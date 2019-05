Pré-jogo: Em má fase no Campeonato Brasileiro, Avaí recebe líder Sport na Ressacada

Partida a ser realizada no Estádio da Ressacada, em Florianópolis/SC. Confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Avaí tem mais um desafio em casa. Diante de seu torcedor, a equipe está desesperada em busca de uma vitória. Já são quatro jogos sem vitória e a equipe está em queda livre, na 13ª posição. No entanto, o páreo é complicado. Os catarinenses irão enfrentar o Sport, líder da competição, invicto e disposto a fazer de tudo para se manter no topo da tabela de classificação. Os times irão medir forças às 11 horas da manhã deste domingo (05), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Na última rodada o Avaí acabou tropeçando diante do Vasco, no Rio de Janeiro. O time catarinense saiu de campo derrotado pelo placar mínimo. Já o Sport fez bonito e não tomou conhecimento do Internacional, na Ilha do Retiro. O rubro-negro pernambucano bateu o colorado por 3 a 0, com os gols sendo marcados por André (2x) e Marlone.

A arbitragem desta partida vem do Pará. O comandante do confronto será Dewson Fernando Freitas da Silva. Dewson será auxiliado pelos cariocas Rodrigo Pereira Joia e Dibert Pedrosa Moisés.

Avaí tenta minimizar erros para voltar a vencer

Nos últimos 12 pontos disputados, apenas dois conquistados. Com isso, os catarinenses ficaram mais próximos da zona de rebaixamento. Evidentemente, o jogo ganhou ares de vencer ou vencer. O técnico Gilson Kleina, além da própria situação dos clubes, tem problemas para escalar a equipe principal.

O meia Marquinhos está lesionado e deve ficar fora dos gramados por um mês. A dupla de zaga titular, composta por Emerson e Antônio Carlos, está suspensa. Também estão fora Pablo, Juninho e André Lima. O time pode ser escalado com três atacantes e com cinco mudanças dentre os titulares. Durante as atividades finais, Anderson Lopes sentiu uma fisgada na perna e preocupa para a partida.

Gilson Kleina explicou a postura que pretende colocar em campo com os titulares.

“Vamos testar jogadores de mais força, transição, optar por velocidade do lado, ver algumas situações que possam facilitar mais o jogo. Esse último jogo, a gente teve uma situação que mantemos a nossa estrutura. Achei que criamos pouco, mas, mesmo assim, tivemos o controle do jogo. A gente entende que temos que reagir o mais rápido possível. Vamos enfrentar o líder, que está jogando muito ajustado, muito bem treinada, mas com o apoio do nosso torcedor, fazer de tudo para domingo ser feliz”, comentou o técnico do Avaí.

Sport busca primeira vitória fora de casa e manutenção da liderança

O Sport retorna ao estado de Santa Catarina após uma semana. No confronto diante da Chapecoense, realizado na semana passada, os pernambucanos venciam até os minutos finais, mas permitiram o empate da equipe adversária. Para que o erro não se repita e o Leão da Praça da Bandeira conquiste a primeira vitória como visitante, o técnico Eduardo Baptista orientou a equipe durante a semana para manter a posse de bola a maior parte do tempo possível.

Em quatro jogos disputados longe de Pernambuco, foram quatro empates. Foram pontos importantes, sem dúvida, mas a situação poderia ser melhor, uma vez que a vitória poderia aumentar a vantagem no topo da tabela do Brasileirão para os concorrentes. O time leonino tem novidades na equipe titular. Ausentes na última rodada, o volante Wendel e o meia Diego Souza retornam à titularidade. Consequentemente, Rodrigo Mancha e Régis voltam ao banco de reservas. O volante Rithely sentiu uma dor no peito na última quinta-feira, mas está em condições de entrar em campo e é nome certo entre os onze iniciais.

O técnico Eduardo Baptista falou sobre o adversário deste domingo e destacou que espera um time atuando da mesma forma do confronto ante o Internacional.

“Creio que vai ser um jogo bem pegado, como foi contra a Chapecoense. Já vi alguns jogos do Avaí e vi que jogam assim. Temos que entrar do mesmo jeito que entramos contra o Internacional, tentando decidir a partida logo no começo, para no final não ficar contra a Chapecoense e acabar tomando um gol. O grau de dificuldade só aumenta. Os outros times têm nos estudado muito”, explicou o comandante rubro-negro.