Resultado Cruzeiro x Atlético-PR no Campeonato Brasileiro 2015 (2-0)

22:54 Com o resultado desta noite, o Cruzeiro fica na 11ª colocação, com 13 pontos. Já o Atlético-PR ocupa a quinta colocação, com 19 pontos.

49’ Acabou! O Cruzeiro vence o Atlético-PR por 2 a 0 com gols sendo marcados por Arrascaeta e Marinho.

48’ Paulo André cobra falta em cima da barreira.

47’ Marinho faz linda jogada com Arrascaeta e acaba sofrendo uma falta na entrada da área.

47’ Cruzeiro toca a bola e espera o fim da partida para somar três pontos na competição.

45’ Quatro minutos de acréscimos nesta etapa final.

44’ Expulso! Marinho faz uma finta na frente de Walter, que chuta o pé do atacante cruzeirense e recebe cartão vermelho direto.

41’ Quase! Giovanni acertou um chute sem muita força de fora da área, Fábio foi tentar defender, mas falhou feio e quase sofreu um dos gols mais frangos da história. Contudo, a bola ficou em cima da linha e voltou para os braços do arqueiro.

40’ Cruzeiro vai administrando o confronto e garantindo a vitória com tranquilidade.

37’ Arrascaeta faz linda jogada, deixando os jogadores do Atlético-PR, mas acaba perdendo a posse da bola na sequência. Escanteio para o clube mineiro.

34’ Amarelo! Giovanni para linda jogada de Marinho com entrada ríspida e recebe cartão.

33’ Última alteração no Atlético-PR: Sai: Eduardo. Entra: Matheus Ribeiro.

29’ Modificação no Atlético-PR: Sai: Nikão. Entra: Dellatorre.

27’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Arrascaeta avança pela esquerda e faz cruzamento para o estreante Marinho manda, de cabeça, para o fundo do gol.

25’ Eduardo tenta inverter o jogo, mandando a bola para esquerda, mas erra e o Cruzeiro tem lateral para cobrar.

23’ Uuuhhh! Fabrício recebe pelo lado esquerdo e, ao invés de cruzar, chuta direto para o gol. Atento, Weverton faz grande defesa, mas a bola sobra pra Charles, que chuta para fora.

21’ Eduardo avança pela direita, faz cruzamento buscando Walter, mas Mayke aparece muito bem e evita o perigo.

20’ Última alteração no Cruzeiro: Sai: Marcos Vinícius. Entra: Charles.

17’ Marinho pega bem na bola, em cobrança de falta, mas Weverton vai bem e segura firme.

16’ Marcos Vinícius tabela com Joel, avança pelo meio com espaços, entra na área e cai. Torcida fica pedindo pênalti, mas árbitro manda seguir.

13’ Marinho está fazendo sua estreia nesta noite. Jogador estava atuando no Ceará.

12’ Modificação no Cruzeiro: Sai: Marquinhos. Entra: Marinho.

10’ Modificação no Atlético-PR: Sai: Hernani. Entra: Giovanni.

9’ Marcos Vinícius domina pelo meio e tenta surpreender o goleiro Weverton chutando de fora da área, mas a bola vai para longe.

7’ Uuuhhh! Marcos Vinícius chuta da frente da área e acerta a trave. Kadu afasta, Henrique pega o rebote, manda para o gol e também acerta a trave. Quase o segundo gol do Cruzeiro no jogo.

5’ Uuuhhh! Eduardo cruza a bola na área, Walter manda de cabeça e a bola passa muito perto do gol e da testa de Gustavo, que por muito pouco não mandou para o fundo das redes.

1’ Weverton! Fabrício aproveita um bola que sobra após tentativa de domínio de Arrascaeta, chuta forte e obriga o goleiro rubro-negro a fazer grande defesa.

0’ Começa o segundo tempo!

22:04 Cruzeiro e Atlético-PR não sofreram alterações para essa segunda etapa.

22:04 Equipes estão de volta para o gramado.

21:54 Marcos Guilherme, atacante do Atlético-PR: "A gente está ficando muito atrás, só se preocupando em se defender, temos que voltar para o segundo tempo com outra postura se a gente quiser vencer".

21:52 Joel, atacante do Cruzeiro: "Diferentemente do Leandro, tenho que movimentar, criar bastante dificuldades do time, e é isso aí, esse tem que ser o desempenho do time para conquistar a vitória".

47’ Fim do primeiro tempo! O Cruzeiro fica em vantagem na etapa inicial. 1 a 0 é o placar do confronto até o momento. Gol marcado por Arrascaeta.

45’ Dois minutos de acréscimos.

43’ Falta! Nikão acerta a nuca de Fabrício com o braço, na tentativa de ficar com a bola no campo de ataque e o árbitro marca falta, mas não mostra cartão.

40’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Fabrício faz grande jogada pela esquerda e cruza para área. Arrascaeta pega de primeira e marca um belo gol para delírio da torcida cruzeirense no Mineirão.

38’ Cruzeiro, neste momento, é melhor em campo. Equipe é quem mais constrói as jogadas para buscar os gols.

36’ Arrascaeta faz linda jogada pela esquerda da área, cruza para Marquinhos e o atacante cabeceia voltando para a pequena, mas Joel não consegue alcançar e o goleiro Weverton segura firme.

33’ Weverton! Bola é lançada na área, Paulo André sobe mais alto que a defesa rubro-negra e cabeceia no ângulo, mas o goleiro Weverton faz grande defesa.

32’ Marquinhos recebe pela direita, chega na linha de fundo e cruza buscando Arrascaeta, que tenta cabecear para o gol, mas a bola para fora por ter desviado no zagueiro rubro-negro.

28’ Weverton! Joel recebe pelo meio, ajeita para a perna esquerda e acerta um chute forte. Atento, o goleiro do Furacão faz grande defesa.

25’ Arrascaeta acerta lindo passe para Joel, mas o zagueiro Kadu fechou bem os espaços e não deixou o jogador cruzeirense chegar para finalizar.

22’ Joel recebe lançamento, avança com velocidade pela esquerda de ataque, mas erra quando tenta tocar para Marquinhos e equipe mineira desperdiça boa oportunidade.

20’ Hernani recebe de Eduardo e tenta devolver para o jogador ficar em boas condições, contudo, o passe sai muito forte.

17’ Bruno Rodrigo deixou o gramado para ser substituído por conta de uma lesão, que ocorreu ainda nos primeiros minutos de partida.

16’ Alteração no Cruzeiro: Sai: Bruno Rodrigo: Entra: Paulo André

15’ Nikão cobra falta mandando um chute forte em direção do gol, mas Fabrício desvia e a bola vai para a linha de fundo.

13’ Atlético-PR trabalha a bola no campo ofensivo, mas não encontra espaços na defensiva do Cruzeiro. Jogo continua sem grandes oportunidades.

10’ Marcos Guilherme avança e cruza pela direita. Fábio sai do gol e tira de soco. Nikão tenta aproveitar o rebote, mas a bola vai para fora.

8’ Jogo começa com os dois times se estudando bastante. Até o momento, nenhuma finalização

0’ Bola rolando! Começa os primeiros 45 minutos de Cruzeiro e Atlético-PR.

20:56 Hino nacional sendo executado neste momento no palco da partida.

20:54 Equipes estão no gramado no Mineirão.

20:10 Já o Atlético-PR entrará em campo com: Weverton, Eduardo, Gustavo, Kadu e Natanael; Jadson, Hernani e Otávio; Marcos Guilherme, Nikão e Walter.

20:00 Cruzeiro escalado para o confronto de logo mais. O clube mineiro entrará em campo com: Fábio, Mayke, Bruno Rodrigo, Manoel e Fabrício; Willians, Henrique, Marcos Vinicius, De Arrascaeta e Marquinhos; Joel

O estádio do Mineirão será o palco da partida entre Cruzeiro x Atlético-PR, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Atlético-PR: Arrascaeta. Voltando da Copa América, Arrascaeta precisa se readaptar ao Cruzeiro para voltar a ter atuações de alto nível. O gringo é o destaque celeste nesta edição do Campeonato Brasileiro.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Atlético-PR: Walter. Após péssima passagem pelo Fluminense, Walter recuperou seu bom futebol no Atlético-PR. Figura principal em um esquema onde todos jogam por ele, vem chamando a responsabilidade e levado o Furacão à parte alta da tabela.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 5º Atlético-PR 19 10 14º Cruzeiro 10 10

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

