Resultado Vasco x Avaí no Brasileirão 2015 (1-0)

E com isso encerramos a nossa transmissão de Vasco 1 x 0 Avaí pela 10ª rodada. Tenham todos uma boa noite.

Já o Avaí continua, momentaneamente, na 12ª posição com 12 pontos e enfrentará o Sport na Ressacada na próxima rodada.

Com o resultado o Vasco pula para a 17ª colocação com 9 pontos e irá até Chapecó enfrentar a Chapecoense na próxima rodada.

FIM DE PARTIDA EM SÃO JANUÁRIO! O vasco faz sua melhor partida no campeonato, bate o Avaí e conquista a segunda vitória consecutiva.

49' Mais um minuto de acréscimo

48' CARTÃO VERMELHO PARA RAFAEL SILVA(VASCO) E ANTÔNIO CARLOS(AVAÍ)

45' Quatro minutos de acréscimos

44' Avaí tentando buscar forças para empatar a partida.

34' Alteração no Avaí: Sai: Pablo / Entra: Denner

31' Alteração no Vasco: Sai:Gilberto / Entra: Julio dos Santos

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO VASCO! EMANUEL BIANCUCCHI É O NOME DA FERA! Eduardo Neto se atrapalha, perde para Guiñazu que toca para Gilberto que faz a parede para o primo de Messi chutar forte e colocado. Golaço para abrir o placar em São Januário.

22' Alteração no Avaí: Sai: Juninho / Entra: Everton Silva

21' UHHH! Juninho cobrou por cima do gol.

20' Falta muito perigosa para o Avaí.

20' Amarelo para Lucas do Vasco

19' Amarelo para Emerson do Avaí

15' Alteração no Avaí: Sai: André Lima / Entra: Willian

15' Alteração no Vasco, sob gritos de "Burro" para Celso Roth: Sai: Julio César / Entra: Rafael Silva

14' Mais um impedimento mal marcado contra o Vasco, o segundo na partida.

8' Alteração no Vasco: Sai: Jhon Cley / Entra: Emanuel Biancucchi

6' NO TRAVESSÃO! Cobrança perfeita de Anderson Salles, colocada, que acerta o travessão de Vagner.

6' Emanuel Biancucchi vem aí.

5' Falta perigosa para o Vasco.

0' Começa a apertar a chuva em São Januário.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes de volta ao gramado de São Januário

Amarelo para André Lima do Avaí, por reclamar com o árbitro, após o fim da primeira etapa.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO EM SÃO JANUÁRIO! 0 A 0

45' Amarelo para Christiano do Vasco, por parar contra-ataque

44' NA TRAVE! Após falha de Romário, Jhon Cley cruza, Gilberto se antecipa e acerta a trave de Vagner.

37' UHHHH Cruzamento da direita, Rômulo antecipa a Anderson Salles e joga com perigo na rede pelo lado de fora. Quase o primeiro do Avaí.

32' Enquanto isso, na Ilha do Retiro vai dando o líder: Sport 2 x 0 Internacional

25' André Lima caído no meio de campo, aparentemente nada grave com o atacante.

22' UHHHH! Bela bola de Christiano para Julio César que ganhou na corrida e cruzou para Riascos que tentou de letra, para defesa de Vagner

15' Boa tabela entre Rômulo e André Lima e mais uma vez, Rodrigo salva o Vasco, jogando para escanteio.

8' RODRIGO! Quem chegou dessa vez foi o Avaí, em bola cruzada para a meia-lua, Rômulo se antecipa e antes de abrir o placar foi desarmado por Rodrigo. Corte providencial do zagueiro do Vasco.

3' ANULADO! Vasco começa melhor. Bola lançada para Gilberto, que dribla dois, chuta para defesa de Vagner, e no rebote Jhon Cley, em posição irregular, chuta para o gol corretamente anulado.

1' Arremesso lateral de Madson para dentro da área, Riascos tenta emendar mas manda por cima do gol do Avaí

BOLA ROLANDO PARA VASCO X AVAÍ! É o ínicio da 10ª rodada do Brasileirão

Um minuto de silêncio.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado em São Januário.

Equipes em campo!

No último jogo entre as duas equipes em São Januário: Vasco 0 x 5 Avaí pela Série B 2014

Gilson Kleina ainda terá a disposição os seguintes jogadores: Diego, Jéci, Marrone, Everton Silva, Adriano, Denner, Tauã, Roberto e Willian

AVAÍ ESCALADO! Gilson Kleina manda a campo o seguinte time: Vagner; Nino Paraíba, Antonio Carlos, Emerson e Romário; Renan, Eduardo Neto, Pablo e Juninho; Rômulo e André Lima.

Celso Roth ainda terá a disposição no banco de reservas: Jordi, Aislan, Jean Patrick, Jackson Caucaia, Emanuel Biancucchi, Julio dos Santos, Thalles e Rafael Silva

VASCO ESCALADO! Celso Roth coloca a campo o seguinte time: Charles; Madson, Rodrigo, Anderson Salles e Christiano, Julio César, Lucas, Jhon Cley Guiñazu; Riascos e Gilberto.

Marcos André Gomes da Penha ficará responsável pela arbitragem nesta noite em São Januário.

Não haverá muitas mudanças no Vasco, para o duelo de daqui a pouco. Celso Roth não terá Serginho no meio-campo, tudo indica que Lucas deverá substituir o volante.

Gilson Kleina, técnico do Avaí, não vai poder contar com o meia Marquinhos, vetado com dores no joelho. Além do camisa 10, Renan Oliveira também está fora da partida desta noite, se recuperando de lesão. Eltinho e Anderson Lopes cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

São Januário será o palco da partida entre Vasco da Gama x Avaí, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: André Lima. O atacante é a esperança de gols da equipe catarinense nesse Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Guiñazu. O capitão do cruzmaltino é um dos poucos jogadores ue ainnda mantém o respeito do torcedor, mesmo com a má-fase da equipe.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 19º Vasco da Gama 06 09 12º Avaí 12 09

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Vasco da Gama x Avaí válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!