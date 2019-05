Jogadores do Palmeiras comemoram segunda vitória seguida em casa: "Foi jogo para vencer"

Após a vitória por dois a zero sobre a Chapecoense na noite desta quarta-feira, o jogadores do Palmeiras demonstraram satisfação com sequência de duas vitórias, apesar de terem feito um placar bem mais tímido do que o feito no final de semana, na goleada sobre o São Paulo.

De acordo com o goleiro Fernando Prass a vitória foi importante para ganhar posições e se estabilizar na parte de cima da classificação. O Palmeiras não ganhava duas partidas desde o mês de março, e a sequência foi exaltada pelo jogador:

"[Resultado] Importante, até porque a gente precisa de uma sequência de vitórias e somar pontos. Primeiro o jogo contra o São Paulo que serviu para a gente sair lá debaixo e agora esse segundo jogo valeu para tomar posições do pessoal de cima. Agora cada vitória vai nos jogar lá para cima, recuperando os pontos que a gente tinha perdido, para encostar nos líderes", comentou.

Já para Rafael Marques, o desempenho da equipe não é o mais importante agora:

"Vitória boa para dar sequência, até porque não estávamos conseguindo. Hoje foi jogo para vencer, não para convencer", disse o atacante, que ainda aproveitou para comentar sobre o desempenho do time no comando de Marcelo Oliveira:

"Esquema tático muito parecido. Marcelo tem muita característica do Oswaldo. Ele está dando continuidade ao trabalho do Oswaldo. O que mudou um pouco foi a nossa pegada. Em um jogo a gente fazia uma boa partida e deixava a desejar em outra", completou.

Vivendo boa fase, o lateral esquerdo Egídio também deu depoimento sobre o recente retrospecto do time alviverde. Conhecido do treinador e titular desde que chegou ao clube, o jogador vive seu melhor momento: foi autor de três assistência na goleada sobre o São Paulo e anotou seu primeiro gol na vitória do Palmeiras na noite de ontem (01):

"Conheço bastante o Marcelo, tivemos títulos importantes juntos. Então, ele sabe do meu futebol e do meu potencial. Estava precisando mostrar. Hoje eu me encontro no meu nível, talvez possa render até um pouco mais. Mas o mais importante foi a vitória mais uma vez dentro de casa, com o apoio da nossa torcida", declarou o autor do primeiro gol do Palmeiras na noite.

O Palmeiras volta a jogar no próximo domingo, dia cinco, contra a Ponte Preta na Arena Pantanal. Em jogo de campo neutro, a torcida palmeirense deve comparecer em grande número, em um jogo essencial para o time ingressar de vez na parte de cima da tabela de classificação.