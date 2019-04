Brasil de Pelotas empata sem gols com Tombense e mantém liderança na série C

Partida válida pela 6º rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Almeidão, em Tombos.

Jogando no estádio Almeidão, em Tombos, Tombense e Brasil de Pelotas empataram sem gols em partida válida pela 6º rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou o reencontro das equipes que fizeram a final da Série D do nacional no ano passado, quando, após dois empates sem gols, a equipe mineira venceu o rubro-negro nos pênaltis.

Com o resultado, o time da casa chegou ao terceiro jogo seguido sem vitórias e ainda se vê ameaçado de ingressar na zona de rebaixamento ao término da rodada, o que ocorre caso o Caxias vença o Tupi amanhã. O Tombense volta a campo no domingo (12), quando vai até o interior paulista enfrentar o Guaratinguetá, lanterna do grupo. A partida ocorre no estádio Dario Rodrigues Leite e terá início às 11h.

Invicto na competição, o rubro-negro se manteve de forma provisória na liderança da chave. Os pelotenses podem deixar o topo da tabela caso o Tupi vença o Caxias e/ou o Londrina supere o Guaratinguetá, em partidas que ocorrem amanhã. Na próxima rodada, o Brasil recebe, no estádio Bento Freitas o Madureira, 8º colocado. A partida comecará às 16h.

O jogo deste sábado iniciou pouco movimentado, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e chegando pouco no campo de ataque. A primeira boa chance de gol se deu aos 11 minutos de jogo. Após jogada de Alex Amado pela lateral do campo, o rápido atacante serviu Nena, que, de fora da área, mandou rente à meta defendida por Darley. Os donos da casa responderam na sequência com Heitor. Após cobrança de falta de Valdo Bacabal, a bola sobrou para o zagueiro, que cortou a marcação e finalizou. Bem posicionado, Eduardo Martini fez importante defesa.

Muito acionado, Gedeílson se configurava como um dos jogadores mais participativos da primeira etapa. E já no fim do primeiro tempo, sua equipe desperdiçou uma chance clara de gol. Bruno Barra recebeu na área e cabeceou bem, mas não contava com a presença de Wender, que salvou o xavante de sofrer o gol. O destaque positivo do primeiro tempo ficou na questão disciplinar: nenhum jogador foi advertido com cartão amarelo na etapa inicial.

Apesar de o Tombense ter voltado melhor para o segundo tempo, os visitantes foram os primeiros a assustar. Após cobrança lateral de Xaro, Washington desviou de cabeça e Nena apareceu pra cabecear, mas acabou mandando sobre a meta. 6 minutos depois, Diogo Oliveira cobrou falta frontal, a bola desviou na barreira e exigiu boa participação de Darley, que defendeu em dois tempos.

Em questão de 1 minuto, os pelotenses desperdiçaram duas boas chances de inaugurar o marcador. Na primeira, Heitor tirou em cima da linha o chute de Alex Amado. Na sequência, após cobrança de escanteio, Fernando Cardozo desviou de cabeça, e a bola acabou acertando a trave. O Tombense só voltou a finalizar no final do jogo, em cobrança de falta de Betinho. Eduardo Martini fez boa defesa e salvou o xavante de levar o gol, decretando o 0 a 0.