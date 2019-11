Resultado Coritiba x Joinville no Campeonato Brasileiro 2015 (0-0)

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (4º). Fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar melhor informado sobre seu clube. Um grande abraço e até a próxima!

Rafhael Lucas: "A cobrança da torcida é normal, eu tenho que aproveitar as oportunidades e fazer os gols" Pronunciamento do atacante referente as vaias vindas da torcida.

Wilson: "Time buscou, tivemos chances, mas não podemos desperdiçar oportunidades criadas. " Disse.

Se o Coritiba tivesse ganho o confronto de hoje, estava temporariamente fora da zona de rebaixamento.

O Coxa teve muitas chances neste jogo, mas Agenor fez lindas defesas e não permitiu que a bola entrasse no gol do Joinville.

Os times continuam na mesma posição na tabela, somando somente um ponto a mais o que não altera em nada.

49' FIM DE JOGO CORITIBA 0 x 0 JOINVILLE

49' Lucas Crispim foge da marcação tenta cruzamento na cabeça de Paulinho mas o árbrito encerra o jogo.

48' Negueba cruza para grande área e tira Douglas Silva para o Joinville.

48' Paulinho para esquerdinha, que recua para João Paulo.

47' PAULINHO DE CABEÇA! Bola passa na frente de Agenor e sai pela linha de fundo.

46' Lúcio Flávio bate curtinho para Rodrigo Ramos.

45' SOBE A PLACA! 4 minutos de acréscimo nesse segundo tempo.

43' Cobrança de escanteio para o Coritiba, Lucio Flávio vai para a bola que fica com Leandro Silva, ele não obtem sucesso na hora de finalizar.

42' William Popp para Lucio Flávio que toca para Rodrigo e Diego recupera para o Joinville.

41' O goleiro do Joinville, Agenor, hoje faz uma grande partida!

40' Escanteio para o JEC, afasta no soco o goleiro Wilson.

38' Negueba entra na área, toca a bola para Diego que manda novamente para linha de fundo.

37' Chance de bola alta para a equipe do Joinville, bateu Lucas Crispim e Kempes manda a bola para linha de fundo.

35' Agenor totaliza 4 defesas difíceis nessa partida.

35' AGENOR HOMEM DAS DEFESAS! Coritiba tenta repor a bola pelo meio campo com Marcos Aurélio, bola para Paulinho que bate para mais uma bela defesa do goleiro Agenor.

32' A falta lateral é vai direto para a área do JEC. Paulinho corre para tentar, mas o goleiro Agenor aparece antes e afasta o perigo.

32' Paulinho tenta jogada individual na esquerda, mas sofre falta. Falta a favor do Coxa.

31' Paulinho encara a marcação mas Dankler intercepta a jogada.

31' As equipes já fizeram suas 3 alterações cada.

30' Rodrigo Ramos segue com a bola mas ela fica na marcação de Diego que passa para William Popp.

29' ALTERAÇÃO Entra Kempes e sai Marion

27' Tenta o Coritiba pela esquerda, Paulinho gira, procura o ângulo bateu mas a bola foi pela linha de fundo.

25' Arremesso lateral para o Joinville

24' SUBSTITUIÇÃO NO COXA Entra Negueba para a saída do lateral Henrique

22' ANIMOU A TORCIDA! Grance lance do Coritiba neste momento, fez uma ótima jogada e a bola passa na frente da área. Passa na cara do gol e falta alguém para finalizar a jogada.

20' TENTOU! William Popp tenta de longe e Wilson faz uma bonita defesa levando a boa para linha de fundo. Escanteio para o JEC.

19' Escanteio para o Joinville cobrado por William Popp.

18' João Paulo para Marcos Aurélio, toque curto demais que resulta na posse de bola para o Joinville.

17' Diferente do primeiro tempo o Coxa não consegue criar chances no jogo

16' O resultado em que se encontra a partida não é favorável a nenhum dos dois times que estão na zona de rebaixamento.

15' Douglas Silva toca para Guti que recua para o goleiro Agenor.

14' Lucas Crispim bate escanteio que não resulta em boa jogada

13' ENTROU Paulinho no lugar de Thiago Galhardo

12' Coritiba deve fazer mais uma alteração

11' João Paulo comanda o contra ataque com Henrique que lança para Esquerdinha mas perde a bola.

10' Jogo parado novamente, jogador do Joinville caído.

10' Thiago Galhardo chega pelo fundo, cruza para a grande área e João Paulo tira.

9' MUDANÇA NO JOINVILLE! Sai Mario Sérgio de maca e entra o zagueiro Dankler.

7' Dankler deve entrar no time do Joinville

6' Henrique faz cruzamento para grande área mas bola vai parar nas mãos de Agenor que se adianta.

5' Marion tenta entrar na área do Coritiba mas a defesa consegue o afastar.

4' A equipe catarinense segue sem chances de finalização

3' Joinville inicia esta segunda etapa com a marcação mais acirrada.

0' SUBSTITUIÇÕES Temos uma substituição em cada equipe, no Coriba sai Hélder para a entrada de João Paulo e no JEC sai Niltinho e vem Naldo.

0' INICIA-SE A SEGUNDA ETAPA NO COUTO PEREIRA!

Times já em campo para o ínicio do segundo tempo.

Posse de bola: Coritiba 57% x 43% Joinville

Finalizações: Coritiba 7 x 0 Joinville

Chances reais: Coritiba 3 x 0 Joinville

Bolas levantadas: Coritiba 9 x 2 Joinville

Desarmes: Coritiba 11 x 8 Joinville

Roubas de bola: Coritiba 10 x 5 Joinville

Faltas: Coritiba 9 x 6 Joinville

Passes errados: Coritiba 20 x 7 Joinville

No intervalo Marion fala sobre a atuação da equipe no primeiro tempo "A proposta de jogo é sair no contra-ataque e não caprichamos no passe final. Vamos ver o que o professor vai falar no intervalo para melhorar na segunda etapa"

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO COUTO PEREIRA 0X0

47' Guti tira de cabeça a bola mandada por Marcos Aurélio.

46' Cobrança de falta do Coritiba com Marcos Aurélio.

45' QUASE! Rafhael recebe passe, invade a área e finaliza cruzado, mas a defesa do Joinville bloqueia a jogada.

45' Teremos 3 minutos de acréscimo neste 1° tempo.

43' QUASE COXA! Em cruzamento rasteiro, Agenor é enganado pela bola e rebate. A falha é minimizada pela defesa do Joinville, que afasta mal.

42' Joinvile troca passes na área de defesa.

42' Coritiba está todo em cima da área do Joinville.

40' Em reta final o confronto segue 0x0.

39' Esquerdinha na grande área toca para Marcos Aurélio e a bola desvia na zaga e acaba ficando com Anselmo.

37' Cobrança de lateral para o Joinville mal executada.

37' Esquerdinha tenta com Henrique mas Marion corta.

35' Lembrando que Heldér acaba de voltar de uma lesão no joelho esquerdo.

34' Hélder está sendo retirado de campo no carrinho de atendimento médico e será atendido fora de campo.

31' O coxa tem 51% da posse de bola, e não é maior porque erra mais passes. Tem 15 falhas contra 6 do JEC.

31' Time do Joinville todo recuado na sua área

30' Arremeço lateral para cobrança do Joinville

27' Outra falta para o Coritiba, a bola foi novamente para Rafhael Lucas e o goleiro Agenor afasta.

26' DEFESAÇA DE AGENOR! O goleiro do JEC faz outra grande defesa, bola rebatida em escanteio, Marcos Aurélio domina de primeira na frente da área e manda a bomba. O goleiro do JEC vai ao canto esquerdo e segura firme.

26' Bela cobrança de escanteio do Lúcio Flávio!

24' O goleiro Wilson sai jogando com Wellinton.

23' Toque de cabeça de Henrique para Esquerdinha que vai pela grande área e passa para Rafael Lucas que perde a bola para Anselmo.

21' Mario Sérgio está caido em campo após a falta cometida por Hélder e sai de maca para ser prestado o atendimento.

18' Cartão amarelo para Hélder por entrada dura em Mario Sérgio, no meio de campo.

17' DEFESAÇA! Agenor defende bola de Rafael Lucas, quase gol do Coxa! A bola cruzada na área do Joinville desvia no zagueiro Douglas Silva e fica para Rafhael Lucas, próximo a trave. Ele cutuca e o goleiro Agenor faz uma grande defesa.

15' Anselmo na velocidade para Niltinho, mas a bola vai parar no pé de Henrique.

14' Cartão amarelo para o zagueiro Guti do Joinville por reclamação, é seu terceiro cartão e está fora da partida contra o Figueirense.

12' Em uma tabela bem feita Niltinho e Marion tentam mas a bandeira estava levantada. Impedido!

11' QUASE! Lúcio Flávio bate no ângulo esquerdo do goleiro Agenor. O goleiro do JEC salta e dá o tapa evitando a bola.

9' Diego leva cartão amarelo por falta fora da área em Thiago Galhardo

9' Thiago Galhardo chega na área mas é segurado por Diego, o jogador vai ao chão e o árbrito marca falta, apesar da torcida pedir penalti, a falta foi marcada fora de área

André Luiz de Freitas Castro faz hoje seu último jogo pelo quadro da CBF

8' Lançamento de Lucio Flavio para esquerdinha mas o toque não obteve sucesso e resultou em lateral para o Joinville

6' Jogo enrolado no meio de campo.

5' Diego lança a bola muito forte para Lucas Crispim e ela para no pé do adversário.

4' Falta marcada para o Joinville com cobrança de Lucas Crispim, Wilson defende sem dificuldades.

2' JEC comete a primeira falta da partida com Marion

1' Coxa começa com marcação pesada em cima do time catarinense. Henrique tenta o cruzamento mas o impedimento é marcado

0' ROLA A BOLA NO ESTÁDIO COUTO PEREIRA!

Marcelo Serrano substituindo Ney Franco expulso e cumprindo suspensão do último jogo fala "Recuperamos os jogadores que vinham cansados e esperamos uma boa estreia do Wilson"

Ambas as equipes se movimentam em campo aguardando o início da partida em instantes.

Hino nacional em execução.

Hino do estado do Paraná sendo executado neste momento no estádio Couto Pereira.

Faltam 5 minutos para o início do jogo, importantíssimo 3 pontos para ambas as equipes.

JÁ EM CAMPO! O mandante do jogo entra no gramado vestindo o uniforme 1, predominantemente branco, com calções pretos e meias brancas. JEC também com o seu uniforme 1: camisas tricolores, calções brancos e meias pretas.

Os times se encontram no túnel que leva ao gramado.

Adilson Batista surpreende colocando Niltinho como titular e deixando Kempes no banco!

Animados com o jogo em casa, torcedores do Coxa já estão no entorno do Couto Pereira.

Adilson Batista pediu a sua equipe mais ousadia para tentar superar a má fase que assombra o clube catarinense, para o comandante tricolor, é necessária uma melhora do elenco.

O técnico do Coritiba tem como opção no banco de reservas Vaná Bruno; Ivan; Norberto; Walisson Maia; João Paulo; Alan Santos; Misael; Rodolfo; Negueba e Paulinho.

Joinville no aquecimento atrás do gol

Agenor e Oliveira chegando para o aquecimento no Couto Pereira.

ESCALAÇÃO DO JOINVILLE! JEC enfrenta o coxa com Agenor, Mário Sérgio, Guti, Douglas Silva e Diego; Fabrício, Anselmo, Lucas Crispim e Willian Popp; Marion e Niltinho

CORITIBA ESCALADO! O time paranaense vai a campo com Wilson, Rodrigo Ramos, Leandro Silva, Welinton e Henrique; Lucio Flávio, Helder, Thiago Galhardo e Esquerdinha; Marcos Aurélio e Rafael Lucas

O árbitro escalado para a partida é André Luiz de Freitas Castro, que tem 82 mediações na Série A do Campeonato Brasileiro, ele nunca apitou um jogo do Joinville. Seus assistentes serão Guilherme Dias Camilo (MG) e Cristhian Passos Sorence (GO)

O Joinville faz a pior campanha como visitante da competição. Perdeu os cinco jogos realizados fora de casa, é considerado o pior início de torneio de uma equipe estreante no Campeonato Brasileiro.

O Coritiba vem a jogo com alguns desfalques na equipe, são eles: Luccas Claro, Kleber, Ruy, Cáceres e Carlinhos.

O estádio Couto Pereira será o palco da partida entre Coritiba x Joinville, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Mesmo na zona de rebaixamento, o atacante Rafhael Lucas vem se destacando na equipe do Coxa, tem 2 gols nesta temporada do Campeonato Brasileiro. Está no clube desde 2003 e tem o total de 16 gols marcados pelo time. O jogador não atuou por muitos clubes em sua carreira, passando por São Carlos (SP) e Arapongas (PR) além da base do Coritiba.

Na lanterna do campeonato, Joinville tem Kempes, atacante com 2 gols na competição. Marcou presença na última vitória do JEC, há 3 rodadas atrás, seus 2 gols no campeonato foram feitos neste jogo decorrente do resultado de 2x1 contra o Goiás, além disso também leva o mérito por ser o primeiro a balançar a rede duas vezes em uma mesma partida nesta temporada pelo Joinville.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 19º Coritiba 7 10 20º Joinville 4 10

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Joinville é o time lanterna desta competição, somando somente 4 pontos em 10 jogos, sendo 1 vitória, 1 empate e 8 derrotas. A equipe de Santa Catarina nunca levantou o caneco do Campeonato Brasileiro serie A, o último titulo conquistado pelo JEC foi a taça de ouro da Serie B 2014, quando conquistou o acesso para a atual temporada.

Coritiba tem 1 título do campeonato Brasileiro, sua última conquista foi o Campeonato Paranaense de 2013 e atualmente briga para sair do sufoco. O coxa está na zona de rebaixamento somente uma posição e um ponto a cima do JEC, tendo os mesmos números do rival de Santa Catarina com a diferença de uma vitória a mais.

Coritiba e Joinville já se confrontaram 12 vezes. E o Coxa levou a melhor na maioria das vezes, seis confrontos foram de vitória Alviverde. Já o time catarinense venceu somente em três jogos. Prevaleceu o empate em três jogos.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Coritiba x Joinville válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!