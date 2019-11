Diretoria do Atlético-MG se reúne com Jô e negocia atacante com o Al Shabab

A passagem de Jô pelo Atlético-MG chegou ao fim, pouco após completar três anos no clube. O atacante se reuniu com o diretor de futebol do Galo, Eduardo Maluf, na manhã desta quinta-feira (2) para acertar os últimos detalhes de sua venda para o Al Shabab, dos Emirados Árabes, comandado por Caio Júnior. O negócio gira em torno de três milhões de euros (R$10,4 milhões), e se aprovado nos exames médicos, Jô irá assinar vínculo com seu novo clube, por três anos.

Em seu site oficial, o Al Shabab já anunciou a contratação do atacante, informando o tempo de contrato. O Atlético-MG irá receber 50% do valor total da negociação, enquanto a outra metade, será dividida entre o Internacional, ex-clube de Jô, e um grupo de investidores. O atacante já foi liberado dos treinos do alvinegro para resolver questões de documentação para entrar em Dubai.

Em maio de 2012, o ex-presidente do Atlético, Alexandre Kalil, anunciava Jô como novo reforço no ataque do Galo, após passagem frustrada no Internacional. Em pouco tempo atuando pela equipe mineira, o atacante caiu no gosto da torcida, fazendo gols e quase levando o time ao titulo brasileiro daquele ano. Mas foi em 2013 que o jogador se consagrou vestindo a camisa preta e branca, mais precisamente, na Libertadores da América. Jô editou uma parceria de sucesso com Ronaldinho Gaúcho e Bernard, faturando o inédito título sul-americano para o Galo, sendo inclusive, artilheiro do torneio.

Já em 2014, o atacante foi convocado para defender o Brasil na Copa do Mundo, porém, a seleção comandada por Luiz Felipe Scolari, decepcionou, sendo eliminada da competição por 7 a 1 pela Alemanha, na semifinal. Após o vexame, Jô não conseguiu render o mesmo que 2013, e ainda viu Ronaldinho Gaúcho se transferir para o Queretáro, do México. Após a saída do craque, o atacante se envolveu em problemas familiares, faltando a treinos no Centro de Treinamento do Galo, completando uma série de jogos sem marcar gols.

Após ficar mais de um ano sem marcar gols, Jô se redimiu na atual temporada, marcando o gol do título mineiro do Atlético, diante da Caldense, em Varginha. Em sua passagem pela equipe alvinegra, o atacante disputou 127 partidas, marcando 39 gols. Além da conquista da Libertadores em 2013, o jogador conquistou dois Campeonatos Mineiros (2012 e 2015), além da Recopa Sul-Americana de 2014.