Moradei e Bruno Moraes se apresentam ao Santa Cruz motivados para estrear

O volante Moradei e o atacante Bruno Moraes, recém-contratados, já espodem atuar pelo Santa Cruz na disputa da Série B. Entretanto, na partida do próximo sábado, contra o Bragantino, às 16h30, fora de casa, apenas o volante estará com o restante da delegação. Bruno Moraes fica de fora por ainda não estar em plena forna física. O atacante disse estar ansioso para estrear em sua cidade natal, Bragança, mas que a oportunidade fica para uma próxima vez.

O novo atacante tricolor, incluive, chega com o aval de um antigo conhecido do Arruda, o atacante Gilberto. O avante, protagonista da equipe em 2011 e cria da base coral, jogou com Bruno na Portuguesa e deu ótima referências sobre o Tricolor Pernambucano. Bruno, cotado como uma aposta do clube, não se incomodou com o rótulo. "Ser uma aposta não me incomoda, até porque não tenho um nome concreto no futebol. Mas, com a grandeza do Santa Cruz, todos atletas são apostas. Para mim serve de motivação", ponderou.

Já Moradei começará a partida no banco, já que a área onde atua vem sendo ocupada por Renatinho e Wellington. O novo volante do Tricolor, indicação de Martelotte, disse que já vinha treinando há uma semana e meia no São Bernardo e está pronto para ajudar a equipe.

''Eu estou 100%, eu estava já treinando no São Bernardo há uma semana e meia, cheguei aqui e fiz mais uns trabalhos físicos… Saindo a documentação estarei à disposição”, destacou o atleta de 29 anos.