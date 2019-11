Resultado Avaí x Sport no Brasileirão 2015 (2-2)

13:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta manhã/tarde de domingo (05). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

12:58 Com o resultado, o Sport continua na liderança com 23 pontos, mas pode perder a posição com a sequência da rodada. Já o Avai fica na 12ª colocação, com 13 pontos.

12:56 Depois do apito final o volante Eduardo Neto recebeu cartão vermelho e vários jogadores do Avaí foram para cima do árbitro.

50’ Fim de jogo! Avaí e Sport ficam no empate por 2 a 2.

48’ Amarelo! William recebe cartão amarelo por reclamação.

48’ Última modificação no Sport: Sai: Diego Souza. Entra: Rodrigo Mancha.

47’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! André cobra o pênalti com categoria e deixa tudo igual na Ressacada.

45’ Pênalti para o Sport! André rouba a bola de Jubal, após um cruzamento errado de Samuel, e o árbitro marca penalidade favorável aos rubro-negros.

43’ Amarelo! O goleiro Vagner também a colocar a bola em jogo e recebe cartão amarelo por cera.

42’ Régis manda para Marlone, que recebe na entrada da área, mas chuta para fora.

40’ Sport continua errando bastante e, até o momento, não mostra poder de reação.

38’ Amarelo! Jéci tenta atrasar o reinicio de jogo e recebe cartão amarelo.

36’ Amarelo! Régis coloca a mão na bola e recebe cartão amarelo.

35’ Última modificação no Avaí: Sai: Tinga. Entra: Pablo.

33’ Roberto faz bela jogada pela esquerda, mas cruzamento sai errado e Renê afasta o perigo.

31’ Amarelo! Diego Souza faz falta no campo de ataque, fica reclamando e recebe cartão amarelo.

30’ Modificação no Sport: Sai: Wendel. Entra: Samuel.

29’ Modificação no Avaí: Sai: Romulo. Entra: Roberto.

29’ Régis acerta um lindo lançamento para Marlone, que entra na área e chuta errado.

26’ Alteração no Avaí: Sai: Anderson Lopes. Entra: Everton Silva.

24’ Avaí fica no campo de defesa esperando o erro do Sport para tentar encaixar um contra-ataque.

20’ Perdeu! André recebe um grande lançamento de Diego Souza, entra livre na área, mas perde o ângulo e chuta na rede pelo lado de fora. Outra ótima chance desperdiçada pelo Leão pernambucano.

19’ Samuel Xavier faz grande jogada pela direta, chega na linha de fundo e cruza para Diego Souza chutar fraco e perder uma ótima oportunidade.

18’ Sport tranquiliza um pouco o ímpeto do Avaí e tenta trabalhar a bola no setor de ataque.

14’ Alteração no Sport: Sai: Maikon Leite. Entra: Régis.

11’ Na trave! William recebe na direita, entra na área, chuta cruzado e acerta a trave. Quase o terceiro gol.

8’ Nino Paraíba encontra espaço pelo lado direito, faz cruzamento, mas Anderson Lopes não encontra espaço para finalizar com perigo.

6’ Diego Souza lança para Wendel, mas o volante não consegue pegar a bola, pois a defesa do Avaí fecha bem.

4’ Impedido! Romulo recebe bom passe, parte para o caminho do gol, mas jogada não vale, pois o jogador está em posição irregular.

1’ Diego Souza cobra escanteio, Wendel sobe mais alto que a defesa e cabeceia, com perigo, para fora.

0’ Começa o segundo tempo!

12:05 Sport também voltou para o gramado e a formação da etapa inicial foi mantida.

12:04 Avaí de volta para o segundo tempo. Equipe não sofreu alterações.

47’ Fim do primeiro tempo! Avaí consegue virar o jogo e fica na frente nesta primeira etapa.

46’ Perdeu! Maikon Leite recebe um grande passe, entra na área livre, mas acaba chutando em cima do goleiro Vagner e perde uma ótima chance.

45’ Dois minutos de acréscimos neste primeiro tempo.

43’ Diego Souza recebe na área, não encontra espaços para chutar e toca para Samuel Xavier, que erra feio.

42’ Uuuhhh! Renê avança pela esquerda e faz o cruzamento para André cabecear com perigo. Quase o empate dos pernambucanos.

39’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ! Nino Paraíba recebe pela direita, avança e faz o cruzamento rasteiro para Anderson Lopes mandar para o fundo das redes. O time da casa vira o jogo.

37’ GOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ! Nino Paraíba cruza pela direita, zaga do Sport não consegue afastar e Renan chuta forte para o fundo das redes e deixa tudo igual na Ressacada.

34’ Avaí tem a posse de bola, mas não consegue encontrar espaços na forte marcação do Sport.

30’ Nino Paraíba faz linda jogada na linha lateral, entra na área com velocidade, mas acaba errando no momento do passe e a bola vai para escanteio.

29’ Renê avança junto com Marlone pela esquerda, faz cruzamento perigoso e a defesa adversária afasta.

28’ Samuel Xavier recebe um belo lançamento, tenta fazer o cruzamento, mas bola bate na defesa do Avaí e vai para a linha lateral.

24’ Nino Paraíba lança a bola na área em cobrança de lateral, a zaga do Sport não se entende e o atacante Anderson Lopes chuta para defesa do goleiro Danilo Fernandes.

23’ Diego Souza domina pelo meio-campo e acaba sendo derrubado por Eduardo Neto. Falta para o clube pernambucano.

20’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza aproveita um cruzamento de Renê e manda, de cabeça, para o fundo do gol. Festa rubro-negra na Ressacada.

18’ Jogo sem grandes oportunidades neste momento.

13’ Amarelo! Eduardo Neto entra muito duro no jogador rubro-negro e recebe o primeiro cartão do jogo.

12’ Jéci tenta lançar o meia Romulo, mas o goleiro Danilo Fernandes sai bem do gol e faz a defesa tranquila.

9’ Rithely tenta inverter a jogada para Renê na esquerda e a acaba errando. Lateral para os donos da casa.

6’ Uuuhhh! Bola é lançada para Diego Souza, que sai na frente do goleiro, mas não alcança. Vagner, entretanto, joga a bola em cima do seu companheiro de equipe e quase acontece o primeiro gol do jogo.

5’ Renan levanta a bola na área e o lateral-direito Samuel Xavier manda para escanteio.

2’ Avaí trabalha a bola no campo de defesa e o Sport tenta marcar forte.

0’ O Sport já tenta chegar com perigo pela esquerda de ataque e a zaga do Avaí manda para escanteio.

0’ Começou! Bola rolando no estádio da Ressacada para o confronto entre Avaí e Sport.

10:58 Tudo pronto! Em poucos minutos a bola começa a rolar no estádio da Ressacada.

10:56 Fim da execução do hino nacional brasileiro. Agora, é o momento do hino do estado de Santa Catarina.

10:54 Hino nacional sendo executado neste momento no estádio da Ressacada.

10:52 Avaí e Sport estão no gramado da ressacada para o confronto de logo mais.

10:43 Acabou! Jogadores de Avaí e Sport encerram o aquecimento no gramado da Ressacada. Dentro de instantes, eles vão voltar para começar o embate.

10:29 Jogadores do Sport também estão no gramado fazendo o trabalho de aquecimento.

10:26 Jogadores do Avaí estão no gramado da Ressacada para fazer o trabalho de aquecimento.

10:25 No Sport, os jogadores que estão no banco de reservas são os seguintes: Luiz Carlos; Ronaldo, Danilo, Ewerton Páscoa, Neto Moura, Rodrigo Mancha, Régis, Mike e Samuel.

10:24 O técnico Gilson Kleina terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Diego; Philipe Maia, Eltinho, Adriano, Everton Silva, Claudinei, Pablo, Denner, Juninho, Roberto, Tauã e André Lima.

10:20 Público dentro da Ressacada é fraco neste momento, contudo, muitos torcedores estão do lado de fora do estádio.

10:17 Já o Sport vem buscar a manutenção da liderança com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Maikon Leite, Diego Souza e Marlone; André.

10:15 O Avaí entrará em campo com a seguinte formação: Vagner; Nino Paraíba, Jéci, Jubal e Romário; Renan, Eduardo Neto, Tinga e Romulo; Anderson Lopes e William.

10:10 Atenção torcedor! Avaí e Sport já estão escalados para o confronto de logo mais.

09:47 Atenção torcedor rubro-negro! Momento em que os jogadores leoninos deixaram o hotel onde estavam concentrados para o jogo. Confiança em um resultado positivo é grande. Sport é líder invicto da competição.

09:45 Estádio da Ressacada pronto para mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Dia bonito em Santa Catarina. Expectativa por um bom público no local, pois a diretoria fez promoção.

09:43 Atacante Anderson Lopes passou por um teste quando chegou ao estádio da Ressacada. Jogador sentiu um problema no último treinamento e é dúvida para entre confronto, contudo, é provável sua participação.

O estádio Ressacada será o palco da partida entre Avaí x Sport, válida pelo Brasileirão 2015.

O Sport vive um grande momento e os jogadores que estão entrando em campo vem dando conta do recado. Assim foi contra o Internacional, quando Eduardo Baptista não contou com Diego Souza e Wendel, mas Régis e Rodrigo Mancha fizeram grande partida. O técnico, inclusive, promoverá a volta dos dois atletas à titularidade e explica que isso acontecerá por um motivo de critério. “Não tive nenhuma dúvida em relação ao time titular. É uma questão de critério. Diego (Souza) e o Wendel não ficaram fora por estar mal, pois estavam jogando bem. Os dois não atuaram por motivo de suspensão e é natural o retorno deles à titularidade”.

A fase do Sport vem deixando o Brasil todo surpreso. Líder isolado e invicto na competição, o Leão da Ilha do Retiro a cada rodada se firma na parte de cima da tabela. O técnico Gilson Kleina analisa a situação do rubro-negro pernambucano e destaca a manutenção do elenco e contratações certeiras, como fundamentais para este momento do adversário. “Tudo isso é um planejamento de longo prazo. O Sport começou ano passado com dificuldades, mas formou equipe. No ano passado, teve um primeiro turno brilhante, fez a gordura e depois no segundo teve a queda, mas se manteve. As contratações que a gente acompanhou foram contratações pontuais, com uma base fica mais fácil contratar, você começa a detectar as carências, você vê que é uma equipe que manteve a base. Resgatou o Durval, contratou o André, o Marlone, o Hernane, o Regis, o Diego Souza e encaixou muito bem”.

FIQUE DE OLHO Avaí x Sport: Anderson Lopes, atacante do Avaí, é um dos jogadores mais perigosos da equipe catarinense. Ele é o artilheiro do time na temporada e, na ausência de Marquinhos, poderá ser o ponto de desequilíbrio do Leão.

FIQUE DE OLHO Avaí x Sport: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é um dos pilares do bom time rubro-negro. Com qualidade inquestionável, Diego Souza tentará ajudar os pernambucanos nesta busca por mais três pontos na competição, que poderá deixar o Leão mais uma rodada na liderança isolada da competição.

Um dos destaques do Sport na Série A, o volante Rithely foi poupado do último treinamento leonino por conta de uma cansaço muscular. No entanto, o jogador garante que vai entrar em campo para enfrentar o Avaí, na Ressacada. “Não treinei porque o departamento médico resolveu me poupar mesmo. Então, só fiz uma academia, uma bicicleta e só. Mas estou tranquilo, em condições de jogo”

O técnico Gilson Kleina não conta com o a zaga titular para este confronto ante o líder Sport. Apesar disso, o treinador mostra confiança no futebol dos jogadores que vão entrar em campo. Além disso, ele deixa claro que é preciso fazer uma análise e destaca que é preciso analisar bem as condições por conta do jogo sem em novo horário. “Tenho confiança nos jogadores que vão entrar. O Jéci era nosso titular e saiu por situação de jogo, preferi dar sequência a uma dupla de zaga (Emerson e Antônio). Temos que fazer uma análise do jogo, é diferente jogar às 11h00.”

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Bom dia, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Avaí x Sport válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!