Resultado Sport x Inter no Brasileirão (3-0)

21:25 Com o resultado, o Sport continua na liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. O Internacional fica na 11ª colocação, com 13 pontos.

48’ Acabou! O Sport vence o Internacional por 3 a 0 e continua invicto na Série A.

45’ Três minutos de acréscimos.

44’ Vermelho! Léo faz falta dura em Renê e recebe cartão vermelho direto.

40’ Última modificação no Sport: Sai: Marlone. Entra: Danilo.

39’ Uuuhhh! Rithely puxa contra-ataque pelo meio, tabela com Samuel, entra na área e chuta forte para boa defesa de Muriel.

35’ Confronto fica sonolento neste momento. Rubro-negros apenas administram o resultado e o Inter não encontra forças para reagir.

31’ Modificação no Sport: Sai: Maikon Leite. Entra: Neto Moura.

31’ Uuuhhh! Jorge Henrique acerta lindo passe para Alisson Farias, que domina na área e chuta cruzado, com perigo.

29’ Última modificação no Internacional: Sai: Wellington. Entra: Rodrigo Dourado.

26’ Alisson Farias recebe na entrada da área, limpa a marcação e chuta para fora.

23’ Danilo! Rafael Moura faz linda jogada na área, passa com categoria pela marcação do Leão e, no momento da finalização, o goleiro rubro-negro sai rápido e defende.

21’ Sport diminui o ritmo neste segundo tempo e tenta chegar com tranquilidade.

20’ Modificação no Sport: Sai: Régis. Entra: Samuel.

15’ Alteração no Internacional: Sai: Nilmar. Entra: Alisson Farias.

14’ Uuuhhh! Régis aproveita uma bola que sobra na área e chuta forte para fora, assustando o goleiro do Inter.

13’ Amarelo! André reclama de uma marcação de falta e recebe cartão amarelo.

11’ Renê domina pelo meio, avança e deixa a bola para Marlone. O meia chuta mal e desperdiça uma ótima oportunidade.

9’ Alteração no Internacional: Sai: Valdívia. Entra: Vitinho.

8’ Maikon Leite recebe um lindo lançamento, entra na área e acaba caindo. O árbitro deixa o lance seguir e a bola vai para a linha de fundo. No lance, o lateral-esquerdo Gefferson recebeu amarelo por reclamação.

6’ Danilo! Depois de uma cobrança de falta, Nilton desvia de cabeça e o goleiro leonino faz uma grande defesa.

4’ Sport trabalha a bola no meio-campo para tentar encontrar espaços na defesa colorada.

0’ Começa o segundo tempo!

20:33 Internacional voltando neste momento e, também, não faz alterações.

20:32 Sport voltando para o gramado da Ilha do Retiro, sem alterações.

20:25 Nilmar, atacante do Internacional: “Eles estão jogando no contra-ataque a gente que deveria propor isso. Estamos abertos no meio de campo e temos que fechar um pouco mais. Vamos voltar mais atentos para o segundo tempo.”

20:20 Maikon Leite, atacante do Sport: “Estamos procurando impor nosso ritmo de jogo desde o começo. O time todo está muito bem e conseguimos construir um bom resultado no primeiro tempo.”

47’ Fim do primeiro tempo! O Sport não toma conhecimento do Internacional e vence a etapa inicial por 3 a 0.

45’ Dois minutos de acréscimos.

40’ Maikon Leite manda para Régis e o meia deixa com Marlone, que chuta forte da entrada da área para boa defesa de Muriel.

38’ Nilton cobra falta com chute forte, mas é parado pela barreira leonina. Escanteio para o Inter.

35’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Régis carrega a bola pelo meio e acerta belo passe para André. O atacante chuta no canto esquerdo e marca mais uma vez para delírio da torcida rubro-negra.

33’ Valdívia manda para Rafael Moura e recebe de volta. Ele encontra espaços na entrada da área, mas chuta fraco e facilita o trabalho de Danilo Fernandes.

30’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Maikon Leite cobra escanteio, Régis desvia de cabeça, Marlone acerta belo chute de fora da área e aumenta a vantagem leonina.

29’ Rithely acerta lindo lançamento para Maikon Leite, que dispara, mas não chega antes de Alan Costa. Escanteio para o Leão.

28’ Internacional trabalha a bola no campo de defesa para tentar encontrar espaços. Rubro-negros marcam bem.

25’ Uuuhhh! André arranca pelo meio, deixa a marcação para trás e aciona Maikon Leite. Sem muito ângulo, o jogador chuta buscando o canto esquerdo e quase marca.

20’ Amarelo! Régis mata o contra-ataque perigoso do Inter e recebe o segundo amarelo do jogo.

19’ Muriel! Rithely recebe pelo meio-campo e arrisca um chute de longe. A bola foi de maneira perigosa e o goleiro do Inter preciso espalmar para escanteio.

17’ Maikon Leite recebe com liberdade na direita avança bem, mas cruza baixo e a defesa do Inter manda para escanteio.

16’ Valdívia trabalha a bola pelo meio, com espaço, e tenta lançar para Nilmar, mas a defesa rubro-negra afasta para escanteio.

12’ Maikon Leite recebe pela direita, vai até a linha de fundo e cruza buscando André, mas o zagueiro Alan Costa manda para escanteio.

9’ No lance do pênalti, o zagueiro Alan Costa recebeu cartão amarelo.

9’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! André bate o pênalti com categoria, desloca o goleiro do Inter e abre o placar na Ilha do Retiro. Festa da torcida rubro-negra.

8’ Pênalti para o Sport! André aproveita um erro na saída de bola, toca para Régis que entra na área, passa pelo zagueiro e acaba sendo derrubado.

6’ Nilmar parte com velocidade pelo meio, toca para Rafael Moura e a defesa rubro-negra afasta, mas sobra para Valdívia, que chuta de primeira e manda para fora.

5’ Jogo começa com bastante velocidade. Equipes buscam pressionar para marcar o primeiro gol o mais rápido possível.

3’ Jorge Henrique faz linda jogada pelo lado direito de ataque, deixa Renê para trás e cruza com perigo para bom corte de Rithely.

2’ Não vale! Marlone tabela com Régis, entra na área e bate cruzado. A bola pega na rede pelo lado de fora e assusta Muriel, mas lance não vale, pois o jogador estava adiantado.

0’ Uuuhhh! Inter toca a bola de pé em pé, Jorge Henrique aciona Valdívia, que vai até a linha de fundo e cruza para Rafael Moura. O atacante desvia e quase abre o placar.

0’ Começou! Bola rolando na Ilha do Retiro para o confronto entre Sport e Internacional.

19:27 Execução do hino nacional finalizada na Ilha do Retiro. Fica a expectativa para o início do embate, que deve acontecer dentro de instantes.

19:25 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento na Ilha do Retiro.

19:23 Sport e Internacional estão no gramado da Ilha do Retiro.

19:13 Acabou o aquecimento do Internacional. Jogadores vão para os vestiários e devem voltar dentro de instantes.

19:09 Suspensos por conta do terceiro cartão amarelo, Diego Souza e Wendel estão na Ilha do Retiro para apoiar os companheiros de equipe.

19:07 Os goleiros do Sport também estão no gramado da Ilha do Retiro realizando o aquecimento. Jogadores, como de costume, fazem o trabalho de aquecimento nos vestiários.

19:05 Expectativa da diretoria rubro-negro é de contar com mais de 20 mil torcedores nas arquibancadas da Ilha do Retiro.

19:00 Jogadores do Internacional estão realizando o aquecimento no gramado da Ilha do Retiro. Eles ficam posicionados atrás de um dos gols do estádio, enquanto os goleiros aquecem na meta.

18:54 Diego Aguirre conta com os seguintes jogadores no banco de reservas: Jacson; William, Eduardo, Rodrigo Dourado, Lucas Marques, Alisson Farias, Vitinho, Taiberson e Bruno Gomes.

18:52 O Internacional entrará em campo da seguinte maneira: Muriel; Léo, Alan Costa, Nilton e Geferson; Nicolás Freitas, Wellington, Jorge Henrique e Valdívia; Nilmar e Rafael Moura.

18:50 Atenção torcedor colorado, o Internacional está definido para o embate da Ilha do Retiro.

18:46 Eduardo Baptista tem os demais jogadores à disposição no banco de reservas: Luiz Carlos, Ronaldo, Ewerton Páscoa, Danilo, Neto Moura, Matheus Galdezani, Wallace, James Dean e Samuel.

18:44 O Leão da Ilha do Retiro buscará a manutenção de invencibilidade e liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro com a seguinte equipe: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Rodrigo Mancha, Marlone, Régis e Maikon Leite; André.

18:40 Atenção torcedor rubro-negro, o Sport já está definido para o importante confronto de logo mais ante o Internacional.

18:30 Muita boa a venda de ingressos para o confronto desta noite. Ilha do Retiro deverá receber seu melhor público nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Torcida chegando em bom número.

O estádio Ilha do Retiro será o palco da partida entre Sport x Internacional, válida pelo Brasileirão 2015.

O técnico Diego Aguirre gosta de adotar o sistema de rodizio e escalar jogadores diferentes em cada rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste confronto ante o Sport, o comandante vai poupar alguns dos grandes destaques do Internacional na temporada. Assim, D'Alessandro, Ernando e Lisandro López não ficarão à disposição do treinador para serem utilizar sequer no decorrer do confronto.

O técnico Eduardo Baptista não fez mistério e confirmou o time rubro-negro, com Régis e Rodrigo Mancha entrando nas vagas dos suspensos Diego Souza e Wendel, respectivamente. O treinador ainda comentou sobre as modificações no estilo de jogo com a entrada desses jogadores. “O time está definido. É o mesmo que iniciou o treinamento. Régis entra na vaga de Diego Souza e Rodrigo Mancha na de Wendel. São características diferentes. Régis se utiliza mais de uma velocidade, enquanto Diego procura mais a bola. Mas o importante é que o Sport tem um padrão. A gente deixa uma certa liberdade para as características de cada um, mas tem que seguir um padrão para que o time siga bem”

O lateral-esquerdo Geferson será o grande reforço do Internacional nesta noite. O jogador, que estava servindo a Seleção Brasileira na Copa América, comentou sobre a entrada do volante Nilton como zagueiro e não mostrou preocupação. “Se o professor Aguirre escolheu o Nilton, é porque conhece. Jogo do lado do campo, então não muda. Se o professor escolheu, é porque tem confiança no trabalho dele (Nilton).”



O Sport provavelmente enfrentará um dos melhores da competição, mesmo que seja uma equipe mista. Apesar disso, o lateral-direito Samuel Xavier destaca que não é possível dizer que esse será o confronto mais difícil do Leão nesta Série A. “É um teste difícil, mas não tem como falar que é o mais difícil. O jogo contra o Joinville, por exemplo, às vezes acha que vai ser fácil e quem assistiu viu como foi. Eles tiveram até a chance de empatar e não fizeram.”

FIQUE DE OLHO Sport x Internacional: Rithely, volante do Sport, pode ser o grande diferencial do Leão pernambucano nesta noite. O jogador vem se destacando na Série A com belos passes para gols e ótima marcação. As atuações destacáveis fizeram o leonino receber vários elogios de treinadores de outras equipes da competição.

FIQUE DE OLHO Sport x Internacional: Nilmar, atacante do Internacional, é um atleta de qualidade inquestionável e deverá dar muito trabalho à defesa rubro-negra neste confronto. O atacante estaria fora de combate, pois o técnico colorado tinha a intenção de poupá-lo, mas o mesmo pediu para atuar e deve ser titular.

O Internacional entrará em campo com um time misto. Assim, o volante Nilton atuará como zagueiro. A função não será novidade para o atleta, contudo, faz tempo que ele não joga desta maneira. Apesar disso, ele mostrou-se preparado para desempenhar bem seu papel. “Já faz um tempo que não atuo como zagueiro, mas estou preparado. Já tive essa experiência em outras oportunidades, vamos ter de conversar muito por ali, mas estou confiante de que poderei fazer uma boa partida. Minha essência dentro de campo é a marcação e na zaga o que mais preciso ter é esta força.”

O Sport vive uma grande fase, mas a torcida anda devendo nesta Série A. A média de público leonina vem sendo muito baixa, principalmente, para todos que estavam acostumados com, no mínimo, 18 mil torcedores na Ilha do Retiro. O atacante Maikon Leite cobrou uma participação maior dos torcedores. “A gente está lutando muito e queremos a nossa Ilha do Retiro lotada. Estamos esperando pelo torcedor. Colocar 25 mil será fundamental. Já está sendo difícil vencer a gente com 10 mil.”

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Sport x Internacional válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!