio gremista. Dedicado e procurando o entrosamento com os demais companheiros como Douglas e Luan, Giuliano tem aparecido bem no Brasileirão. A última vez que balançou as redes foi contra o Atlético Paranaense, nesse Brasileirão. Olho nele!

Do lado gremista, a parceria entre Giuliano e Luan é comemorável, com ambos participando dos gols da equipe ultimamente. O jovem atacante Pedro Rocha, que já vinha lutando por vaga com Scolari, recebe a confiança do técnico Roger Machado.



O zagueiro Bruno Rodrigo também é importante retorno para Vanderlei Luxemburgo. Além dele, o lateral Fabrício é mais um do setor defensivo que estará à disposição para a partida desta quarta-feira, em Porto Alegre. Bruno falou sobre o duelo: "O Grêmio em sua casa é muito forte, então temos que nos preparar para fazer um bom jogo e tentar sair de lá com um bom resultado, já que o Clube vem de duas derrotas seguidas e precisa muito desta vitória", avaliou o defensor.



Na mesma posição de Charles, estão fora o volante Henrique, pelo terceiro amarelo recebido e Eurico, que vai servir à seleção para os Jogos Pan-Americanos.



No lado do Cruzeiro, também há gente voltando. Charles, que havia sofrido uma lesão, se recuperou e viajou de Belo Horizonte e espera ajudar a equipe: "Eu vinha jogando e sofri essa lesão, mas agora estou novamente à disposição. Recuperei rápido, antes do previsto, e espero poder contribuir da melhor maneira possível", disse o jogador de meio.



Outros reforços do Grêmio ao jogo são os laterais Galhardo e Marcelo Oliveira, que estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Após as atuações de Lucas Ramon e Marcelo Hermes, ambos retomam os lugares, respectivamente, nas laterais direita e esquerda.



Após os compromissos em servir à seleção na Copa América, Marcelo Grohe está de volta. O goleiro titular do Grêmio desde o ano passado e referência em lealdade ao clube, vem para retomar a titularidade, que estava nos braços do reserva Tiago. O substituto segurou a bronca e ajudou o time a crescer no torneio nacional. "Fiquei muito feliz pelo o que o Tiago fez e pelo trabalho do preparador Rogério", afirmou Grohe.



Voltando à atualidade, Grêmio e Cruzeiro encontram-se em momentos distintos na tabela. O time gaúcho começou o campeonato com desconfiança, mas houve a troca de comando no vestiário. Felipão deixou o cargo, Roger Machado assumiu oa representação gremista e engrenou bons resultados. Vindo de três vitórias consecutivas, o Tricolor conta com reforços para a partida desta quarta-feira (1).



Já no ano passado, o Grêmio alimentava chances de ir à Copa Libertadores, mas o Cruzeiro de Marcelo Oliveira conseguiu uma virada na Arena para aguar o chopp gremista. Vira-vira de 2 a 1 na etapa final, no bairro Humaitá, e a confirmação da força cruzeirense em seu título brasileiro:





A relembrar jogos de Campeonato Brasileiro com mando gremista. Primeiramente, vamos a um Grêmio x Cruzeiro válido pela disputa de 2011, que ocorreu ainda no estádio Olímpico Monumental. Pelo placar de 2 a 0, vantagem gremista, que fez bom torneio em casa, mas tinha dificuldades em vencer fora. Confira os gols do confronto válido pela 27ª rodada do campeonato de pontos corridos:





No histórico entre as equipes, Cruzeiro e Grêmio já se enfrentaram 63 vezes. A vantagem é da Raposa mineira: 29 vitórias do Cruzeiro, 18 do Grêmio e 16 empates. 86 gols marcados pelos de Minas contra 64 dos sulistas.



​Porém, a equipe cruzeirense ainda oscila muito no campeonato. Começou na zona de rebaixamento, engatou vitórias consecutivas e agora vem de duas derrotas. Na última rodada, perda para o Coritiba, por 1 a 0. Veja o gol:





O Cruzeiro também trocou o treinador com o início do certame em andamento. Após a saída do bicampeão Marcelo Oliveira, a bola da vez a cair na Raposa foi Vanderlei Luxemburgo. Com boas recordações da torcida nas conquistas de títulos em 2003, Luxa tem a dura missão de convencer uma torcida exigente com os últimos anos do clube mineiro.



​Na última rodada, o Tricolor dos Pampas bateu o Avaí fora de casa, pelo placar de 2 a 1. Pedro Rocha e Luan fizeram os gols do triunfo na Ressacada. Confira:





O Grêmio vem fazendo as pazes com a torcida. O Tricolor do técnico Roger Machado sobe na tabela em uma curva ascendente de resultados. Desde que o treinador substituto de Felipão assumiu, o Grêmio soma 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Começa a quarta-feira na 5ª colocação, mas com pontuação de vice-líder, a mesma do São Paulo: 17 pontos.



Boa noite ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, você acompanha tudo sobre o jogo Grêmio x Cruzeiro, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015. A partida desta noite será realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.