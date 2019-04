Em noite inspirada de Thiago Ribeiro e Patric, Atlético-MG vence Coritiba pelo Brasileirão

Atlético-MG e Coritiba se enfrentaram na Arena Independência pela 10ª rodada do Brasileirão, na noite desta quarta-feira (1). Os três pontos eram muito importantes para as duas equipes, enquanto o Galo buscava a permanência na segunda colocação da competição, o Coxa almejava sair da zona de rabaixamento. Porém, com dois gols de Thiago Ribeiro, e uma bela atuação do lateral-direito Patric, os mandantes levaram a melhor no duelo.

Com a derrota, o Coritiba segue, por pelo menos mais uma rodada, na zona de rebaixamento, e o alvinegro se assegura na segunda colocação, já que o líder, Sport já havia jogado e vencido seu compromisso da rodada, batendo o Internacional por 3 a 0 em Recife. No próximo fim de semana,o Atlético vai à Porto Alegre enfrentar o Internacional e o Coritiba recebe o Joinville, no Couto Pereira.

Coritiba desperdiça oportunidades, e Galo aproveita a chance de abrir o placar com Thiago Ribeiro

A partida começou com as duas equipes buscando o ataque, mas de forma confusa. O Coritiba errava muitos passes e não conseguia criar chances efetivas de chegar à área atleticana e os donos da casa pareciam estar se adequando ao esquema com dois volantes, já que Leandro Donizete voltava ao time titular.

O Atlético teve as melhores chances do primeiro tempo. Chegava bem com investidas de Douglas Santos pela lateral esquerda, que quase resultaram em gol por duas oportunidades, uma em devio de Lucas Pratto e outra na chegada do zagueiro Jemerson. O Coritiba também tinha suas chances, ainda que mais escssas, aos 14 minutos da primeira etapa, Wellingotn Paulista, livre, recolhe bola dividida na área alvinegra, mas desperdiça grande oportunidade chutando em cima do goleiro Victor, que agarrou o chute sem maiores dificuldades.

A partir dos 20 minutos de jogo, o Galo passou a desenvolver maior volume de jogo e conseguiu acuar o aguerrido time paranaense em seu campo de defesa. O Coritiba aproveitava os contra ataques nos espaços deixados pela defesa atleticana, mas assim como o ataque do Galo, os jogadores do Coxa não foram efetivos na finalização das jogadas.

Somente aos 44 minutos o primeiro gol saiu. Lucas Pratto dividiu bola na intermediária, a bola ficou com Giovanni Augusto que encontrou Patric na grande área. O lateral enxergou Thiago Ribeiro e fez ótimo passe para o meio da defesa Coritibana, Thiago dominou, girou sobre a marcação e bateu rasteiro no canto direito do goleiro Bruno, abrindo o placar para os donos da casa.

Ney Franco modifica Coritiba, equipe melhora, porém Thiago Ribeiro mais uma vez marca em favor do Atlético

Na segunda etapa, Ney Franco fez modificações em seu time e colocou em campo Marcos Aurélio, no lugar do amarelado Alan Santos e o Coritiba pareceu entrar na partida com mais vigor e participação ofensiva

Quando o Coritiba finalmente conseguiu deixar a partida mais equilibrada,os nomes do jogo jogaram um balde de água fria na reação alviverde. Thiago RIbeiro avançou pela ponta direita, tabelou com Patric e saiu na cara de Bruno, o atacante não titubeou e bateu forte no canto direito do goleiro, a bola ainda beijou o pé da trave antes de entrar.

Após o gol marcado , Ney Franco efetuou as trocas de Paulinho e Misael nos lugares de Lúcio Flávio e Raphael Lucas. As substituições deram mais pegada ao meio campo do Coritiba e mais velocidade ao ataque, com isso as chegadas do ataque atleticano foram mais contidas e os paranaenses conseguiram boas infiltrações na defesa adversária.

O esboço de reação do Coritiba não foi suficiente para incomodar efetivamente a defesa do Galo que permaneceu bem postada e ainda teve mais problemas quando Ney Franco se desentendeu com a arbitragem e foi expulso de campo. O time atleticano ainda chegou a aparecer com certo perigo antes do apito final. Aos 45 do segundo tempo, Levir Culpi trocou Thiago Ribeiro e GIovanni Augusto por Josué e Cardenas e o Galo cadenciou o jogo nos acréscimos até soar o apito de Braulio da Silva Machado, decretando a vitória do time mineiro.