Levir Culpi barra Patric da equipe titular e Maluf avisa: "Se não renovar o contrato, não joga"

O Atlético-MG pode estar perdendo mais um jogador em seu elenco. Após a transferência de Guilherme, para o Cruz Azul, do México, e do atacante Jô, para o Al Shabab, dos Emirados Árabes, dessa vez quem está se despedindo da equipe alvinegra, é o lateral-direto Patric, que atualmente é o titular absoluto da posição, e vive grande fase no Galo.

O técnico Levir Culpi revelou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (3), em tom de despedida, que o jogador assinou pré-contrato com outra equipe, e está fora do elenco titular que enfrenta o Internacional, neste domingo (5), às 18h30, no Beira Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A justificativa do treinador para o veto do atleta, é a dificuldade do jogador, para se concentrar nas partidas, além de correr risco de sofrer uma lesão e prejudicar o contrato feito.

"É compreensível. O atleta pode assinar pré-contrato até seis meses antes do término, o que deixa lacuna perigosa. O jogador sai do foco, perde a concentração ou não se concentra como deveria. Sou a favor de fazer com que ele não jogue. O Patric está negociado praticamente, embora seja profissional ótimo. Faz um contrato na Arábia, por exemplo, mas continuamos jogamos aqui e uma contusão rompe o contrato praticamente. Eu acho bom senso ele não participar dos jogos. Ele está praticamente fora do clube", lamentou Levir.

O diretor de futebol do Galo, Eduardo Maluf, deu um ultimato para Patric decidir o seu futuro. O dirigente explicou que tenta renovar o vínculo do atleta, junto com representantes do mesmo, desde janeiro, e por esse motivo, não poderá dar mais prazo para a resposta de ambos. Maluf ainda ponderou que o pré-contrato é legalizado, porém o jogador não será titular da equipe, enquanto não renovar o contrato com o clube mineiro.

“O Patric é um jogador que faltam seis meses para o contrato acabar e a lei permite o pré-contrato com outra equipe. A gente vem se arrastando na negociação com o pai e empresário do jogador para ampliar o vínculo há mais de seis meses. Entendemos que não vamos esperar mais. Eu gosto de falar da atualidade, ele ainda não renovou o contrato e não vai ser utilizado”, garantiu o diretor de futebol.

A decisão de barrar o jogador da titularidade, é uma regra interna do Atlético, conforme explicou Eduardo Maluf. O dirigente citou outros exemplos dentro do clube, como o caso do meia Dátolo, e ressaltou que o prazo dado para a resposta de Patric e seus representantes, já se esgotou.

"É uma norma do Atlético. Aconteceu com o Dátolo, quando fomos renovar. A lei permite que o jogador assine pré-contrato com outro clube. Estamos tentando renovar com ele desde janeiro. Esta semana falei com o procurador, com o pai dele e o prazo final se encerrou. Se o jogador não renovar, a gente não deixa ele continuar ele jogando”, concluiu Maluf.