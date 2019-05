Resultado Goiás x Corinthians no Campeonato Brasileiro 2015 (0-0)

JOGO VÁLIDO PELA 11ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADO NESSE DOMINGO (05) ÀS 16H, NO ESTÁDIO SERRA DOURADA EM GOIÁS.

18:04 Já o Timão com o empate, ganha uma posição e termina a rodada em quinto lugar com 20 pontos. Na próxima rodada recebe o Atlético-PR na Arena Corinthians na quinta-feira (09), às 19h30.

18:01 Com o resultado, o Goiás sai da zona de rebaixamento, empurrando o Santos pra lá - que perdeu seu jogo hoje para o Grêmio por 3 a 1 - e ficando na 16ª colocação com 10 pontos. Na próxima rodada, o esmeraldino vai enfrentar o mesmo Santos, na quarta-feira (08) no Serra Dourada às 19h30.

48' ACABOU! Com mais três minutos de acréscimo, Heber Roberto Lopes apita o final de jogo. Empate entre Goiás e Corinthians por 0 a 0.

47' Cartão amarelo para Fagner por falta pesada

47' Romero recupera bola na área do Goiás e tenta passe para Elias mas a bola sai fraca

46' Rodriguinho arrisca de fora e a bola passa perto da trave esquerda

45' Carlos Eduardo passa por Gil e cai na área, Heber manda o jogo seguir

44' Volta a rolar a bola na partida, tudo bem com o meia esmeraldino

43' Partida parada para atendimento de Liniker que sofre com câimbra

41' Na cobrança, Gil cabeceia mas joga por cima do gol

41' Malcom e Danilo fazem boa tabela mas Fred joga para escanteio

39' A partida continua fraca tecnicamente, o empate parece ser o resultado mais justo

37' MUDA O CORINTHIANS: Sai Jadson; entra Rodriguinho

37' Na cobrança, Jadson cobra muito forte e a bola passa por cima da área

36' Romero arrisca de fora para boa defesa de Renan; escanteio

35' Danilo abre boa bola na direta para Fagner que faz cruzamento e Fred afasta

32' MUDA O GOIÁS: Sai Wesley; entra Carlos Eduardo

30' MUDA O GOIÁS: Sai Felipe Menezes; entra Arthur

29' Malcom recebe de Elias e chuta direto mesmo sem ângulo para defesa de Renan

28' MUDA O GOIÁS: Sai Davi; entra Juliano

27' MUDA O CORINTHIANS: Sai Vágner Love e Renato Augusto; entra Danilo e Romero

27' Love recebe de Jadson e dentro da área e chuta por cima

26' CÁSSIO! Em chute de fora, Liniker obriga o goleiro corinthiano a trabalhar

25' Malcom tenta arrancada pela esquerda porém perde a bola na área

23' Felipe Menezes ganha escanteio em disputa com Gil e a cobrança sai baixa; Malcom tira a bola da área

22' Os times erram muitos passes e não conseguem deixar fluir nenhuma boa jogada

20' Bruno Henrique também recebe cartão amarelo por falta

19' Fred e Diego Salles recebem cartão amarelo; o primeiro por reclamação e o segundo por falta

17' O mesmo Diogo joga para a área e no bate-rebate a zaga corinthiana afasta

16' Diogo Barbosa passa bem por Jadson, que comete a falta na intermédiaria

13' RENAN! Felipe cabeceia com autoridade mas Renan faz boa defesa, segurando a bola

12' Escanteio para o Timão após cruzamento de Malcom

10' Malcom recebe pela esquerda, faz boa jogada e cruza mas a bola passa pela área

9' Jogo segue morno, sem nenhuma grande chance para ambos os lados

5' A cobrança sai fraca e a zaga esmeraldina afasta

5' Jadson tenta chute de fora da área mas a bola desvia, escanteio para o Timão

3' Felipe Menezes acha Clayton pela direta que cruza e a bola passa pela área corinthiana

1' Liniker arrisca de fora para defesa tranquila de Cássio

0' Volta a rolar a bola no Serra Dourada

17:02 O Jogo foi fraco tecnicamente no primeiro tempo, apenas no final o Corinthians cresceu na partida e teve boas chances

17:01 As equipes já voltaram a campo para início do segundo tempo

46' Com um minuto de acréscimo, Heber Roberto Lopes apita para término do primeiro tempo, 0 a 0.

44' Corinthians melhora no jogo, ataca mais no momento e busca o gol

41' RENAN! Renato Augusto enfia ótima bola para Love que só não faz o gol porque Renan aparece e divide com ele

40' Fagner acha Bruno Henrique na grande área mas o volante chuta para fora

39' Em cobrança de escanteio, Gil cabeceia fraco e Renan faz a defesa

37' RESPOSTA ESMERALDINA! Felipe Menezes enfia bola para Wesley, Gil falha e a bola sobra para o atacante que cruza mal

35' BOA JOGADA! Jadson dá passe por debaixo da barreira para Elias que sai na cara do gol e para em Renan

34' Vagner Love recebe na meia e tenta arrancada, recebendo falta de Alex Alves que ganha o cartão amarelo. Boa chance para o Timão

32' UHHH! Jadson faz boa jogada pelo meio, passa para Elias que deixa Renato Augusto na cara do gol para ótima defesa de Renan

31' Elias tenta passe para a ala esquerda, a zaga afasta mal e quase sobra para Vagner Love

29' Rodrigo faz bom passe para Wesley que ganha escanteio; na cobrança Cássio afasta

28' Renato Augusto joga para Love fazer o pivô e tenta passe para Malcom. Fred aparece bem e intercepta o passe

25' Malcom dá bom passe para Fagner, que devolve para Malcom e bate para o gol; o chute sai fraco e Fred afasta

22' Love acha Fagner em bom passe pela direita mas Diego Barbosa desarma com perfeição o lateral corinthiano

21' Na cobrança Jadson bate baixo demais e a zaga goiana afasta

21' Malcom sofre falta de Fred na entrada da grande área pela esquerda, boa chance pro Timão

19' Jogo continua muito igual, com as duas equipes bem postadas na defesa

16' Na cobrança, Jadson acha Felipe que cabeceia sem força para fácil defesa de Renan

16' Após passe de Jadson, Renato Augusto bate de muito longe e assusta Renan, que joga pela linha de fundo

15' Murilo Henrique arrisca de fora e a bola passa na esquerda do gol defendido por Cássio

14' Uendel faz falta em Liniker pela ala direita do ataque goiano

12' Vagner Love tenta jogada individual mas Clayton Sales afasta para longe

11' Felipe Menezes bate mal e a zaga afasta

10' Na cobrança, a zaga afasta e a bola sobra para a equipe goiana que ganha outro escanteio

10' Fred bate em cima da barreira e ganha escanteio

9' Felipe faz falta em Wesley à um passo da grande área. Grande chance para o Goiás

8' Jadson faz o passe para Love que escora de cabeça para Uendel, mas a zaga esmeraldina chega antes e afasta

6' Liniker dá lindo drible em Bruno Henrique e tenta passe em profundidade para Felipe Menezes, porém o passe sai muito forte

5' Jogo se inicia bem truncado, as equipes ainda estão se estudando

2' Renato Augusto abre bola na esquerda para Malcom, que para na marcação de Clayton Sales

1' Vágner Love sofre falta na intermédiaria

0' A bola sai com o Corinthians! E rola a bola no Serra Dourada

15:58 Será respeitado um minuto de silêncio

15:53 O Hino Nacional começa a ser executado

15:51 As equipes já subiram no gramado do Serra Dourada

Goiás x Corinthians

15:49 As equipes optaram por aquecer nos vestiários.

15:47 O árbitro de hoje será o paranaense Heber Roberto Lopes, que apita pela federação catarinense, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Nadine Schramm Camara Bastos.

15:45 Uma curiosidade: O técnico interino do Goiás, Augusto César, foi campeão mundial com o Corinthians em 2000.

15:41 No segundo, o jogo foi disputado em Belém, no Pará, com mando do Goiás e mais uma vez o alvinegro levou a melhor, vencendo por 1 a 0, com gol contra de Felipe Macedo.

15:39 Em 2014, as equipes se enfrentaram por duas vezes no Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o Timão levou a melhor e venceu por 5 a 2 na Arena Corinthians.

15:36 O técnico Tite não mexeu na equipe que venceu a Ponte Preta na última quinta-feira (02). Os escalados do Corinthians são: Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Jadson, Renato Augusto e Malcom; Vágner Love.

15:35 O Goiás, do técnico Augusto César, vem a campo com: Renan; Clayton Sales, Alex Alves, Fred e Diogo Barbosa; Rodrigo, David, Murilo Henrique, Liniker e Felipe Menezes; Wesley

15:30 As equipes já estão definidas para o confronto. Vamos para as escalações.

O estádio Serra Dourada será o palco da partida entre Goiás x Corinthians minuto a minuto, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Goiás x Corinthians: Felipe Menezes, meia do Goiás: Após subir para o profissional na equipe esmeraldina, Felipe Menezes voltou para casa. O meia que teve passagens apagadas por Botafogo, Sport e Palmeiras, hoje é o grande nome na linha central do Goiás. Já são quatro assistências no Brasileiro. Está emprestado até o fim do ano para a equipe goiana; ainda está vinculado ao Palmeiras.

FIQUE DE OLHO Goiás x Corinthians: Jadson, meia do Corinthians: Assim como toda equipe alvinegra, Jadson oscilou bons e maus momentos na atual temporada. Chegou a receber uma proposta da China, ainda durante o período em que o Timão disputava a Libertadores da América. O meia recusou a proposta e ficou em São Paulo. Hoje, Jadson é o principal nome na boa campanha corinthiana até o momento. Fez quatro gols no Brasileirão até o momento.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 17º Goiás 9 10 6º Corinthians 19 10

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Goiás x Corinthians válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!