Resultado Palmeiras x Chapecoense no Campeonato Brasileiro 2015 (2-0)

Com gols de Egídio e Cristaldo, Palmeiras garante vitória diante da Chapecoense e embala sequência no Campeonato Brasileiro.

47' Fim de jogo!

46' Palmeiras troca passes tentando segurar o resultado até o apito final.

44' Juiz assinala três minutos de acréscimo.

42' Chapecoense troca passes na entrada da área e consegue a infiltração com William Barbio, que recebe na direita e chuta forte. Fernando Prass faz a defesa e, no rebote, Edmilson erra o chute, mas o árbitro já marcava impedimento.

40' Cristaldo se aproveita do rebote adversário e chuta de fora da área, mas a bola passa longe do gol de Danilo. O atacante é aplaudido pela torcida.

38' Substituição no Palmeiras: sai Arouca, entra Andrei Girotto.

37' Defesa do Verdão afasta sem dificuldades.

36' Chapecoense tem falta perigosa para cobrar.

33' Substituição na Chapecoense: sai Camilo, entra Hyoran.

32' Mesmo com vantagem, o Palmeiras segue pressionando em busca do terceiro gol.

30' Cristaldo sai distribuindo dribles em bela jogada, mas defesa adversária encerra lance afastando a bola.

27' Torcida do Palmeiras festeja muito no Allianz Parque. Bom jogo do Verdão.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Em sua primeira participação, Cristaldo lança Egídio, que dá cruzamento fraco. Robinho chega antes do goleiro na recepção, faz o desvio e a bola volta para Cristaldo, que amplia o marcador!

23' Substituição no Palmeiras: sai Leandro Pereira, entra Cristaldo.

21' QUE BOMBA! Rafael Marques recebe passe pela direita e chuta forte, mas Danilo faz boa defesa.

20' Substituição no Palmeiras: sai Dudu, entra Zé Roberto.

19' Cartão amarelo para Elicarlos.

18' Victor Hugo recebe cartão amarelo por reclamação.

16' Elicarlos fica caído e recebe atendimento médico.

15' Palmeiras apresenta muitas falhas nos minutos iniciais do segundo tempo.

13' Neto falha na saída de bola e Dudu fica com a posse, mas retarda a jogada e a defesa se recompõe. Ele ainda consegue o passe para Gabriel, mas o volante erra o cruzamento.

11' Egídio cobra e a bola explode na barreira.

9' Mais uma chance na bola parada do Palmeiras.

8' Na cobrança, a bola rebate na defesa da Chapecoense.

7' Robinho sofre falta na entrada da área e Palmeiras tem cobrança perigosa novamente.

6' Diferente do primeiro tempo, o início da etapa complementar tem menos movimentação, bem como poucos lances perigosos.

4' A presença de William Barbio em campo garante uma Chapecoense mais ofensiva.

2' A bola vai em direção de Rafael Marques, que sobe e tenta cabecear, mas a bola fica nas mãos do goleiro Danilo.

2' Palmeiras tem falta perigosa pela ponta direita. Robinho na bola.

1' Substituição na Chapecoense: sai Wagner, entra Wiliam Barbio.

0' Começa o segundo tempo!

Com gol de Egídio aos 27 minutos, Palmeiras encerra primeiro tempo à frente no marcador.

46' Fim do primeiro tempo!

45' Juiz assinala 1 minuto de acréscimo.

44' Wagner comete falta em Dudu e recebe cartão amarelo.

41' Chapecoense segura a bola e troca passes no campo de defesa.

38' Com a vantagem, Palmeiras segura um pouco o ritmo de jogo, deixando a partida um pouco mais lenta.

35' Chapecoense tem a maioria de suas jogadas elaboradas com Camilo ou Cleber Santana.

33' Camilo cobra, Leandro Pereira tenta fazer o desvio e quase marca contra. A bola passa raspando no gol de Prass.

31' Chapecoense tem falta perigosa.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Lucas cobra lateral, Dudu domina na área e toca para Egídio, que chuta forte e a bola desvia na zaga da Chape, enganando o goleiro Danilo.

24' Palmeiras é dono da maior posse de bola, mas demonstra dificuldades em criar jogadas, enquanto a Chapense busca acionar os contragolpes para conseguir seu tento na partida.

22' A mudança precoce da Chape foi forçada por conta da lesão de Gil, que não conseguiu permanecer até o fim do primeiro tempo.

21' Substituição na Chapecoense, sai Gil, entra Nenén.

20' Palmeiras tem cobrança de escanteio com Victor Ramos. Após o levantamento, a defesa adversária afasta o perigo.

17' EPA! Verdão paulista faz boa movimentação e consegue boa chegada ao ataque. Dudu arrisca o chute de fora da área, a bola desvia no zagueiro da Chapecoense, mas o árbitro marca apenas tiro de meta.

15' Palmeiras tem falta perigosa ao seu favor, mas na cobrança de Egídio, a defesa adversária afasta o perigo.

11' Em novo contra-ataque, Chapecoense chega com perigo com Wagner, que é lançado e fica cara a cara com Fernando Prass, mas ele acaba se atrabalhando e a bola fica com o goleiro alviverde.

10' Robinho faz tabela com Dudu e cruza. O atacante chuta de primeira e Rafael Lima faz o corte. Logo em seguida, o árbitro marca falta no goleiro Danilo.

8' Chapecoense arma o contragolpe com Camilo, que dá o lançamento para Edmilson. O atacante recebe e parte em velocidade, mas o chute de fora da área sai sem direção.

7' Chapecoense tem chance de bola parada em escanteio. Na cobrança, Dener lança na área, mas a defesa palmeirense afasta o perigo.

4' Rafael Marques perde a bola no meio de campo e Wagner fica com ela, avança e passa para Edmilson, mas o chute do atacante sai para fora.

3' Palmeiras começa o primeiro tempo colocando muita pressão na Chapecoense.

1' UUUUUUUUUUH! Logo na saída de bola no meio de campo, Palmeiras parte em velocidade com Leandro Pereira, que arranca pelo meio e chuta forte com a perna esquerda. Danilo aparece e faz ótima defesa.

0' Começa a partida!

Equipes já estão perfiladas e o hino nacional está sendo executado no Allianz Parque.

Para o confronto desta noite, cerca de 30 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada.

O histórico de confronto entre os dois adversário desta quarta não é tão grande. Ao todo, aconteceram apenas quatro encontros. O mais curioso é que o Verdão do Oeste leva a melhor em relação aos paulistanos.

Até o momento são dois triunfos para a Chapecoense contra apenas um do Alviverde, além de um empate. Na última ocasião em que se enfrentaram, novembro de 2014, a Chape venceu por 1 a 0 com gol de Bruno Rangel.

Na última partida, o Verdão atropelou o rival São Paulo, jogando também diante de sua torcida, aplicando uma goleada por 4 a 0, com destaque para o bom desempenho de Egídio nas assistências.

Com o triunfo, o clube subiu três posições e está no 11° lugar com 12 pontos e tem uma das melhores defesas da competição.

Já a Chape entrou em campo na Arena Condá para receber o líder do torneio, o Sport. Em uma partida com poucas chances de gol e muito equilibrada, o Leão saiu na frente do placar no primeiro tempo.

O time da casa conquistou o empate apenas aos 42 minutos da etapa final. Com o ponto garantido, os catarinenses permaneceram na 9ª posição, com 13 pontos.

O Allianz Parque será o palco da partida entre Palmeiras x Chapecoense, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Camilo, meia da Chapecoense. Destaque da Chape, o meia é responsável pelo setor de criação, além de também decidir em alguns jogos marcando seus gols.

FIQUE DE OLHO: Rafael Marques, atacante do Palmeiras. Artilheiro do Allianz Parque, Rafael Marques soma seis gols em 2015, e o que mais marcou em clássicos pelo Verdão. No confronto de hoje, segue sendo destaque e mantém a expectativa de balançar as redes mais uma vez.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 9º Chapecoense 13 9 11º Palmeiras 12 9

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.